Comment les fans du Pays de Galles font en sorte que le “Floor of Fun” de Doha se sente chez eux

DOHA, Qatar — En haut d’un petit escalier en colimaçon au salubre hôtel Intercontinental dans le quartier cossu de West Bay à Doha se trouvent trois restaurants qui, à première vue, ont peu en commun : The Curry House (cuisine indienne), Hive Lounge (viandes australiennes) et Prime ( un steakhouse.) Pourtant, ces salles, reliées par un couloir commun, sont devenues le centre social de la première apparition du pays de Galles en Coupe du monde depuis 64 ans, et mardi peut-être que le drame de leur dernier match du groupe B se fera sentir plus viscéralement ici que n’importe où. à l’extérieur du stade Ahmad bin Ali à environ 20 km où l’équipe de Robert Page affrontera l’Angleterre. Bienvenue sur le “plancher du plaisir”.

Les trois sites sont tous dirigés par Rhodri Williams, un Gallois né à Barry dont la carrière de présentateur de télévision sportive l’a conduit au Qatar, dont il a fait sa résidence permanente il y a 10 ans. L’homme de 54 ans était une personnalité publique au Pays de Galles ayant travaillé pour Sky, Setanta Sports et ITV – principalement sur le rugby – tout en dirigeant également plusieurs bars à Cardiff, dont le Cameo Club, un club privé à 10 minutes du Millennium Stadium. .

Un jour après que le Pays de Galles ait scellé sa qualification pour cette Coupe du monde en battant l’Ukraine 1-0 lors des éliminatoires de juin, un ami commun a mis en contact l’organisateur de voyages Leigh James avec Williams. James aide à diriger “Gol Cymru”, une organisation caritative de fans qui vise à aider les enfants défavorisés dans les régions où joue le Pays de Galles et organise des expériences pour les supporters itinérants.

Au Qatar, les inquiétudes étaient différentes de la normale. L’attrait d’une première Coupe du monde en plus de six décennies a été compensé par un scepticisme largement rapporté sur le bilan des droits de l’homme de l’État du Golfe, en particulier son traitement des personnes LGBTQIA+. Mais aussi, pour les Gallois et les Anglais surtout, il y avait une autre considération importante : la restriction de la consommation d’alcool dans le pays musulman.

“Toutes les informations sur le Qatar étaient que vous ne pouvez pas obtenir une bière, vous ne pouvez pas obtenir un verre de vin”, a déclaré James à ESPN. “Les gens s’en méfiaient. Ils voulaient un endroit sûr où aller. Nous n’avons pas participé à la Coupe du monde depuis 64 ans, nous emmenons beaucoup de fans à l’extérieur, mais c’était quelque chose de différent.

“Nous avons vendu des billets sur un portail. Les billets étaient gratuits, mais ils devaient acheter un forfait à l’hôtel. J’en ai mis 600 en direct. Ils sont partis en 10 minutes et j’ai été inondé de monde. Nous avons parlé au directeur général et nous avons obtenu 600 places supplémentaires, puis 600 personnes supplémentaires.”

Les forfaits ont commencé à 79 £ pour cinq bouteilles de bière. Presque tous les fans venant au Qatar avaient des billets de match, donc la fête commençait tôt dans la journée et se poursuivait tard dans la nuit, un paradis enveloppant pour les supporters du Pays de Galles à la recherche d’un chez-soi.

« The Curry House » et sa salle d’attente aux couleurs de la Coupe du monde. Crédit photo : James Olley.

Le sol était bondé pour le match nul 1-1 du Pays de Galles contre les États-Unis et, selon Williams, 1 700 entassés pour la défaite 2-0 de vendredi contre l’Iran – un point culminant dans lequel l’équipe de Page a été battue par deux buts dans les arrêts de jeu après le carton rouge du gardien Wayne Hennessey. Le soir où ESPN a visité les restaurants – samedi dernier alors que la France affrontait le Danemark – les fans portant des chemises d’environ 10 pays se mêlaient joyeusement.

Le Curry House est une chose rare à Doha : un endroit où vous pouvez déguster une cuisine du nord de l’Inde avec une bière pression pour l’accompagner. Un choc de couleurs vibrantes orne les murs; plusieurs cabines sont installées avec des écrans privés ; et des dessins animés ornent les murs.

Les visages célèbres ne sont pas rares non plus. Alan Shearer et Rio Ferdinand, anciens internationaux anglais devenus experts, ont visité l’élégant Prime – ouvert début novembre – au début du tournoi, et l’ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon, est une autre personnalité du football connue pour être friande de nourriture. à l’offre.

Un fan gallois dans la trentaine, qui a choisi de ne pas être nommé, a déclaré à ESPN: “J’ai été ici pour les deux premiers matchs du Pays de Galles, et c’était comme être à Cardiff. L’émotion ici était incroyable. Les gens l’appellent le ‘ Floor of Fun », et je comprends pourquoi.”

La base de fans a été divisée dans une certaine mesure par des circonstances extérieures. On estime que 2 500 supporters du Pays de Galles ont choisi de se rendre à Tenerife plutôt que le Qatar, compte tenu des coûts et des inquiétudes concernant l’expérience qui les attendait à Doha. Dit James de la scission, “Ce que vous trouverez avec les fans gallois, ce n’est pas bon marché de venir ici, donc certaines personnes auront du mal à venir, et d’après la démographie des gens qui sont ici, ils sont plus matures Donc, certaines personnes sont allées à Tenerife et certaines des scènes là-bas, ce n’est pas notre culture.

L’Urdd Youth Choir, composé de plus de 30 jeunes hommes et femmes de la vallée de Clwyd dans le nord du Pays de Galles, s’est rendu au Qatar avec l’aide de l’ambassade britannique et du Conseil des arts du Pays de Galles. Après avoir rendu visite à des enfants expatriés dans certaines écoles de Doha pour chanter et enseigner un peu de gallois, la chorale s’est produite au “Floor of Fun” à l’intérieur de l’hôtel Intercontinental le jour du match, une performance particulièrement galvanisante à la suite de la défaite de vendredi face à l’Iran.

“Au fait, ils ont joué ici volontairement, je n’ai pas eu à leur dire”, a déclaré Williams à ESPN. “C’est un truc gallois. Une fois qu’ils ont commencé à chanter, tout le monde a souri. Tout le monde est venu triste parce que les Gallois avaient perdu, mais quelques verres et une chanson, tout va bien à nouveau.”

Les fans du Pays de Galles présents au match contre l’Iran montrent leur soutien. Nader Davoodi ATPImages/Getty Images

Ils n’étaient pas les seuls artistes musicaux présents. Les Barry Horns , une fanfare de 11 musiciens du nom de l’ancien milieu de terrain du Pays de Galles, Barry Horne , se sont produits lors des fêtes organisées pour les deux premiers matchs. Le chanteur folk Dafydd Iwan a interprété sa chanson de 1983 “Yma o Hyd”, traduite par “Still Here”, qui a fait tomber la baraque avant le match américain. Iwan l’a chanté sur le terrain du Cardiff City Stadium avant les victoires en séries éliminatoires contre l’Autriche et l’Ukraine plus tôt cette année, et grâce à sa popularité croissante, il a été choisi comme hymne officiel du Pays de Galles pour la Coupe du monde. Le refrain de “Nous sommes toujours là, nous sommes toujours là, malgré tout et tout le monde” possède une émotion supplémentaire compte tenu des réserves que beaucoup avaient à l’idée de venir au Qatar en premier lieu.

“Je pense qu’en raison de la presse si négative que le Qatar avait dans le monde, de nombreuses personnes sont venues ici inquiètes, inquiètes, nerveuses, effrayées, incertaines de leur décision de venir car certaines personnes étaient mal informées sur beaucoup de choses”, a déclaré Williams. “Sur cette base, vous avez beaucoup de gens qui arrivent qui sont tous légèrement en dehors de leur zone de confort. Nous sommes tous dans le même bateau, et ce que j’ai apprécié plus que tout, c’est que les gens réalisent quel genre de pays est le Qatar, comment sont les gens et ce qu’il peut faire pour faire le show. Je ne suis pas le grand défenseur du Qatar, ce n’est pas mon devoir. Je suis un expatrié qui vit et travaille ici, vit et profite de la vie quotidienne. moi même.”

Il y a eu quelques accrocs. Wales Online a rapporté que l’hôtel Intercontinental était à court de bière avant le match américain, ce que Williams nie catégoriquement. “Nous n’avons pas manqué d’alcool, mais nous avons des refroidisseurs instantanés ici à la place d’une cave”, a-t-il déclaré. “Ils sont bons pour une utilisation régulière mais pas pour 1 700 Gallois. Nous avons dû tous les remplacer et nous avons été mis à niveau.”

Une fête d’avant-match avant le match contre l’Iran de vendredi a dû être annulée. Les supporters avaient espéré se rassembler à 11 heures, en partie pour boire un verre avant le coup d’envoi de 13 heures, mais les autorités qataries ont imposé une interdiction de dernière minute de la vente d’alcool avant midi le vendredi car c’est un jour saint.

Le personnel a été embauché et formé à court terme, soudainement jeté à faire face à une foule de personnes assoiffées en même temps. Et malgré les forfaits, ce n’est toujours pas bon marché : les jours de match, toute personne qui se présente à The Curry House peut acheter un accès de trois heures à un “forfait boisson amélioré” et de la nourriture pour 599 riyals qataris (environ 136 £).

“Je suis allé au festival de la bière de Munich cette année”, a déclaré Williams. “Six chopes coûtent 80 €, en espèces uniquement. Je dépensais 500 € par jour. Qu’est-ce qui est cher ? Vous allez dans le centre de Londres ces jours-ci, vous êtes dans des montants similaires. Vous venez dans ma ville natale de Barry, peut-être pas. Dans Hive , j’ai fourni cinq bières pour 179 riyals [which is about] 40 £. Je leur donne cinq bouteilles de bière. Pour 4 £ de plus, je leur donne des rondelles d’oignon et des chips.”

Williams insiste sur le fait qu’il “n’y a pas eu un seul problème” lié au comportement ivre, et le consensus est que ceux qui ont dépensé des sommes aussi importantes pour suivre le Pays de Galles au Qatar se sont concentrés sur le fait de tirer le meilleur parti de l’expérience.

“La chose essentielle sur laquelle je voudrais insister – au Qatar, mettre en place ce genre de choses n’est pas facile”, a ajouté James. “L’Angleterre n’a rien organisé de tel. Beaucoup d’autres pays ne l’ont pas fait. Nous sommes allés là-bas et l’avons organisé parce que nous savions ce qu’ils voulaient. Cela a été un concert difficile, mais nous y sommes arrivés.”