Comment les fans de K-pop façonnent les élections dans le monde entier

En 2022, le groupe a annoncé qu’il ferait une pause afin que ses membres puissent se concentrer sur des projets en solo et accomplir le service militaire obligatoire de leur pays au cours des deux prochaines années. Mais jusqu’à présent, les fans sont restés fidèles, se présentant pour diffuser, acheter et soutenir ce travail en solo. Avec sept carrières individuelles qui décollent, il est possible que le fandom continue de croître.

Bien que BTS Army soit le plus grand nombre, d’autres groupes de fans de K-pop se livrent désormais à des activités sociales et politiques similaires. Jorquera, dont les groupes préférés sont BTS et EXO, souligne que Kpopers for Boric était exactement cela : une coalition de fans de K-pop qui suivent différents groupes.

Les Chiliens se sont inspirés de ce qu’ils ont appris d’autres campagnes K-pop réussies : comment créer des publications virales sur les réseaux sociaux, organiser des événements pour créer une communauté et connecter les gens sur la base d’un intérêt commun. Ils ont également utilisé une iconographie familière aux fandoms de K-pop. Chaque groupe K-pop a un logo et chaque fandom reçoit un nom et un bâton lumineux spécial qui change de couleur ou affiche des messages synchronisés avec la musique via Bluetooth. Certains groupes ont également une couleur désignée (BTS est violet). Kpopers for Boric a créé un logo pour le politicien et a adopté le vert comme teinte signature.

Ils ont utilisé des images d’idoles K-pop dans des campagnes sur les réseaux sociaux pour gagner du terrain. Ils ont envoyé un Uber au siège de campagne de Boric pour livrer un gâteau décoré du visage du candidat, un porte-clés “Koya” (avec un koala animé qui représente le leader de BTS, RM), et des cartes photo inspirées de la K-pop de Boric, documentant tout cela dans une vidéo TikTok. La vidéo s’est propagée, gagnant 387 000 likes.

Alors qu’ils organisaient des événements dans les cafés, imprimant 200 pochettes de tasses à café avec des codes QR liés aux sites d’information des électeurs, Boric a commencé à incorporer la K-pop dans ses vidéos de campagne. Le groupe a même organisé des promenades pour les électeurs le jour du scrutin.

En décembre 2021, avec un taux de participation record, Boric a été élu plus jeune président du pays. Il avait promis d’annuler la dette étudiante, de taxer les riches, de réduire les coûts des soins de santé, de réviser le système de sécurité sociale du pays et de lutter contre le changement climatique. Après l’élection, Jorquera a pensé: “Oh mon Dieu, nous avons fait ça.”

Il n’y avait pas que les K-poppers, reconnaît-elle : “Tout le monde utilisait ce qui lui importait le plus pour soutenir cette campagne.”

Au Brésil, où la K-pop est extrêmement populaire, les fans de BTS ont utilisé des tactiques similaires pour atteindre les fans apolitiques. Le groupe Army Help the Planet s’est initialement formé pour lutter contre le changement climatique, mais s’est concentré sur l’inscription des électeurs avant l’élection présidentielle d’octobre 2022. Au début de sa campagne d’inscription sur les listes électorales, les jeunes de 16 et 17 ans (pour qui le vote est facultatif, bien qu’il soit obligatoire pour la plupart des citoyens de 18 ans et plus) étaient au plus bas niveau depuis 30 ans.