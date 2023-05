Comment les fanatiques de drones amateurs construisent des armes dans leurs chambres qui peuvent éliminer les chars de combat de Poutine

Des drones tankbusters MORTELS pour affronter la Russie sont construits à bas prix à l’intérieur des maisons en Ukraine.

Le Sun a été montré comment les fanatiques amateurs fabriquent les bombes volantes dans leurs chambres d’amis.

Crédit : Peter Jordan – Commandé par The Sun

Les drones peuvent frapper des chars, des véhicules blindés, des jeeps et des camions de ravitaillement des forces de Vladimir Poutine Crédit : AP

Les armes qui changent la donne coûtent quelques centaines de livres et peuvent attaquer des chars de combat valant des millions.

Les fabricants utilisent des imprimantes 3D, des pièces en provenance de Chine et leurs propres conceptions personnalisées.

Attachés à une grenade propulsée par fusée, les drones sont transformés en missiles guidés de précision capables de chasser et de détruire des véhicules en mouvement à plus de 100 mph.

Des images des forces spéciales ukrainiennes montrent les drones frappant des chars, des véhicules blindés, des jeeps et des camions de ravitaillement des forces de Vladimir Poutine.

Dima, un passionné de drones, a déclaré qu’il pouvait en produire cinq par jour – entre son travail quotidien d’ingénieur en mécanique et sa vie de famille, élevant une fille de six ans.

Il a déclaré : « Avant la guerre, ce n’était que mon passe-temps. Mais maintenant, nous avons tous une cause commune.

« Nous devons défendre notre pays, alors nous faisons tout ce que nous pouvons. »

Son groupe dans le sud de l’Ukraine en a fait près de 3 000 depuis le début de la guerre l’année dernière.

Sa gamme, baptisée Fury, est basée sur des drones acrobatiques Dima développés pour filmer des voitures de sport et des motos.

Il a dû adapter ses conceptions en temps de paix en les rendant plus larges et plus longues pour transporter une grenade propulsée par fusée.

Il a également développé un modèle plus petit « Speedster » qui peut atteindre des vitesses de 180 mph.

Les soldats sont formés pendant une semaine à l’utilisation d’un Fury.

Mais Dima dit qu’une fois que vous l’avez maîtrisé « vous pouvez voler à travers une trappe ouverte d’un char en mouvement ».

Son équipe les adapte constamment pour garder une longueur d’avance sur les Russes.

Il a déclaré: « Nous devons toujours trouver de nouvelles façons de contourner le brouillage russe, car ils apprennent très vite. »

L’Ukraine a également pu utiliser des drones donnés par des trafiquants de cigarettes pour aider sa cause.

Les contrebandiers ont remis les appareils – qui ont maintenant été modifiés pour transporter jusqu’à six bombes de mortier de 82 mm à larguer sur des cibles.

Un soldat a expliqué à propos des armes données : « Nous en avons acheté d’autres, parce qu’elles sont si bonnes.

« Nous les avons beaucoup utilisés à Kherson parce que les Russes n’avaient pas un bon équipement de brouillage. »