Comment les familles pourraient poursuivre l’entreprise Titanic malgré la signature par l’équipage d’exonérations de mort alors qu’un expert affirme que les règles de plongée sont « écrites dans le sang »

Les familles en deuil de ceux qui sont morts à bord du sous-marin Titan condamné pourraient poursuivre OceanGate malgré la signature des dispenses de décès, ont déclaré des experts.

Le PDG de la société, Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, sont décédés tragiquement lors d’une plongée dans l’épave du Titanic.

9 Le sous-marin Titan, exploité par OceanGate, a implosé – tuant les cinq à bord Crédit : Reuters

9 Le milliardaire britannique Hamish Harding est mort à bord du Titan Crédit : Instagram

9 L’homme d’affaires britannique Sahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, 19 ans, sont également décédés Crédit : AFP

9 Le vétéran de la marine française Paul-Henri Nargeolet, 73 ans, a également été confirmé mort

Le navire a disparu moins de deux heures après sa descente vers l’épave du Titanic dimanche – déclenchant une recherche effrénée dans l’Atlantique.

Un sous-marin robotique en haute mer a trouvé cinq débris majeurs de Titan à deux milles sous la surface jeudi – les cinq membres d’équipage ayant été confirmés morts après une implosion « catastrophique ».

Les passagers, qui ont payé 200 000 £ chacun pour le voyage à 3 810 m sous la surface, auraient signé des décharges de responsabilité avant de monter à bord.

Une dérogation établie en avril dernier, obtenue par TMZmontre comment la compagnie a demandé aux passagers d’assumer « l’entière responsabilité » du risque de décès.

Il indique que « le navire submersible expérimental n’a été approuvé ou certifié par aucun organisme de réglementation ».

L’accord a également averti les passagers qu’il « peut être construit avec des matériaux qui n’ont pas été largement utilisés dans les submersibles occupés par l’homme ».

Un journaliste de CBS qui a fait le même voyage avec OceanGate en juillet de l’année dernière a déclaré que la renonciation mentionnait la possibilité de mort trois fois sur la première page seulement – ​​et huit fois au total.

Mais les renonciations ne sont pas toujours à toute épreuve – et les juges peuvent rejeter l’affaire s’il s’avère que les risques n’ont pas été entièrement divulgués.

Matthew Shaffer, avocat spécialisé en dommages corporels et expert en droit maritime, a expliqué comment les familles des personnes à bord pourraient poursuivre OceanGate.

« S’il y avait des aspects de la conception ou de la construction de ce navire qui étaient cachés aux passagers ou s’il était sciemment exploité malgré les informations selon lesquelles il n’était pas adapté à cette plongée, cela irait absolument à l’encontre de la validité de la renonciation », a-t-il déclaré.

L’avocat spécialisé en dommages corporels Joseph Low a ajouté: « Il existe de nombreux exemples différents de ce pour quoi les familles pourraient encore avoir des réclamations malgré les dérogations, mais tant que nous ne connaîtrons pas la cause, nous ne pourrons pas déterminer si les dérogations s’appliquent. »

OceanGate pourrait soutenir que les dérogations sont toujours valables car elles décrivent pleinement les dangers liés à la plongée dans les parties les plus profondes de l’océan dans un sous-marin de la taille d’une fourgonnette.

OceanGate est une petite entreprise – et il n’est pas clair si elle a les actifs pour payer des dommages importants, le cas échéant.

Mais les familles pourraient percevoir de la police d’assurance de l’entreprise si elle en a une.

Et les familles pourraient également demander une indemnisation à toute partie ayant conçu, aidé à construire ou fabriqué des pièces pour Titan s’il s’avérait qu’elles avaient fait preuve de négligence.

OceanGate pourrait essayer de se protéger en vertu d’une loi qui permet aux propriétaires impliqués dans un accident de demander à un tribunal de limiter les dommages à la valeur du navire.

Mais puisque Titan a été anéanti dans une violente implosion, ce serait zéro.

OceanGate devrait également prouver qu’il n’a connaissance d’aucun défaut potentiel avec le sous-marin – ce que les experts juridiques ont averti qu’il serait difficile de le faire.

Ted Spaulding, un avocat spécialisé dans les dommages corporels, a déclaré à Newsweek que la question de la renonciation était « loin d’être une situation ouverte et fermée ou solide comme le roc pour l’entreprise ».

« D’autant plus que de plus en plus de preuves sont publiées quotidiennement sur d’autres problèmes de sécurité, notamment que ce navire a déjà été perdu pendant quelques heures », a-t-il déclaré.

Les familles poursuivantes pourraient également utiliser le procès intenté en 2018 par un ancien employé d’OceanGate pour des erreurs de sécurité.

Il y a une épave gisant à côté de l’autre épave, pour la même putain de raison James Cameron

L’ex-employé David Lochridge a affirmé qu’il avait été licencié après avoir fait part de ses inquiétudes et exigé des contrôles de sécurité plus rigoureux.

Des documents judiciaires, vus par The Sun, ont déclaré qu’il s’était plaint que le navire n’était pas capable de descendre aux profondeurs extrêmes nécessaires pour voir l’épave du Titanic.

L’affaire a été réglée à des conditions non divulguées, selon les archives judiciaires.

Jeudi après-midi, OceanGate a confirmé que les cinq membres d’équipage à bord de Titan étaient morts.

Le sous-marin n’a pas refait surface plus tard dans l’après-midi – avec son dernier « ping » au vaisseau-mère Polar Prince plaçant le sous-marin directement au-dessus des ruines.

Le contre-amiral John Mauger, de la Garde côtière américaine, a déclaré que les débris se trouvaient à 1 600 pieds du Titanic – et « compatibles avec une perte catastrophique de la chambre de pression ».

William Kohnen, président du Manned Underwater Vehicles Committee, a déclaré que les réglementations relatives à la construction de submersibles étaient « écrites dans le sang ».

Il a révélé qu’OceanGate n’était « pas disposé à se soumettre à un processus de certification standard » pour le sous-marin.

Et l’entreprise a contourné les sous-règles en opérant dans les eaux internationales.

Le comité basé à Los Angeles de M. Kohnen a soulevé des problèmes de sécurité en 2018 concernant le développement de Titan par OceanGate.

Ils ont averti que le projet pourrait avoir « des résultats négatifs allant de mineurs à catastrophiques qui pourraient avoir de graves conséquences ».

« Nous ne sommes intelligents que parce que nous nous souvenons de ce que nous avons écrit et de ce que nous avons fait de mal la dernière fois », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

« Les règles sont écrites dans le sang – elles sont là parce que cela a causé des problèmes auparavant, et dire: » Eh bien, je pense que nous allons simplement ignorer cela et continuer notre propre chemin « , suggère qu’il pourrait y avoir un peu d’entrée de sagesse que ce ne soit peut-être pas la meilleure décision.

Le réalisateur du film Titanic James Cameron, qui a effectué 33 plongées sur l’épave, a déclaré qu’OceanGate « n’aurait pas dû faire ce qu’il faisait ».

Et il a dit qu’il « ignorait qu’ils n’étaient pas certifiés ».

M. Cameron a comparé la sous-tragédie au naufrage du Titanic.

« Il s’agit d’avertissements qui ont été ignorés », a-t-il déclaré.

La fin tragique de cette expédition a montré que ces leçons restent à tirer Charlie Haas

« Ce navire [Titanic] gît au fond de l’océan, non pas à cause de son acier ou de la nature de ses compartiments, mais simplement à cause d’une mauvaise navigation.

« Le capitaine a été prévenu, il y avait des icebergs devant nous, c’était une nuit sans lune et il a avancé, pour une raison quelconque. »

Maintenant, au même endroit, « il y a une épave gisant à côté de l’autre épave, pour la même putain de raison », a-t-il dit.

Le co-fondateur d’OceanGate, Guillermo Sohnlein, a admis que la réglementation sur les submersibles était « assez clairsemée ».

« Il y a des réglementations en place, mais comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a pas beaucoup de sous-marins qui vont aussi loin, donc les réglementations sont assez rares et beaucoup d’entre elles sont désuètes et conçues pour des cas spécifiques », a-t-il déclaré à Times Radio.

« Il est difficile de naviguer dans ces régimes réglementaires. »

Mais M. Sohnlein a insisté sur le fait que le PDG, M. Rush, était « extrêmement attaché à la sécurité » et que Titan avait subi 14 ans de contrôles « rigoureux » et « robustes » au cours du développement.

« Il était également extrêmement diligent dans la gestion des risques et était très conscient des dangers d’opérer dans un environnement océanique profond », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que le président de la Titanic International Society a déclaré qu’il était temps de « considérer sérieusement » si les voyages vers l’épave devaient se terminer « au nom de la sécurité ».

Charlie Haas a déclaré qu’il restait « relativement peu de choses à apprendre de ou sur » le Titanic.

« Tout comme Titanic a enseigné au monde des leçons de sécurité, il en va de même pour la perte de Titan », a-t-il déclaré.

« Titanic a également enseigné au monde les dangers de l’orgueil et de la dépendance excessive à la technologie.

« La fin tragique de cette expédition a montré que ces leçons restent à tirer. »

9 Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, est décédé aux côtés de quatre autres personnes à bord alors qu’il dirigeait la plongée vers l’épave du Titanic Crédit : Radio-Canada

9 Le sous-marin Titan qui a perdu la communication quelques heures seulement après avoir commencé sa descente Crédit : AP

9 L’équipage d’OceanGate a été photographié en train de sortir le sous-marin avant sa plongée vouée à l’échec Crédit : AP

9 Un avion des garde-côtes HC-130 Hercules survole le navire français L’Atalante pendant les recherches Crédit : AP