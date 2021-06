Comment les familles peuvent négocier pour plus d’aides universitaires : l’appel réussi d’un étudiant

Alors que les festivités de la remise des diplômes du secondaire touchent à leur fin, une nouvelle étape est à franchir pour les familles des étudiants de première année : effectuer le premier paiement des frais de scolarité. Les factures pour le semestre d’automne sont souvent envoyées début juillet et les paiements sont généralement dus la première semaine d’août. Pourtant, certaines familles peuvent encore craindre de ne pas avoir l’argent pour le couvrir. Il n’est peut-être pas trop tard dans le jeu pour demander plus d’argent à l’école, selon les experts, selon votre situation. Alors que les collèges et les universités visent à augmenter les inscriptions, les étudiants entrants peuvent avoir la possibilité de négocier une aide financière supplémentaire. Plus d’Investir en vous :

Voici à quoi les diplômés universitaires sont confrontés et ce qu’ils peuvent faire à ce sujet

4 conseils aux étudiants pour se bâtir un avenir financier sûr

Conseils rapides pour aider les étudiants à commencer à économiser de l’argent « Nous voyons des collèges déplacer l’aiguille », a déclaré Matt Carpenter, fondateur et PDG de College Funding Services à Salem, Massachusetts. « Il y a juste plus de marge de manœuvre qu’il n’y en a jamais eu. » Julia Hull, diplômée en 2021 de la Trumbull High School dans le Connecticut, était ravie lorsqu’elle est entrée dans son premier choix universitaire. Et la partie la plus excitante ? Le jeune de 18 ans a été accepté à l’école d’infirmières de l’Université de Fairfield et a reçu une bourse d’excellence. « J’étais vraiment excitée parce que je sentais que tout mon travail acharné et toutes mes nuits tardives à étudier – ça a vraiment payé », a-t-elle déclaré.

Julia Hull (à gauche), diplômée du secondaire, de Trumbull, Connecticut, examine le matériel d’aide aux frais de scolarité avec les parents Lauren et Tom. CNBC

Frais de scolarité, chambre, pension et frais à l’université privée du Connecticut total d’environ 70 000 $ pour l’année scolaire 2021-22. Le père de Julia, Tom, 49 ans, a déclaré que sa bourse couvrait environ 30% du coût total de la participation. Même avec cela, Tom et sa femme Lauren, 47 ans, s’inquiétaient de la façon dont ils paieraient le reste, car ils n’avaient pas droit à une aide financière basée sur les besoins. « Nous étions un peu nerveux et nous nous demandions si nous devions revenir demander plus d’argent ou non », a déclaré Tom. Après avoir rencontré un consultant en financement du collège, ils ont décidé de faire la demande. « Nous savions qu’il y avait une petite fenêtre dont nous pourrions profiter », a-t-il déclaré. « Nous voulions maximiser cela et avoir le confort de savoir que nous ne laissions pas d’argent sur la table. »

Soyez très précis, soyez très précis. Juan Hernández Ariano directeur chez WealthCreate

La famille Hull a suivi les conseils de leur consultant sur la façon de « faire appel » officiellement pour plus d’argent. « Nous nous sommes assurés de joindre certaines des lettres de bourse de mérite qu’elle avait pour acceptation pour montrer que nous avions une certaine influence », a déclaré Tom. « Nous avons demandé ce que je pensais être un appel modéré. « Nous avons dit: » Notre niveau d’excitation est très réel … si vous pouvez nous aider dans ce domaine, nous serions prêts à nous engager. « » Et ça a marché. Julia a reçu une aide au mérite supplémentaire, couvrant environ 3% du coût de la participation, a déclaré Tom.

Un tiers des appels à l’aide aboutissent

Diplômée du secondaire Julia Hull (centre) de Trumbull, Connecticut, avec ses parents Tom et Lauren. Tom Hull