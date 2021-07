Comment les familles paient pour l’université après Covid

À la suite de la pandémie, de nombreuses familles examinent de près l’université et se demandent si cela en vaut le coût élevé.

Les frais de scolarité et les frais plus chambre et pension pour un collège privé de quatre ans s’élevaient en moyenne à 50 770 $ pour l’année scolaire 2020-21; dans les collèges publics de l’État de quatre ans, il était de 22 180 $, selon le College Board, qui suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants.

Lorsque vous ajoutez d’autres dépenses, l’onglet total peut dépasser 70 000 $ par an pour les étudiants de premier cycle de certains collèges privés ou même pour les étudiants étrangers fréquentant des écoles publiques de quatre ans.

Pourtant, peu d’étudiants et leurs parents paient le plein montant.

Depuis l’année dernière, le montant réellement payé par les familles était 26 373 $, en moyenne, selon le rapport annuel « How America Pays for College » de Sallie Mae. Ce chiffre est relativement inchangé par rapport à l’année précédente.

Alors que le revenu et l’épargne des parents couvrent près de la moitié des coûts de l’université, l’argent gratuit des bourses et des subventions représente un quart des coûts et les prêts étudiants constituent la majeure partie du reste, a découvert Sallie Mae.

Les bourses sont une source clé de financement, mais seulement un peu plus de la moitié des familles les utilisent, a déclaré le prêteur à l’éducation.

Environ 6 personnes sur 10 qui ont utilisé des bourses les ont obtenues directement de l’école de leur élève et ont reçu en moyenne 9 797 $.

La grande majorité des familles qui n’ont pas utilisé de bourses ont dit que c’était parce qu’elles n’avaient même pas fait de demande.