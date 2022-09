Comment les familles éligibles peuvent obtenir un service Internet gratuit ou bon marché

Le nouveau programme a été créé par le biais de la loi bipartite sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, que le Congrès a adoptée en novembre 2021. Il est conçu pour remplacer de manière permanente le programme de prestations d’urgence pour le haut débit, qui était lié à la pandémie. Près de 9 millions de ménages se sont inscrits dans le cadre de cette initiative temporaire et ont généralement été transférés au nouveau programme plus tôt cette année.

“La réponse à l’Emergency Broadband Benefit a prouvé ce que beaucoup savaient être vrai : le coût de l’Internet haut débit est hors de portée pour trop d’entre nous”, a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué lors du lancement officiel du nouveau programme l’année dernière. .

Bien que l’arrangement temporaire fournisse une prestation mensuelle plus élevée aux ménages non tribaux – jusqu’à 50 dollars au lieu des 30 dollars actuels – le nouveau programme vise à atteindre un plus grand nombre de ménages avec une éligibilité élargie.