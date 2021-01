Les smartphones ont adopté le facteur de forme de la dalle de verre depuis le début et maintenant, à juste titre, les fabricants (et dans certains cas, les utilisateurs) tentent de repenser le facteur de forme du smartphone. Ce qui a commencé avec le simple concept de smartphone pliable est maintenant beaucoup plus varié avec des concepts de smartphone tels que les smartphones à écran enroulable, les smartphones à écran enveloppant, etc., mis à part le facteur de forme pliable lui-même. Récemment, il a été rapporté qu’Apple pourrait travailler sur un iPhone pliable qui pourrait être lancé en 2022 ou en 2023. Maintenant, alors que l’intérêt pour un iPhone pliable est certainement plus que tout autre pliable, il est important de mettre en évidence ce que sont les autres marques. faire dans le département des smartphones pliables ou enroulables, et ce qui peut nous être réservé cette année.

SAMSUNG

Outre Apple, des marques telles que Xiaomi, Samsung, Oppo, Huawei, LG et bien d’autres travailleraient sur leurs smartphones pliables ou enroulables. Samsung, qui possède plusieurs produits pliables sur le marché, est un leader incontesté du segment. Le fabricant sud-coréen avait considérablement amélioré son jeu l’année dernière en introduisant un Galaxy Z Fold 2 considérablement amélioré et bien utilisable. expérience de smartphone pliable la plus complète et la plus conviviale. Outre le Galaxy Z Fold, Samsung propose également un Galaxy Z Flip avec un design à clapet.

Cette année, il est rapporté que Samsung lancera non pas un, pas deux, mais trois samrtphones pliables en 2021, qui pourraient être appelés Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 2 et Galaxy Fold Lite. Le mois dernier, il a été rapporté que le Samsung Galaxy Z Flip 2 aura un écran interne de 6,7 pouces et un écran de 3 pouces à l’extérieur. Le Galaxy Z Fold 3 aura un écran de 7 pouces à l’intérieur et un écran externe de 4 pouces. De plus, le Samsung Galaxy Z Fold Lite devrait également être doté d’un écran interne de 7 pouces, ainsi que d’un écran externe de 4 pouces. En outre, le rapport du mois dernier indiquait que les trois smartphones Samsung pliables utiliseraient du verre ultra-mince comme fenêtres de couverture et reprendraient le design pliable. Le Galaxy Z Fold lite est présenté comme la variante économique de la série Galaxy Z Fold.

En dehors de cela, Samsung travaillerait également sur un smartphone enroulable qui étendra son écran sur les côtés. En novembre, le vice-président de Samsung, Lee Jae-Yong, a été aperçu tenant un smartphone inhabituel lors d’une réunion stratégique avec des dirigeants de haut niveau au centre de recherche et développement de la société dans le sud de Séoul. Le smartphone argenté que Lee-Yong tenait, avait l’air plus mince que les smartphones Z Fold et Z Flip de la société, ce qui a amené les gens à croire qu’il pourrait s’agir d’un prototype de smartphone « extensible » qui se transforme en tablette. Samsung avait également déposé un brevet pour un smartphone enroulable auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2019.

OPPO

Le fabricant chinois Oppo semble également travailler de manière intensive à repenser le facteur de forme du smartphone. En novembre, lors de son événement Oppo Inno Day 2020, Oppo a présenté un smartphone Oppo X 2021 avec un écran enroulable qui s’étend d’un côté. Oppo appelle sa technologie d’affichage étendue comme un «écran OLED à variation continue», laissant entendre que l’écran enroulable de l’Oppo X 2021 pourrait être un panneau OLED. Dans sa forme compacte, l’Oppo X 2021 est un smartphone classique de 6,7 pouces. Cependant, avec juste un simple glissement sur le bouton latéral, le smartphone se prolonge, avec l’écran, révélant un écran de 7,4 pouces ressemblant à une tablette. Comme le montrent les vidéos promotionnelles partagées par Oppo, l’Oppo X 2021 ne s’étend que d’un côté (à droite) et reprend sa forme de dalle de 6,7 pouces en glissant dans la direction opposée.

Outre l’Oppo X 2021, la marque appartenant à BBK Electronics travaille également avec le studio de design japonais Nendo pour un « téléphone coulissant » qui dispose de trois panneaux pliables que les utilisateurs peuvent utiliser dans plusieurs facteurs de forme, en fonction du cas d’utilisation. Le concept de «téléphone à glissière» est conçu avec trois écrans pliables fixés par des charnières se repliant dans le même sens. Oppo dit que le concept derrière ce « téléphone coulissant » vient de la taille toujours croissante des smartphones afin de permettre aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités améliorées. Le «téléphone coulissant» offre aux utilisateurs la possibilité de changer la forme du téléphone selon leurs besoins. Lorsqu’il est complètement plié, le «téléphone à glissière» est à peu près de la même taille que celle d’une carte de crédit. La conception du concept montre au moins sept facteurs de forme différents que le « téléphone coulissant » peut obtenir grâce à sa conception unique à triple charnière avec trois écrans pliables. Une vidéo partagée par Oppo montre que le premier dépliage devrait révéler 40 mm de l’écran pour des tâches telles que la vérification des notifications, l’historique des appels ou l’accès aux commandes du lecteur de musique. Le déplier pour la deuxième fois devrait révéler 80 mm de l’écran pour prendre des selfies. Le troisième déroulement révèle la totalité de l’écran, ce qui est idéal pour les jeux, le multitâche ou le visionnage de vidéos. De plus, un stylet est également inséré dans le téléphone qui permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité en utilisant le téléphone pour des tâches ou un travail complexes. Le design évoqué dans les rendus publiés par Oppo montre un design haut et mince lorsque le « téléphone coulissant » est complètement déplié.

LG

Outre Oppo et Samsung, LG travaille également sur ses différents smartphones au facteur de forme. Comme LG Wing, qui nous a montré un tout nouveau facteur de forme de smartphone en 2020, la société prévoit de nous surprendre davantage cette année. LG travaille sur un smartphone nommé « Project B » dans son projet Explorer qui vise à repenser le facteur de forme du smartphone. Le LG Project B serait également un smartphone enroulable avec un écran extensible, dont le lancement le plus récent serait en mars de cette année. Sur la base des brevets de LG déposés auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), des rendus du LG Project B avaient refait surface en novembre de l’année dernière. Les rendus du LG Project B montrent qu’il a la taille d’un smartphone ordinaire dans sa forme la plus compacte. Cependant, l’écran du LG Project B peut être étendu des deux côtés du smartphone lorsqu’il est tenu verticalement. Lorsqu’il est étendu, la taille de l’affichage peut potentiellement être augmentée de 100%. LG avait également taquiné le smartphone Project B après sa présentation de lancement de LG Wing l’année dernière. À la toute fin de la présentation, LG avait taquiné un possible smartphone avec un écran extensible. Le clip de 13 secondes montrait un profil sombre d’un smartphone doté d’un côté escamotable. Cela s’est terminé avec l’écran entièrement étendu qui brillait.

XIAOMI

Le principal smartphone chinois Xiaomi devrait également lancer trois smartphones pliables cette année. Selon un rapport du mois dernier, le prochain smartphone pliable à être lancé commercialement sera un smartphone Xiaomi. Il a également été rapporté que Xiaomi pourrait lancer ses produits pliables dans trois types de conception: pliage, pliage et clapet. Il a été rapporté au début de 2020 que Xiaomi avait passé des commandes de panneaux OLED flexibles pour un smartphone pliable de type clamshell.