Comment les F-16 fabriqués aux États-Unis permettront à l’Ukraine de bombarder les forces russes et d’humilier à nouveau Poutine

Les États-Unis ont donné le feu vert aux alliés pour envoyer à l’Ukraine les avions de guerre F-16 tant attendus pour combattre la Russie dans le ciel.

Zelensky a salué la décision de remettre les avions de combat connus sous le nom de « couteau suisse » de l’US Air Force comme une décision « historique » qui contribuera à assurer leur victoire sur Poutine.

Les F-16 sont l’une des armes occidentales les plus recherchées par l’Ukraine

Zelensky veut que l’Occident forme une « coalition de jets » pour les aider à battre la Russie Crédit : Alamy

Les Fighting Falcon F-16, effroyablement rapides, se déplacent à deux fois la vitesse du son et sont les deuxièmes avions à réaction les plus avancés des flottes de l’OTAN.

Bientôt, ils pourraient crier sur les champs de bataille ukrainiens alors que Washington a ouvert la voie à l’envoi potentiel de dizaines d’avions à réaction en Ukraine.

Un pilote de combat ukrainien qui a défendu Kiev les premiers jours de l’invasion dans le cadre de l’unité emblématique « Ghosts of Kyiv » sait de première main ce que signifie cette décision.

Le pilote, dont l’indicatif d’appel est Justice, a déclaré: « Le principal inconvénient de nos jets contre les chasseurs russes est que nous avons un vieux radar avec une portée limitée de détection de cible et des missiles obsolètes.

« Les jets russes ont de puissants radars modernes avec une portée de détection beaucoup plus grande et des missiles avancés.

« Donc, j’ai donc besoin de voler vers l’ennemi pour lancer mon missile alors que son missile s’approche déjà de moi comme un kamikaze.

« Bien sûr, je ne le fais pas car c’est trop risqué. C’est pourquoi nous ne pouvons pas du tout leur résister. Nous ne pouvons que nous défendre contre leurs avions de chasse », a-t-il déclaré à ITV News.

Les F-16 pourraient changer tout cela avec leurs systèmes sophistiqués, permettant aux courageux pilotes de jet de « voir toute l’image d’en haut ».

Tout au long de la guerre exténuante de 15 mois, les F-16 se sont assis en haut de la liste de souhaits de l’Ukraine, car les responsables ont affirmé qu’ils étaient essentiels pour vaincre l’ennemi de son ciel.

Les Fighting Falcon sont qualifiés par les experts de « Kit Lego » en raison de leur polyvalence et de leur capacité à être améliorés et entretenus à moindre coût – idéal en temps de guerre.

Il en va de même pour leur capacité « révolutionnaire » à voyager à 1 350 mph et à transporter 17 000 livres de missiles et de bombes.

L’armée de l’air ukrainienne dépend actuellement d’avions à réaction vieillissants de l’ère soviétique qui ont lutté contre l’armée de l’air et les défenses aériennes plus modernes de Moscou.

Jusqu’à présent, le président Biden avait effectivement opposé son veto au transfert des F-16, les responsables américains invoquant les longs temps de formation des pilotes et le risque d’escalade du conflit avec la Russie.

Mais ce nouveau plan ouvre la porte à plusieurs pays pour fournir l’avion de quatrième génération et aux États-Unis pour aider à former les pilotes.

Les pilotes ukrainiens utilisant des simulateurs ont déjà réduit les estimations du Pentagone selon lesquelles la formation prendrait 18 mois à seulement quatre à six mois.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la décision de demi-tour était basée sur les « exigences du conflit ».

« Nous avons atteint un moment où il est temps de regarder vers l’avenir et de dire ‘De quoi l’Ukraine va-t-elle avoir besoin… pour être en mesure de dissuader et de se défendre contre l’agression russe ?’

« Les F-16, des avions de combat de quatrième génération, font partie de ce mélange », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Ukraine s’était engagée à ne pas utiliser d’équipement militaire américain pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie.

« Nous allons faire tout notre possible pour soutenir l’Ukraine dans sa défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et nous allons également procéder de manière à éviter la troisième guerre mondiale », a-t-il ajouté.

Les as ukrainiens transformeront la fiction Top Gun en réalité. Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères

Le veto américain étant levé, Sunak a rapidement annoncé que la Grande-Bretagne « travaillerait avec les États-Unis et les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour donner à l’Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin ».

Le Royaume-Uni n’a pas de F-16 dans sa flotte aérienne.

Alors que l’Ukraine a amélioré ses défenses aériennes avec une multitude de systèmes anti-aériens fournis par l’Occident et se prépare à lancer une contre-offensive contre la Russie, Kiev pense que les jets sont essentiels à la sécurité à long terme du pays.

Les responsables disent qu’ils ont besoin de jusqu’à 200 jets pour affronter la puissance aérienne de la Russie, qui serait cinq ou six fois supérieure à celle de l’Ukraine.

Actuellement dans la bataille pour le ciel, un pilote ukrainien a décrit la situation sombre à laquelle ils sont confrontés contre la flotte volante de Poutine.

« Dans le champ ouvert, il y a un combattant avec un fusil de sniper et de l’autre côté un soldat avec une arme à feu, et que la bataille commence ; vous devinez, qui va gagner ? » a-t-il déclaré à ITV News.

Cependant, les F-16 sont des avions de combat très maniables qui, selon Kiev, seront capables de soutenir les troupes terrestres ukrainiennes et de défendre les civils contre les attaques de missiles paralysants de la Russie, y compris les drones.

Cependant, il existe encore des inquiétudes quant aux aspects pratiques, notamment le manque d’infrastructures dans le pays ravagé par la guerre pour faire fonctionner ces bêtes en toute sécurité.

Écrivant dans Foreign Policy, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a exposé les cinq raisons essentielles pour lesquelles son pays a besoin d’avions de guerre.

Premièrement, « l’Ukraine a besoin d’avions modernes pour renforcer nos défenses aériennes et antimissiles, sauver des vies et protéger les civils », a-t-il averti, ajoutant que cela leur permettrait d’abattre des missiles bien avant qu’ils ne tuent quelqu’un.

Deuxièmement, il dit : « Les F-16 nous permettront de contrôler notre ciel, de protéger nos troupes, de réduire leurs pertes et d’augmenter les chances de nos pilotes de survivre aux combats aériens. »

La prochaine consiste à assurer la sécurité du corridor de la mer Noire afin que toutes les futures exportations de céréales puissent circuler librement.

Il pense également que l’utilisation de F-16 en combat actif aidera à éduquer l’US Air Force sur les capacités de son avion « sans mettre la vie d’Américains en danger ».

« Les as ukrainiens transformeront la fiction Top Gun en réalité. »

Et enfin, il insiste sur le fait que les avions assureront la victoire de l’Ukraine et terrifieront Poutine.

« Les F-16 entre les mains des pilotes ukrainiens serviront de puissant moyen de dissuasion à toute future tentative russe de redessiner les frontières en Europe ».

L’ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN a déclaré que l’arrivée de F-16 en Ukraine pourrait changer le cours de la guerre.

Le lieutenant-général Douglas Lute a déclaré à PBS : « Les Ukrainiens souffrent d’un déséquilibre dans les avions pilotés, où les Russes ont un net avantage.

« Donc, cette décision maintenant de fournir des avions et de fournir la formation requise résout vraiment ce déséquilibre. »

« Je pense que c’est l’un des derniers déséquilibres restants, franchement, en faveur des Russes. »

Kiev espère que ces jets leur permettront de contrôler le ciel, de soutenir leurs troupes et de défendre les civils contre les missiles russes