Comment les experts immunodéprimés célébreront une autre fête pandémique

De nombreux experts ont déclaré qu’ils n’étaient pas à l’aise de voyager à moins de pouvoir conduire leur propre voiture. Mais ceux qui avaient bravé les foules dans les aéroports, par exemple, ont déclaré qu’ils avaient essayé de minimiser les risques avec des choses qu’ils pouvaient contrôler, comme quand et où ils démasquaient.

“J’essaie d’éviter de manger à l’aéroport, et quand je suis dans l’avion, j’apporte généralement ma propre nourriture et je mange rapidement”, a déclaré le Dr Steven Pergam, médecin-chercheur spécialiste des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. qui s’occupe de patients cancéreux et prend lui-même des médicaments immunosuppresseurs à la suite d’une greffe de rein en 2003.

Une fois arrivé à destination, le Dr Pergam se dirige rapidement vers sa chambre d’hôtel plutôt que de se mêler au bar ou au hall de l’hôtel. D’autres ont dit qu’ils avaient choisi des activités de plein air à leur destination ou qu’ils avaient minimisé le nombre de personnes qu’ils rencontraient.

Outre les risques et les avantages de diverses activités, les personnes immunodéprimées doivent souvent tenir compte du nombre de vacances qu’il leur reste à célébrer, a déclaré le Dr Kari Kenzer, pédiatre à l’hôpital pour enfants d’Omaha, qui a pris l’avion pour rendre visite à son mari pendant qu’il reçoit un traitement contre la leucémie au MD Anderson Cancer Center à Houston. Il a également volé plusieurs fois pour être avec sa famille, et le couple fera un voyage à New York pour voir leur plus jeune fille se produire lors du défilé de Thanksgiving de Macy.

“Nous avons en quelque sorte dû trouver un équilibre entre la sécurité et la création de souvenirs”, a-t-elle déclaré.

S’appuyer sur les autres

Lorsque le Dr White envisage de participer à des rassemblements sociaux, en particulier à l’intérieur, un facteur qui fait pencher la balance en faveur de la participation est le statut vaccinal de toutes les autres personnes présentes dans la pièce. Elle a récemment assisté à une bat mitzvah parce que les hôtes avaient demandé que tout le monde soit vacciné et boosté et fasse un test rapide le jour de l’événement. “Mais il y a d’autres événements à venir que je refuserai parce que des précautions similaires ne sont pas en place”, a déclaré le Dr White. Elle et sa famille ont décidé de garder Thanksgiving petit et près de chez eux cette année, encore une fois.

Ce sera le premier Thanksgiving que Kelly Hills, experte en risques biologiques et fondatrice du cabinet de conseil Rogue Bioethics, prévoit de parcourir depuis le début de la pandémie. Le Dr Hills souffre d’une maladie auto-immune et, bien qu’elle monte dans un avion, elle limitera également le temps passé à l’intérieur avec des groupes plus importants. De nombreux experts interrogés pour cet article ont déclaré qu’ils ne mangeraient pas à l’intérieur dans les restaurants même s’ils étaient loin de chez eux, car les personnes dans les lieux publics pourraient ne pas être vaccinées. Presque tous ont déclaré qu’ils n’étaient pas allés au cinéma, n’avaient pas vu de musique en direct ou n’avaient pas participé à d’autres activités intérieures préférées depuis le début de la pandémie.

“Tous ces choix sur la façon de se protéger contre la société, ils coûtent tous de l’argent, et ils demandent tous du temps et des efforts”, a déclaré le Dr Hills. “Et ce sont les trois choses dont vous avez tendance à avoir le moins quand vous êtes aux niveaux les plus pauvres de la société, comme le sont de nombreuses personnes handicapées et immunodéprimées”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle se considérait privilégiée de pouvoir décider si voyager et comment.