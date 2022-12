Comment les exemples de `` vérité '' de Harry et Meghan dans le doc Netflix résistent à la réalité, y compris le sluming dans la maison GRATUITE

HARRY et Meghan ont raconté au monde leur “conte de fées moderne” d’un “prince et d’une actrice” – où à la fin “l’amour gagne”.

Mais alors que le couple épris de confidentialité se plaignait de leurs difficultés dans la dernière partie de leur série de docu Netflix, ils ont passé sous silence certains détails importants.

Voici quelques exemples de la façon dont leurs «vérités» résistent à la réalité.

LEUR VERSION : Dans l’épisode quatre, le couple a donné l’impression qu’il menait une vie difficile avant son mariage et en tant que jeunes mariés à Nottingham Cottage, dans l’enceinte du palais de Kensington.

Meghan pleurniche : « Le palais de Kensington a l’air très majestueux. Bien sûr que c’est le cas, il est écrit palais dans le nom. Mais Nottingham Cottage, c’était si petit.

Harry dit: «En ce qui concerne les gens, nous vivions dans un palais. Et nous étions… dans un cottage.

Il ajoute: “Le tout est sur un plafond légèrement incliné et très bas.”

RÉALITÉ: NOTTINGHAM Cottage est un confortable appartement à deux lits avec deux salles de réception et une salle de bain, répartis sur 1 324 pieds carrés.

La propriété en briques rouges a été conçue par l’architecte Sir Christopher Wren au XVIIe siècle.

C’était la garçonnière d’Harry après qu’il ait quitté l’armée.

William et Kate y vivaient également auparavant.

LEUR VERSION : ILS se vantent de la réussite de leur tournée 2018 en Australie, montrant des fans extatiques excités à l’idée de les rencontrer.

Harry et Meghan sont surnommés les “superstars” de la famille royale lorsque la tournée est couverte.

Harry dit: “Je veux dire, en y repensant maintenant, je suis étonné que nous ayons réussi à faire ce que nous avons fait.”

Meghan interrompt: “Mais aussi encore plus difficile quand j’étais enceinte.”

Elle le décrit comme une tournée rigoureuse et la copine de Meghan, Abigail Spencer, dit que ça “s’est si bien passé”.

RÉALITÉ: MEGHAN a eu des disputes explosives avec des assistants pendant le voyage de 16 jours.

Elle aurait perdu son sang-froid avec un assistant et une boisson chaude aurait été renversée.

Elle aurait également été contrariée de n’avoir reçu qu’une aile du manoir du gouverneur australien, plutôt que toute la propriété lors de la visite.

Son assistante, Melissa Toubati, a démissionné un mois après la tournée, leur première en tant que couple royal.

LEUR VERSION : MEGHAN a partagé des photos inédites du scan du bébé de son fils Archie et de sa somptueuse baby shower de 2019.

Elle a ensuite attaqué la presse pour sa couverture de l’événement de New York, auquel ont participé des personnalités telles que la championne de tennis Serena Williams, 41 ans, et Amal Clooney, 44 ans.

Meghan était en colère contre les médias pour avoir révélé les détails du coup rapporté de 400 000 £ – qui comprenait un joueur de harpe.

Elle dit: «C’était tellement mal. Ces femmes indépendantes, fortes et prospères choisissent d’utiliser leur propre argent – et ce n’est pas l’argent des contribuables – pour organiser une fête pour leur amie depuis un lieu d’amour.

“Pourquoi prenez-vous un si beau moment et essayez-vous de le gâcher?”

RÉALITÉ: LES médias ne les ont pas attaqués pour le montant d’argent dépensé – ni d’où venait l’argent.

La couverture de cet événement somptueux a été, dans l’ensemble, positive.

Meghan est photographiée en train de danser dans un clip au chalet[/caption]

Harry s’habille dans la maison du couple[/caption]

LEUR VERSION : MEGHAN dit qu’elle n’avait aucune idée que sa citation sur le fait de ne pas être “OK” serait diffusée dans un documentaire d’ITV.

L’interview, avec Tom Bradby, 55 ans, est intervenue à la fin du voyage très réussi en Afrique du Sud – leur premier en famille avec Archie.

L’interview émotionnelle de Meghan a fait la une des journaux à travers le monde.

Elle et Harry attaquent ensuite la presse britannique à propos de la couverture médiatique qui a suivi.

Harry a déclaré: «Les retombées ont été dingues. Chaque première page au Royaume-Uni était très différente de la réaction du grand public.

Il dit que sa mère, la princesse Diana, était la seule royale à avoir parlé si ouvertement auparavant, avec un extrait de son interview désormais discréditée avec Martin Bashir, 59 ans.

RÉALITÉ: LE documentaire n’a montré que les gros titres en ligne de deux journaux britanniques – y compris du Guardian éveillé – qui ont déclaré: “Les experts royaux remettent en question la sagesse du documentaire Harry et Meghan”, plus un de Metro.

D’autres gros titres provenaient de médias étrangers.

Et The Sun a rapporté avec sympathie ce que Meghan avait dit dans notre couverture le lendemain, en le présentant en partie sur la première page, avec le titre, “Meg: Mon stress d’être royal”.

LEUR VERSION: MEGHAN a parlé d’un voyage précipité qu’elle et Harry ont fait pour quitter la Grande-Bretagne pour retourner aux États-Unis le jour du Commonwealth en mars 2020.

Ils ont quitté Buckingham Palace et se sont envolés de l’aéroport d’Heathrow.

Meghan a déclaré qu’un homme “supervisant l’équipage” s’est approché de l’endroit où elle était assise et a enlevé son chapeau et s’est agenouillé pour la remercier.

Elle prétend qu’il a dit “nous apprécions tout ce que vous avez fait pour notre pays”.

Elle a dit que c’était “la première fois que quelqu’un voyait le sacrifice” qu’elle avait fait pour la Grande-Bretagne.

RÉALITÉ: MEGHAN n’a pas pu être précis quant au rôle du membre d’équipage, disant seulement qu’il n’était pas le pilote.

À ce moment-là, Meghan et Harry avaient reçu des éloges pour la façon dont ils s’étaient comportés lors de visites.

LEUR VERSION : MEGHAN se souvient avoir dit “Oh, mon dieu” à Harry lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait éclipsé la reine au Festival du souvenir en 2018.

Le couple séjournait au palais de Buckingham lorsqu’ils sont descendus et ont vu les gros titres des magazines et des journaux du matin.

RÉALITÉ: La reine était le monarque le plus aimé de l’histoire britannique et l’une des personnes les plus photographiées au monde.

Il aurait fallu plusieurs vies à Meghan pour l’éclipser.

LEUR VERSION : TOUT AU LONG du documentaire, le couple a parlé de son intention de quitter la Grande-Bretagne et de commencer une nouvelle vie à l’étranger.

Cela comprenait le déménagement en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, tandis qu’ils parlaient également du Canada.

Dans l’épisode cinq, Harry et Meghan ont révélé qu’ils avaient présenté à la monarchie trois plans différents pour qu’ils restent en tant que membres de la famille royale.

Ils ont dit avoir présenté l’idée de déménager en Nouvelle-Zélande en 2018, mais cela ne s’est pas produit.

Puis, début 2019, ils ont proposé de déménager en Afrique du Sud, où ils pourraient soutenir des associations caritatives.

Harry a déclaré que le bureau de la reine, le bureau de Charles et le bureau de William avaient approuvé ce plan après avoir examiné un “document interne”.

Cela a été divulgué au Times en avril 2019.

Harry a déclaré que Charles lui avait alors demandé, ainsi qu’à Meghan, de mettre par écrit un plan pour leur déménagement au Canada.

Harry a dit qu’il préférait ne pas l’écrire à cause de la fuite précédente sur l’Afrique du Sud.

RÉALITÉ: ILS ont démissionné en tant que membres de la famille royale pour conclure des accords de méga-argent avec Netflix et Spotify, et ont choisi d’emménager dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie.

Le jour de leur mariage

HARRY et Meghan ont jailli de leur mariage parfait alors qu’ils partageaient des photos du château de Windsor en 2018.

Ils ont ri en coupant leur gâteau de mariage avec une épée et ont montré des photos inédites de Harry avec Idris Elba et Elton John sur le point d’embrasser Meghan.

Rocket Man Elton John danse avec Meghan alors que Harry regarde en souriant[/caption]

Mais le doc n’a pas mentionné que Meghan avait fait pleurer Kate avant l’événement sur les robes des demoiselles d’honneur.

La première page du Sun révélant les larmes de Kate a été montrée mais utilisée pour décrire comment les médias essayaient de “faire tomber” Meghan.

“Une vie difficile”

MEGHAN est choyée par deux assistantes alors qu’elle raconte à quel point la vie de mère est difficile.

Il a été tourné dans l’appartement d’une amie à New York en novembre 2021 lors de sa bataille juridique avec Associated Newspapers.

Meghan est vue se faire dorloter dans l’émission[/caption]

Dans une autre scène, elle et Harry sont vus en train de participer à une étrange séance de “méditation guidée”.

Leur instructeur dit : « Quand vous essayez de prouver que vous êtes bon et que vous n’êtes pas la personne qu’ils prétendent être, vous prenez l’appât, vous nourrissez la bête. C’est une illusion.”