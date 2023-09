Comment les ex-fondateurs de Twitter de Pebble envisagent de concurrencer leur ancien employeur

Pebble ne compte qu’environ 15 000 utilisateurs, mais c’est intentionnel. Les cofondateurs de cette nouvelle plateforme de médias sociaux, connue jusqu’au début de la semaine sous le nom de T2, voulaient avancer lentement et bien construire…pas avancer vite et casser des choses.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Cela ne veut pas dire que les ambitions de Pebble ne sont pas grandes. L’entreprise, qui a levé 1,1 million de dollars en financement de démarrage, selon Pitchbook, rejoint une légion de prétendants en lice pour devenir le prochain Twitter. L’entreprise a changé de nom cette semaine et a commencé à accueillir plus d’utilisateurs.

La mission de construire le prochain Twitter est personnelle : quand Elon Musk a acheté Twitter, il licencié plus de la moitié du personnel. Parmi eux, Sarah Oh, une conseillère en droits de l’homme travaillant au sein de l’équipe de confiance et de sécurité de Twitter. Après les licenciements, l’ami d’Oh, Gabor Cselle, ancien chef de produit Google et Twitter, l’a appelée pour la recruter afin de créer une nouvelle version de Twitter. Il souhaitait que son expertise garantisse que le nouveau site soit axé avant tout sur la confiance et la sécurité. Dans cet esprit, Oh dit qu’ils ont sollicité les commentaires d’experts et d’utilisateurs pour rédiger de nouveaux articles. Règles de la communautéa mis en place un processus pour vérifier l’identité des utilisateurs individuels et a utilisé des systèmes automatisés pour signaler les propos ou comportements abusifs.

Avec l’aide de leur troisième co-fondateur, Michael Greer, ancien responsable de l’ingénierie Discord, l’équipe Pebble a développé ses fonctionnalités pour inclure des messages directs, un flux algorithmique et un nouveau outil d’IA cela suggère quoi publier et répondre.

Les fondateurs de Pebble savent qu’ils ne sont pas les seuls à essayer de remplacer Twitter : il y a Bluesky, Mastodon, Meta’s Threads et beaucoup, beaucoup plus– mais ils pensent que s’ils peuvent commencer modestement, grandir progressivement, construire un bon produit et favoriser une communauté saine, ils pourraient avoir une réelle chance de devenir la plateforme qui réussit réellement à revendiquer les transfuges de Twitter.

Quartz a parlé à Oh et Cselle du lancement de Pebble, de son nouveau nom et de leurs aspirations pour la plateforme.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

Quartz : Quelle est l’histoire de la création de Pebble et pourquoi avez-vous changé le nom de T2 ?

Cselle : L’histoire commence en novembre dernier. J’avais quitté Google et je voulais faire quelque chose dans les médias sociaux, mais je ne savais pas encore quoi. Quand Elon Musk a pris le relais la première semaine, je regardais le drame sur Twitter se dérouler et je me disais : « Wow, en fait, ça ne va pas bien. Peut-être qu’il n’a pas de plan directeur. Après qu’il ait licencié la moitié de l’entreprise ce vendredi-là, j’ai tweeté une fiche Google intitulée « T2 : Que faudrait-il pour construire un autre Twitter ? », qui a obtenu des centaines de likes et retweets. J’ai appelé Sarah et lui ai dit : « Je pense que la prochaine version doit être plutôt axée sur la confiance et la sécurité. Voulez-vous me rejoindre dans cette quête ? Et elle a dit oui.

Lorsque nous sommes allés enregistrer un nom de domaine, T2.social était disponible pour 7,16 $ sur une vente de domaine Namecheap, alors je l’ai enregistré en pensant que ce serait un nom temporaire et qu’il ne nous faudrait pas plus de trois mois pour obtenir le nom permanent. un. Il nous a fallu 10 mois, 60 noms et travailler avec une agence de nommage avant d’obtenir un nom que nous aimions vraiment – ​​Pebble – et nous avons obtenu le domaine islandais se terminant par .is, qui désigne l’Islande.

Alors pourquoi Pebble ?

Oh : Il ne s’agit vraiment pas de nous. Il s’agit des personnes qui sont sur la plateforme, qui nous rejoignent dans ce voyage. Et vous pouvez voir, même dans le nom de domaine et l’URL, il est écrit Pebble est Scott, Pebble est Sarah, Pebble est Gabor, Pebble est cette marque ou cette organisation. Cela incarne vraiment cette philosophie que nous avons lancée depuis le début, qui consiste à centrer la communauté et à réellement créer un espace où chaque voix peut avoir un impact. Et alors, quelle meilleure façon d’illustrer cela à travers notre nom ? De nombreuses personnes ont déjà commencé à intervenir sur la plateforme aujourd’hui, affirmant que le nom évoque l’ondulation d’un collectif. De nombreux galets peuvent constituer une plage. Et donc ces images touchent vraiment l’objectif central de Pebble, qui est de rassembler les gens et de créer un espace pour la voix.

Il y a tellement de sosies sur Twitter. Pourquoi quelqu’un voudrait-il rejoindre Pebble au lieu de Mastodon, Threads ou Bluesky ?

Cselle : Nous essayons d’adopter une approche bottom-up : ne pas lancer 100 millions de personnes le même jour, ne pas avoir une sorte de situation de riche-devenir-riche où le chèques bleus existants attirez toute l’attention et attirez tous les abonnés. Nous voulions également aller lentement et développer l’ensemble des fonctionnalités : nous avons des DM, nous avons un flux algorithmique, et aujourd’hui, nous avons ajouté l’onglet Idées, qui est notre première étape pour que l’IA vous assiste dans le problème de « Qu’est-ce que j’écris ? » » L’IA commence par vous proposer quelques idées, vous demande de vous présenter et, plus tard, lorsque vous commencez à interagir avec les autres, elle propose aux utilisateurs des réponses auxquelles vous avez déjà répondu. Cela a été un très bon moyen, du moins pour moi, de gérer ma boîte de réception Pebble et d’interagir avec la communauté. Une chose importante à noter est que 85 % des publications proposées ont été modifiées par les utilisateurs avant leur publication. Nous avons l’humain dans la boucle, donc ce ne sont pas seulement des robots qui parlent avec d’autres robots, mais des humains qui interagissent les uns avec les autres.

Pourquoi les utilisateurs ont-ils besoin d’aide pour savoir quoi publier ?

Oh: Il y a ce problème fondamental sur lequel nous revenons sans cesse, à savoir que les gens ont actuellement du mal à trouver des connexions et des conversations significatives sur Internet. Et c’est ce que les gens nous disent depuis le premier jour. Pour nous, le succès ne consiste pas seulement à aider les gens à trouver le contenu qu’ils souhaitent, mais aussi à établir des liens significatifs qu’ils n’auraient pas établis autrement. L’IA nous offre réellement une nouvelle opportunité de contribuer à la réalisation de certaines de ces connexions.

Mais quand je pense à l’IA, je ne pense pas à la connexion humaine. Comment concilier le fait que les utilisateurs souhaitent une connexion humaine alors que la personne de l’autre côté pourrait simplement publier ce qu’un robot pense qu’elle dirait ?

Oh : C’est un outil. Mais en discutant avec les gestionnaires de communauté, je peux dire qu’ils aiment que l’onglet Idées fasse des suggestions pour dire « bienvenue » aux nouvelles personnes qui sont sur la plate-forme ou qu’il puisse dire : « Cela ressemble à quelque chose avec lequel vous vous êtes déjà engagé et vous pourrait également être intéressé à ajouter un commentaire. Évidemment, nous n’en sommes qu’aux premiers stades de développement, mais nous avons été encouragés par le fait que les gens aiment la recommandation sur la façon de répondre à un message. Je considère cela plus comme un outil d’édition que comme une fonction de publication automatique.

Je sais que tu as de grandes ambitions. Combien d’utilisateurs avez-vous maintenant et à quoi vous préparez-vous en vous débarrassant de la liste d’attente et en laissant entrer plus de personnes ?

Cselle : Depuis ce matin [Sept. 18], nous avions environ 15 000 utilisateurs. Nous en avons ajouté plusieurs milliers aujourd’hui. Je ne pense pas que « conforter » soit le bon mot. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est un afflux constant de personnes arrivant sur la plateforme et nous nous attendons à ce que cela continue.

Je sais qu’il y a encore du travail à faire, avant tout le lancement d’une application mobile. Mais finalement, quel est votre plan pour gagner de l’argent ?

Cselle : L’une des choses intéressantes est que nous construisons une approche axée sur la confiance et la sécurité. Twitter, par exemple, a vu ses revenus publicitaires augmenter baisse de 59 % année après année aux États-Unis. Et c’est parce que la sécurité de la marque fait défaut. Si vous regardez certaines des alternatives fédérées [like Bluesky and Mastodon], je pense que la sécurité de la marque manque également. Je pense donc qu’il n’est probablement pas surprenant de dire que lorsque nous y arriverons, ce qui n’est pas prévu de sitôt, nous allons monétiser avec des publicités de manière responsable et sans danger pour la marque et avec des abonnements. Mais nous n’avons pas encore articulé les plans exacts.

Je sais que vous vous efforcez de commencer modestement, de vous concentrer sur la confiance et la sécurité et de bâtir une communauté, mais comment pouvez-vous réellement faire évoluer cela ?

Cselle : Je pense que nous avons réalisé une grande partie de ces investissements dès le début : dans la modération du contenu, en détectant très tôt le contenu qui va à l’encontre de nos directives, qu’il s’agisse d’images ou de texte. Nous voulions arriver à un endroit où le réseau soit sain – et ces investissements portent désormais leurs fruits car nous pouvons désormais nous ouvrir à beaucoup plus de personnes. Je pense que tout le monde disait : « Oh, cette chose est terminée. Oh, maintenant il y a Post.news, « vous avez terminé. » Et puis il y avait Substack Notes, « vous avez terminé », et c’était Threads et « maintenant, vous avez terminé ». Mais nous n’avons pas fini. Nous sommes toujours là et nous continuons à construire avec la communauté et nous grandissons toujours et il y a toujours plus de contenu sur ce sujet chaque jour parce que nous croyons vraiment en une approche fondamentalement différente consistant à avancer un par un, lentement et régulièrement. aller personne par personne et créer une très grande communauté pour eux, sans mettre un tas de chèques bleus dans un nouveau produit, pas Certains comme la fantaisie de la blockchain comme la distribution résoudront tout. Je pense que c’est une approche différente et centrée sur la communauté et cela a très bien fonctionné pour nous.