Comment les événements se sont déroulés et ce que nous savons jusqu’à présent – ​​Shaw Local

Woodstock a été secouée par une explosion dans le centre-ville vers 14h30 lundi, qui a endommagé 10 structures et laissé une maison dans un tas de décombres en feu. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le déroulement des événements. Revenez pour les mises à jour au fur et à mesure qu’elles apparaissent.

D’abord, une fuite de gaz

Vers 12h30 lundi – Un employé de la ville de Woodstock signale au directeur municipal Roscoe Stelford qu’une fuite de gaz s’est produite dans le secteur de North Tryon Street et de Lincoln Avenue, juste au nord-ouest du centre-ville. Stelford dit au travailleur d’appeler le 911, selon un courriel envoyé par Stelford au conseil municipal.

12h35 – Le district de pompiers et de sauvetage de Woodstock réagit sur les lieux et détermine qu’une « équipe contractuelle » travaillant dans la région a heurté une conduite de gaz de 2 pouces à l’intérieur d’une conduite d’égout, selon une publication du district sur Facebook tard lundi soir. Des voisins ont rapporté plus tard avoir senti une forte odeur de gaz naturel dans le secteur.

Vers 13 heures – Le personnel de Nicor ​​est arrivé sur les lieux, selon les pompiers, qui ont ensuite « par mesure de précaution » évacué l’église et l’école catholique St. Mary situées dans le quartier et ont conseillé aux propriétaires de s’abriter sur place. En raison des vacances de Columbus Day, l’école n’était pas en cours et les cours du mardi ont été annulés.

13h50 – Le directeur municipal envoie un e-mail au conseil et au maire Mike Turner au sujet de la fuite de gaz, les informant que Tryon Street a été fermée de Judd Street à la route 120 et que Lincoln Avenue a été fermée à partir de Dacy Street. « Nous avons informé les habitants de la zone touchée de rester à l’intérieur », a-t-il écrit. « Nicor ​​est actuellement sur les lieux. » À peu près au même moment, la police des pompiers publie sur Facebook des informations sur la fuite et les fermetures de rues.

Puis, un boum

14h38 – Les pompiers étaient toujours sur les lieux lorsqu’une maison à deux étages en face de l’église, en face de Lincoln Avenue, a explosé. L’explosion « a instantanément rasé la maison et a ensuite déclenché un incendie dans plusieurs structures adjacentes ».

Les personnes visitant ou travaillant dans le quartier historique de Woodstock Square, à quelques pâtés de maisons, rapportent avoir entendu un grand boum suivi de fumée remplissant la zone. L’explosion secoue les maisons, fait tomber les bouteilles du bar et brise les fenêtres des patios de Napoli Pizza et cause des dommages à au moins 10 propriétés au total.

Une plus grande zone autour de l’explosion est désormais évacuée.

Les pompiers à côté d’un tas de roubles dans le pâté de maisons 300 de Lincoln Avenue à Woodstock le lundi 9 octobre 2023, après une explosion suite à une fuite de gaz présumée dans la région. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

La zone des pompiers lance une demande d’entraide, élevant l’incident au niveau 2 pour une aide sur place et un secours en renfort dans les commissariats locaux. « Peu de temps après, le commandement a demandé que l’incident soit reclassé en 4ème alarme, ce qui a amené un total de 20 pompiers sur les lieux et plusieurs autres couvrant nos stations », a indiqué le district dans un communiqué de presse ultérieur.

14h54 – Le directeur municipal informe le conseil par courrier électronique qu’une maison a été « décimée ».[ed] » dans l’explosion et au moins un autre endommagé et qu’il attendait des informations sur les victimes ou les blessés.

Vers 15h30 – Nicor ​​a contenu la fuite de gaz et a coupé l’arrivée de gaz dans la zone, selon un nouveau communiqué publié lundi par la ville.

Reste de l’après-midi et soirée – Les équipes continuent de lutter contre les incendies dans le bloc et de vérifier la présence de gaz résiduels.

Une fois la situation maîtrisée, les autorités commencent à rendre compte de toutes les personnes qui se trouvaient dans la zone et à évaluer les dégâts. La Croix-Rouge arrive également sur place pour apporter son aide.

Une mise à jour « miracle »

Vers 19 heures – Les responsables de la ville tiennent une conférence de presse, leur première réponse officielle aux questions des médias sur l’explosion. Le rapport officiel indique que 10 structures ont été endommagées, qu’une enquête sur les causes s’est poursuivie et que personne n’a été blessé dans l’explosion elle-même, bien que deux pompiers aient été transportés vers les hôpitaux locaux avec des blessures légères.

Le sénateur d’État Craig Wilcox, dont le bureau législatif se trouve à proximité, a ensuite publié une déclaration selon laquelle lorsqu’il « a inspecté la zone plus tard dans l’après-midi, il semblait miraculeux qu’il n’y ait eu aucune perte de vie humaine ».