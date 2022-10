Comment les étudiants peuvent tirer le meilleur parti des sites de réseautage professionnels

Selon des données récentes de LinkedIn les demandeurs d’emploi au profil complet ont 71 % de chances en plus d’obtenir un entretien d’embauche, car les recruteurs peuvent facilement vérifier si votre “comportement professionnel et votre personnalité” correspondent à la culture de l’entreprise.

Cruzvergara dit que la chose la plus importante que les demandeurs d’emploi puissent faire pour attirer l’attention des recruteurs et des gestionnaires d’embauche est de remplir leurs profils. Et cela signifie plus que les informations les plus élémentaires.

“Quiconque va vous chercher va aller sur votre profil”, a déclaré Cruzvergara à CNBC Make It. “Si vous contactez quelqu’un, il va probablement consulter votre profil avant de vous répondre. Assurez-vous donc de passer un peu de temps à le remplir.”

“Complétez votre expérience, complétez ce qui vous intéresse et assurez-vous de noter les zones géographiques auxquelles vous seriez ouvert. Notez si vous êtes intéressé ou non par des opportunités à temps partiel ou à temps plein en ce moment. Et notez vos industries d’intérêt dans les fonctions de votre poste que vous envisagez. »

Plus vous ajoutez d’informations à votre profil, plus votre nom apparaîtra lorsque les recruteurs rechercheront des candidats.