Comment les États utilisent les lois du drapeau rouge pour tenter d’éviter les fusillades de masse

Les demandes ont été accordées. Mais les résultats de la recherche n’étaient pas ceux que le détective attendait.

Souvenirs de Parkland

À l’échelle nationale, plus de 20 000 demandes d’ordonnances de protection contre les risques extrêmes ont été déposées de 1999 à 2021, selon les données recueillies par Everytown for Gun Safety, un groupe de défense. Une grande majorité de ces pétitions – plus de 18 600 – ont été déposées après le massacre de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, une banlieue de Fort Lauderdale.

La Floride – un État contrôlé par les républicains, qui ont traditionnellement répugné à imposer des restrictions sur la possession d’armes à feu – a promulgué sa loi sur le drapeau rouge en réponse à cette fusillade. Ses tribunaux ont traité plus de 8 100 demandes d’ordonnances de protection contre les risques de 2018 à 2021, selon Everytown.

À Fort Lauderdale, le souvenir de Parkland est fort.

Le détective Chris Carita, titulaire d’une maîtrise en santé publique de Johns Hopkins, forme ses collègues officiers à l’utilisation de la loi du drapeau rouge de l’État. Un mercredi récent, on pouvait le trouver dans une salle de classe dépouillée avec sept nouveaux officiers.

«L’application de la loi est une culture des armes à feu; l’idée de retirer les armes à feu de quelqu’un peut ne pas nous convenir, n’est-ce pas ? » il leur a dit. “C’est vraiment un problème pour certains d’entre nous, et il est donc important de comprendre le cadre juridique de ces lois afin que vous puissiez être à l’aise et comprendre pourquoi il est utilisé et comment il est utilisé.”

Il existe environ 17 500 organismes d’application de la loi d’État et locaux aux États-Unis; environ 85 pour cent d’entre eux ont moins de 50 agents à plein temps. Beaucoup ne sont pas en mesure de fournir le type de formation disponible à Fort Lauderdale, a déclaré Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum, une organisation à but non lucratif à Washington.

Même dans les grands services de police, habituer les agents à utiliser les ordres peut être un défi. Dans le comté de Fairfax, en Virginie, le chef Kevin Davis a chargé un seul officier de gérer toutes les ordonnances d’urgence à risque substantiel, comme on les appelle dans cet État. Son département a obtenu 11 commandes en 2020 et 26 en 2021. L’année dernière, le nombre est passé à 80.