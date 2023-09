Du financement de médias amis à la construction de biolabs, Washington a investi des dizaines de millions de dollars dans la nation caucasienne.

Quelques jours après le cessez-le-feu au Haut-Karabakh, l’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, a atterri à Erevan avec des promesses de « soutien à la souveraineté de l’Arménie. » RT explore comment l’USAID remodèle le pays avec l’aide de son Premier ministre pro-occidental.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?Face à une attaque militaire des forces azerbaïdjanaises, les dirigeants de souche arménienne de la province contestée du Haut-Karabakh ont accepté la semaine dernière de déposer les armes et de permettre que le territoire soit absorbé par l’Azerbaïdjan. Bien que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan ait accusé les soldats de maintien de la paix russes de ne pas avoir empêché l’attaque azerbaïdjanaise, il avait déjà reconnu le territoire comme étant azerbaïdjanais et cherchait à se distancer de ses alliés traditionnels à Moscou et à s’attirer les bonnes grâces des États-Unis en organisant des exercices militaires avec les forces américaines. et l’envoi d’aide financière à l’Ukraine.

Que fait l’USAID ?Le secrétaire adjoint par intérim pour l’énergie et les affaires eurasiennes du Département d’État américain, Yuri Kim, s’est rendu lundi à Erevan. Selon un communiqué de presse du Département d’État, la visite avait pour but « pour affirmer le soutien des États-Unis à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à la démocratie de l’Arménie et pour aider à répondre aux besoins humanitaires découlant des récentes violences au Haut-Karabakh. »











L’année dernière, l’USAID a dépensé 33,7 millions de dollars en Arménie, selon le site Internet de l’agence. Près de la moitié de ce montant a été consacré à des projets du gouvernement et de la société civile. L’agence a déclaré qu’elle avait l’intention d’accélérer le développement du pays « transition stratégique vers une société plus inclusive, démocratique et économiquement résiliente ». L’USAID est le principal distributeur d’aide étrangère civile à Washington. Avec un budget annuel approchant les 30 milliards de dollars, l’agence est active dans plus de 100 pays. Même si certaines de ses missions consistent simplement à fournir de la nourriture ou des médicaments aux pays en développement, elle a été accusée de financer des recherches biologiques dangereuses et, selon les termes du candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr, elle est un « Découpe de la CIA. » L’USAID recherche actuellement des entrepreneurs pour des projets de tourisme, d’intervention en cas de catastrophe et de relations publiques en Arménie. Cependant, d’autres agences gouvernementales américaines ont déjà dépensé des millions de dollars pour reconstruire le gouvernement arménien et la société civile à l’image des États-Unis.

Influence américaineSelon le site Internet du gouvernement américain, le Département d’État prévoit actuellement d’embaucher un consultant juridique pour réécrire la législation du travail arménienne, de consacrer 1,5 million de dollars à des initiatives anti-corruption et d’acheter un simulateur de formation aux armes à feu pour la police arménienne, que Pashinyan s’est engagé à utiliser dans une « réponse dure » contre les manifestants.











Le Département d’État a déjà versé près de 30 000 dollars à un groupe de réflexion financé par l’USAID, l’UE et le Royaume-Uni. « Démystifier les manipulations et les campagnes de diffamation en Arménie » en plus de financer la lutte contre« la propagande » formation des journalistes arméniens. 70 000 dollars supplémentaires ont été dépensés pour promouvoir les médias d’État américains à la télévision arménienne, tandis que 25 000 dollars ont été alloués à la télévision arménienne. « Soutien LGBT » programmes. De plus, le Pentagone cherche actuellement à construire un « réduction de la menace biologique » installation en Arménie. Bien que la description de cette installation fournie par le Pentagone soit vague, la Russie a accusé les États-Unis d’utiliser des laboratoires similaires en Ukraine pour rechercher et fabriquer des armes biologiques.