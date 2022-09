Les Américains aiment les grosses voitures.

Il a donné au monde des Cadillac avec des ailerons arrière massifs et des camionnettes surdimensionnées.

En Europe, par exemple, les petites voitures comme les citadines, les sous-compactes et les voitures compactes représentaient plus de 35 % des ventes en 2021, selon l’analyste du secteur JATO Dynamics. Aux États-Unis, ces trois segments représentaient un peu plus de 10 % des ventes.

La demande des consommateurs a poussé les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules de plus en plus gros, et les lacunes réglementaires favorisant les camions, selon certains analystes du secteur, ont également joué un rôle dans ce changement.

Mais il y a des inconvénients. Les grosses voitures sont plus chères – souvent beaucoup plus – et, surtout si elles brûlent de l’essence, plus nocives pour l’environnement. Les accidents impliquant ces grosses voitures contribuent également à plus de décès sur les routes américaines que les petits véhicules, selon certaines recherches.

