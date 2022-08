Comment les États-Unis peuvent-ils ramener Brittney Griner à la maison ?

Jeudi, un tribunal russe a condamné la star du basket Brittney Griner à neuf ans dans une colonie pénitentiaire. Griner, qui jouait dans une ligue russe pendant l’intersaison juste avant l’invasion russe de l’Ukraine, a été retrouvé avec environ un gramme d’huile de hasch et a reçu presque la peine maximale après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue.

Maintenant que le procès est terminé, la situation de Griner est révélée pour ce qu’elle a toujours été : la géopolitique dure.

La superstar du basketball féminin Phoenix Mercury est pris entre la Russie et les États-Unis, des puissances concurrentes de part et d’autre de la guerre en Ukraine. “C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers”, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. Le département d’État américain a tenté de négocier sa libération, peut-être par le biais d’un échange de prisonniers, et le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la condamnation “aggravait encore l’injustice de sa détention injustifiée”.

Griner n’est pas un otage en soi, mais la chercheuse Danielle Gilbert dit que cela fait partie de la stratégie que la Russie déploie, appelée diplomatie des otages, où le pays utilise le basketteur comme un pion pour arracher des concessions aux États-Unis.

Le cas de Griner a “énormément rehaussé le profil de ce phénomène”, a déclaré Gilbert. Mais elle est loin d’être la première à en être victime.

« Une chose à retenir dans ces cas est que nous ne parlons jamais d’échanger des prisonniers avec nos amis. Donc, chaque fois qu’il y a un de ces échanges de prisonniers, c’est avec un adversaire américain », a déclaré Gilbert. “La bonne nouvelle est que même lorsqu’il y a eu des tensions géopolitiques entre les États-Unis et un autre pays, ces accords peuvent toujours être conclus.”

Pour comprendre la dynamique complexe de la situation de Griner – et à quoi cela pourrait ressembler à l’avenir – j’ai parlé avec Gilbert, qui est membre du Dartmouth College et professeur adjoint à la United States Air Force Academy. Gilbert écrit un livre sur les raisons pour lesquelles les États et les acteurs voyous prennent des otages et comment leur liberté est négociée.

Cette conversation a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Jonathan Guyer

Brittney Griner n’est pas la première Américaine détenue dans un pays étranger. L’ancien Marine Trevor Reed a été renvoyé chez lui lors d’un échange de prisonniers avec la Russie plus tôt cette année après avoir été détenu depuis 2019.

Donnez-nous une idée du fonctionnement de ces négociations. Pourquoi sont-ils si longs ? Pourquoi sont-ils majoritairement à huis clos ?

Danielle Gilbert

Les négociations dans ce genre de cas sont des enjeux extrêmement importants. Ce sont des dirigeants de gouvernements contradictoires qui tentent de trouver un terrain d’entente pour ramener leurs citoyens chez eux ou d’autres concessions diplomatiques.

Donc, de la même manière que nous considérerions qu’il est difficile pour les États-Unis et la Russie de négocier sur toute autre question politique sur la scène mondiale en ce moment, ces affaires prennent souvent des mois ou des années à se dérouler. Il y a des Américains qui ont été injustement détenus ou retenus en otage à l’étranger pendant une décennie, et beaucoup pendant cinq ans ou plus. Ce n’est pas que les deux parties s’assoient chaque jour en face de l’autre et trouvent impossible de négocier. Mais ils réfléchissent à tous les différents intérêts qu’ils ont en matière de politique étrangère et à la manière d’obtenir le meilleur marché possible.

Jonathan Guyer

Décririez-vous la situation de Griner comme une prise d’otage ? Je comprends que ce sont vraiment des accusations forgées de toutes pièces.

Danielle Gilbert

Je fais très attention quand j’utilise le mot otage ou prise d’otage dans ce genre de situations. Les gens sont parfois très désinvoltes face à ce qu’ils appellent une prise d’otage. Plus précisément, je considérerais cela comme une «diplomatie des otages», c’est-à-dire lorsque les États utilisent leur système de justice pénale pour arrêter des étrangers avec l’intention de les utiliser à des fins de politique étrangère.

Oui, elle est arrêtée, elle a plaidé coupable à un crime. La Russie a un système de justice pénale, elle a enfreint la loi. Cependant, le fait qu’ils l’aient accusée et condamnée pour trafic international de drogue, ce qu’elle ne faisait clairement pas et n’avait pas l’intention de faire. Le fait qu’ils l’aient condamnée à une peine de neuf ans et demi de prison, ce qui est complètement en dehors de la norme de ce qu’une personne recevrait pour la quantité de drogue qu’elle avait en sa possession. Le fait qu’ils aient télégraphié qu’ils voulaient que des prisonniers soient échangés contre elle et la libération de Paul Whelan, m’indique qu’il s’agit d’une prise d’otage, c’est-à-dire lorsque quelqu’un détient un prisonnier avec la menace de continuer à détenir cette personne jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies. Dans ce cas, ces conditions sont l’échange de prisonniers ou d’autres concessions qu’ils pourraient demander dans les coulisses.

Jonathan Guyer

Quels sont les risques d’un échange de prisonniers ? À quoi pensent la Maison Blanche et le Département d’État en termes de coûts sur ce bilan ?

Danielle Gilbert

Le premier risque est de récompenser nos adversaires pour des comportements vraiment assez odieux. C’est renoncer à quelqu’un comme le marchand d’armes Victor Bout, que les États-Unis considéraient comme suffisamment dangereux pour être arrêté et condamné à 25 ans de prison. [Public reporting suggests Bout may be the focus of a possible two-for-one prisoner swap for Griner and another American detained in Russia] La Russie est actuellement engagée dans cette guerre totalement flagrante en Ukraine. Ce n’est pas exactement le genre de moment où nous voudrions récompenser la Russie de quelque manière que ce soit. C’est donc le problème à court terme avec un échange de prisonniers.

Il y a aussi un problème à long terme avec les échanges ou les concessions de prisonniers, qui est la peur ou le risque que cela incite à de futures arrestations, tout comme celle-ci. Plus cette affaire reçoit de publicité et plus nous accordons d’attention à la possibilité d’un échange de prisonniers, plus il y a de crainte que cela mette une cible sur le dos des Américains voyageant vers la Russie, la Chine, l’Iran, le Venezuela à l’avenir, où les dirigeants ont appris que l’arrestation d’un Américain est un excellent moyen d’obtenir des concessions.

Il y a aussi un risque politique intérieur, qui est qu’il peut y avoir de réelles divisions parmi le public américain sur les types de victimes qui méritent l’aide du gouvernement. Et certaines personnes diraient que le cas de Brittney Griner est controversé en raison des circonstances de son arrestation, car il s’agit d’une accusation de drogue.

Jonathan Guyer

Comment le cas de Brittney Griner s’inscrit-il dans ce spectre de la façon dont les États-Unis traitent les Américains détenus, arrêtés ou condamnés en Russie ?

Danielle Gilbert

Brittney Griner a été désignée comme détenue à tort en mai, et “détenue à tort” est une désignation officielle du Département d’État, ce qui signifie que le secrétaire d’État a examiné son cas et a déterminé qu’il y avait quelque chose d’illégitime dans son arrestation et son procès. Les Américains sont arrêtés à l’étranger tout le temps pour avoir enfreint les lois d’autres pays. Et la plupart du temps, le gouvernement américain ne fait rien pour intervenir dans ces cas. Lorsqu’un citoyen américain reçoit cette désignation, cela signifie que le gouvernement américain s’engage à intervenir en son nom.

Cela signifie également que l’affaire est retirée de la compétence du Bureau des affaires consulaires, qui s’occupe essentiellement du bien-être des Américains à l’étranger, et transférée au bureau de l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages. Ce bureau sert de diplomate en chef sur la scène mondiale qui réfléchit aux problèmes des détenus injustifiés et des otages – et a essentiellement servi de négociateur en chef des otages américains.

L’une des choses les plus frappantes dans la façon dont son cas s’intègre à tous ces autres cas est qu’il a énormément rehaussé le profil de ce phénomène. C’est quelque chose qui inquiète ceux d’entre nous qui suivent les problèmes des otages et des détenus depuis un certain temps. Mais les autres dizaines d’otages et de détenus injustifiés ne sont pas des noms familiers et n’ont pas reçu le genre d’attention que le cas de Brittney Griner a maintenant apporté à tous ces autres cas – et le traitement injuste auquel les citoyens américains sont actuellement confrontés à l’étranger.

Jonathan Guyer

Quels sont les exemples historiques ou les analogues d’un échange potentiel comme celui-ci dans un moment géopolitique difficile ?

Danielle Gilbert

Une chose à retenir dans ces cas est que nous ne parlons jamais d’échanger des prisonniers avec nos amis. Donc, chaque fois qu’il y a un de ces échanges de prisonniers, c’est avec un adversaire américain.

La bonne nouvelle est que même lorsqu’il y a eu des tensions géopolitiques entre les États-Unis et un autre pays, ces accords sont toujours en mesure de passer. Donc, parfois, ces offres sont assez impopulaires. Le plus célèbre est peut-être Bowe Bergdahl, qui était un soldat de l’armée américaine qui a quitté sa base et a été fait prisonnier par le réseau Haqqani et les talibans, et a finalement été échangé contre cinq hauts responsables talibans détenus à Guantanamo. C’est probablement l’un des cas les plus célèbres d’échange de prisonniers de mémoire récente.

Mais il y en a beaucoup d’autres qui ont attiré l’attention du public. L’un d’eux est Alan Gross, qui a été détenu à tort à Cuba et a finalement été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers contre trois prisonniers cubains détenus dans une prison américaine, à un moment où les États-Unis travaillaient sur des négociations diplomatiques plus larges qui représentaient un ouverture entre les États-Unis et Cuba.

L’accord iranien de 2015 connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui était l’accord de l’administration Obama pour lever les sanctions contre l’Iran et échanger des limites sur leur programme nucléaire, comprenait également un échange de prisonniers. Jason Rezaian, journaliste au Washington Post, avait été le chef du bureau de Téhéran ; il a été arrêté en Iran et accusé d’espionnage. Lui et sa femme et plusieurs autres prisonniers ont été échangés dans le cadre de l’accord plus large avec le JCPOA.

Parfois, il s’agit de négociations géopolitiques beaucoup plus importantes et non d’un échange direct de prisonniers un contre un.

Jonathan Guyer

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est récemment entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Vous n’avez aucune information privilégiée à ce sujet, mais à quoi cela pourrait-il ressembler, hypothétiquement, en termes de ce que vous avez décrit comme une conversation à enjeux élevés ?

Danielle Gilbert

Il y a un épisode phénoménal du podcast du magazine Foreign Policy, The Negotiators, avec Mickey Bergman, qui est le numéro 2 de l’organisation de l’ambassadeur Bill Richardson, le Richardson Center, qui mène beaucoup de ces négociations de prisonniers et d’otages partout dans le monde. Dans l’interview, Mickey parle de ce qui s’est passé lors d’une négociation d’échange de prisonniers avec un Américain emprisonné en Iran.

Une négociation d’otage ou une négociation de prisonnier, à certains égards, n’est pas si différente de toute négociation que les gens pourraient avoir dans leur vie professionnelle ou personnelle ; deux personnes viennent à la table avec des choses différentes qu’elles veulent en tirer avec des intérêts différents. Le but est de trouver où vos intérêts s’alignent.

Les administrations Biden et Poutine voudront bien paraître pour leur propre public national. Ils veulent paraître forts sur la scène internationale. Les États-Unis sont assez clairs. Nous avons deux Américains qui sont détenus à tort : nous voulons que Brittney Griner et Paul Whelan rentrent chez eux le plus tôt possible. Les Russes pourraient avoir une longue liste de choses qui les intéressent, qu’ils pourraient communiquer directement au gouvernement américain dans les coulisses, même s’ils ne disent pas ces choses à haute voix. Il peut s’agir de prisonniers qu’ils souhaitent libérer de la garde des États-Unis. Il peut s’agir d’autres concessions diplomatiques et économiques. Et nous pouvons présumer que cela pourrait être les intérêts russes, car c’est ce que d’autres gouvernements ont négocié dans le passé pour la libération des Américains retenus en otage à l’étranger. Il pourrait s’agir d’un allégement des sanctions ou d’un allégement de la dette. Cela pourrait être une reconnaissance diplomatique, cela pourrait être une opportunité de s’impliquer dans quelque chose qu’ils veulent faire à l’échelle internationale.

Jonathan Guyer

À quoi pouvons-nous nous attendre à l’avenir? Quels indicateurs surveillerez-vous dans le cas de Griner ?

Danielle Gilbert

Aujourd’hui était une journée très publique avec beaucoup de nouvelles. Elle était dans la salle d’audience, elle a été condamnée, nous avons une déclaration de la Maison Blanche. À l’avenir, il y aura beaucoup moins de choses que nous verrons se produire publiquement.

Malgré le fait que l’administration Biden a annoncé la semaine dernière qu’elle n’avait pas encore mis d’offre sur la table aux Russes, il n’est pas typique d’annoncer les étapes d’une négociation au fur et à mesure qu’elles se déroulent.

Mon intuition est qu’il y aura beaucoup de calme extérieur et que ce sera essentiellement un jeu d’attente. Avec un peu de chance, maintenant que le procès est terminé et qu’elle a été condamnée, les Russes seront prêts à s’asseoir correctement à la table des négociations. Et avec un peu de chance, ils auront un peu de compassion et la laisseront, elle et Paul Whelan, revenir aux États-Unis le plus rapidement possible.