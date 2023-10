Comment les États-Unis ont reconnu Israël grâce à Eddie Jacobson, l’ami de Harry Truman

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Eddie Jacobson n’avait jamais demandé une faveur à son ami proche, le président Harry S. Truman. Mais lors d’une réunion dans le Bureau ovale le matin du 13 mars 1948, Jacobson lança un appel urgent : il appelait le président américain à rencontrer Chaim Weizmann, ancien chef de l’Organisation sioniste mondiale et chef spirituel du mouvement, pour reconnaître le premier État juif depuis près de 2 000 ans.

« Vous devez voir le Dr Weizmann », a déclaré Jacobson à Truman, selon « First Friends : The Power, Unsung (And Unelected) People Who Shaped Our Presidents », un livre de 2021 écrit par Gary Ginsberg. « Vous devez soutenir un État juif indépendant. »

Cette suggestion a agacé et irrité Truman, qui, selon les historiens, était connu pour dénigrer les Juifs avec des insultes antisémites en privé, et le président a même fait pivoter sa chaise pour tourner le dos à Jacobson. Ensuite, Jacobson, un ami de l’armée et ancien partenaire commercial de Truman, venu à la Maison Blanche à l’improviste, a trouvé une petite statue d’Andrew Jackson à cheval et a lancé un appel désespéré à son ami.

« Harry, tu as un héros, Andrew Jackson. Moi aussi, j’ai un héros, Chaim Weizmann », a déclaré Jacobson, selon Clifton Truman Daniel, le petit-fils aîné de Truman, dans un article pour le Truman Library Institute. « C’est le plus grand Juif qui ait jamais vécu. C’est un homme âgé et malade et il a fait tout ce chemin pour vous parler et vous ne le verrez pas. Ce n’est pas comme toi.

Truman tapota du doigt le bureau et se retourna sur sa chaise. Le président avait changé d’avis.

«Très bien, espèce de fils de pute chauve», dit-il à Jacobson. « Vous gagnez. Je verrai Weizmann.

L’accord a conduit à une réunion secrète entre Truman et Weizmann quelques jours plus tard, au cours de laquelle le président a promis de continuer à travailler en faveur de l’établissement d’Israël. Puis, 11 minutes après qu’Israël a déclaré son indépendance, Truman a accédé à la demande de son ami : « Les États-Unis reconnaissent le gouvernement provisoire comme l’autorité de facto du nouvel État d’Israël », a écrit Truman.

La note signée par Truman le 14 mai 1948, qui a été rejetée par son propre Département d’État, a marqué le début d’une relation entre les États-Unis et Israël qui a duré plus de 75 ans, avec un président après l’autre réitérant le soutien de l’Amérique au peuple juif. État. Et tout a commencé par une faveur.

« Jacobson a rendu des services incalculables dans la mise en place du gouvernement israélien », a déclaré Truman lors de l’inauguration d’une chapelle en 1959, selon le Columbian Missourian. « C’était un homme selon mon cœur. »

Plusieurs dirigeants occidentaux ont annoncé leur intention de se rendre en Israël cette semaine pour montrer leur soutien au pays avant une offensive terrestre attendue et pour plaider en faveur d’une aide humanitaire pour la bande de Gaza. Parmi eux se trouve le président Biden, qui a déclaré qu’il se rendrait en Israël mercredi pour montrer sa solidarité avec l’allié des États-Unis « face à l’attaque terroriste brutale du Hamas » qui a tué plus de 1 400 Israéliens. Biden se rendra également en Jordanie, où il prévoit de rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour discuter de la crise humanitaire à Gaza, qui a subi des frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 2 700 Palestiniens. .

L’amitié qui a contribué à la reconnaissance américaine d’Israël a commencé à Kansas City, dans le Missouri. Né le 17 juin 1891, Jacobson a été élevé dans le Lower East Side de New York par ses parents, David et Sarah, immigrants juifs pauvres de Lituanie, avant que la famille déménagé à Kansas City.

Peu de temps après le déménagement, Jacobson, un jeune de 15 ans qui avait abandonné ses études secondaires, déposait les reçus de la journée pour un magasin de produits secs à proximité de l’Union National Bank lorsqu’il rencontra Truman, alors commis au coffre-fort, âgé de 22 ans, en 1906. Ils se sont retrouvés des années plus tard, en 1917, à Fort Sill, en Oklahoma, où ils se sont entraînés pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Les amis se sont réunis pour gérer une cantine réussie dans le camp afin d’aider à collecter des fonds pour acheter davantage de nourriture et de fournitures pour leurs collègues.

« J’ai un juif responsable de la cantine du nom de Jacobson », a écrit Truman, selon « First Friends », « et c’est un crackerjack ».

Comment un président américain connu pour dénigrer les Juifs est devenu le parrain d’Israël

Après la guerre, ils ont eu envie de se lancer à nouveau dans les affaires ensemble. Cette fois, en novembre 1919, Truman et Jacobson décidèrent d’ouvrir une mercerie au centre-ville de Kansas City.

« Harry se déplaçait beaucoup, vous savez, et se mêlait aux gens. Il ne restait jamais dans le magasin toute la journée – il sortait, allait déjeuner et côtoyait les gens », se souvient Ted Marks, un ami proche de Truman, dans une interview accordée à la bibliothèque Truman en 1962. « Il était très connu de cette façon et Eddie Jacobson restait là et s’occupait de l’entreprise. »

Mais l’entreprise a échoué en raison, en partie, de l’effondrement des prix des céréales en 1921 qui a frappé l’économie du Midwest. La récession d’après-guerre rattrape le magasin qui ferme ses portes en 1922.

« Jacobson et moi nous sommes couchés une nuit avec un inventaire de 35 000 $ et nous nous sommes réveillés le lendemain avec un retrait de 25 000 $ », a écrit Truman en 1945 dans le cadre de son manuscrit autobiographique, selon la bibliothèque Truman. «Cela a amené des factures à payer et des billets de banque à un rythme si rapide que nous avons fait faillite.»

Jacobson a déclaré faillite en 1925 et la dette l’a suivi dans sa carrière de voyageur de commerce. Truman a également eu du mal à rembourser la dette, mais il y est parvenu en 1935, alors qu’il représentait le Missouri au Sénat américain.

Les deux hommes sont restés en contact au fil des ans, Jacobson invitant Truman à des expéditions de chasse et de pêche le long du fleuve Missouri. Ensuite, les dirigeants du sionisme, le mouvement international visant à établir en Palestine une patrie pour le peuple juif, avaient contacté Jacobson pour voir s’il pouvait convaincre Truman de rencontrer Weizmann. Alors que Truman s’entendait bien lors de ses réunions avec Weizmann, le président était tellement irrité par les discussions sur le sionisme que son soutien à l’État juif diminuait.

Jacobson était juif, mais pas ultra religieux. Il avait parlé à Truman des atrocités commises contre les Juifs avant et pendant l’Holocauste, mais le président n’était pas aussi réceptif au départ lorsqu’il s’agissait de la question d’un État juif indépendant. Jacobson avait déjà contacté Truman, mais le président réitéra sa position dans une lettre de février 1948 : « La situation est pour moi un casse-tête depuis deux ans et demi. Les Juifs sont tellement émotifs et il est si difficile de parler avec les Arabes qu’il est presque impossible de faire quoi que ce soit. »

Jacobson accepta néanmoins de réessayer et appela Truman le matin du 13 mars 1948 depuis un hôtel de Washington pour voir si son ami avait quelques minutes pour le rencontrer ce jour-là.

Lorsque Jacobson a demandé à Truman de rencontrer Weizmann et d’envisager de reconnaître Israël, le président a craqué, affirmant à quel point certains Juifs avaient été « irrespectueux et méchants » envers lui, selon Ginsberg. Jacobson a pleuré en plaidant pour que Truman rencontre Weizmann, selon « Plain Speaking », la biographie de 1973 de Merle Miller.

« Maintenant, vous refusez de le voir parce que vous avez été insulté par certains dirigeants juifs américains, même si vous savez que Weizmann n’a absolument rien à voir avec ces insultes et qu’il sera le dernier homme à y prendre part », a déclaré Jacobson. « Ça ne te ressemble pas, Harry. »

À ce stade, Truman a cédé, qualifiant son ami de longue date de « fils de pute chauve ». Deux mois et un jour plus tard, Truman reconnaissait Israël. Quelques jours après que le président ait reconnu Israël, Truman a invité Weizmann à une réunion publique à la Maison Blanche.

Alors que certains voulaient que Jacobson devienne président d’Israël, l’homme d’affaires s’est moqué de cette idée, déclarant aux journalistes en 1949 qu’il était « trop fier de ma citoyenneté américaine pour l’échanger contre n’importe quelle fonction dans le monde ».

Jacobson espérait accompagner Truman lors de son premier voyage en Israël. Mais ce n’était pas le cas : Jacobson est décédé d’une crise cardiaque en 1955 à l’âge de 64 ans. Lorsque Truman était assis shiva chez Jacobson à Kansas City, l’ancien président était dévasté et pouvait à peine parler. Il a ensuite trouvé les mots pour se souvenir de « l’un des meilleurs amis que j’ai eu au monde ».