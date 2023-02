Comment les États-Unis ont-ils réussi à abattre le “ballon espion” chinois avec un seul missile – et qu’y avait-il dessus ? | Nouvelles américaines

Une opération militaire américaine visant à abattre un “ballon espion” chinois qui planait dans l’espace aérien américain est intervenue à un moment tendu pour les deux superpuissances, dont les relations sont difficiles depuis des années.

Mais comment le NOUS avec succès l’abattre avec un seul missile – et quelles informations espèrent-ils maintenant trouver dans l’épave ?

Une vaste recherche sous-marine est actuellement en cours pour trouver les restes du ballon, dont les États-Unis sont convaincus qu’ils montreront que les Chinois mentaient sur son objectif au-dessus de l’espace aérien américain.

Chine a précédemment déclaré qu’il était utilisé pour la recherche météorologique et avait dévié de sa trajectoire en raison de vents violents, et avec des “capacités d’auto-direction” limitées, il était incapable de se redresser.

Pourtant, le Pentagone affirme que le ballon, qui transportait des capteurs et du matériel de surveillance, était manoeuvrable et a montré qu’il pouvait changer de cap lorsqu’il s’est attardé zones sensibles de Montana où les ogives nucléaires sont cloisonnées.

Le ballon a ensuite été vu au-dessus de Kansas City et plus tard du comté de York, où le département du shérif a dû rappeler au public de ne pas lui tirer dessus avec ses propres armes : “Vos cartouches de fusil ne l’atteindront PAS. Soyez responsable. Ce qui monte descendra , y compris vos balles.”

Tiré avec un seul missile : comment les États-Unis ont abattu un ballon

Le fait que l’armée américaine ait pu abattre le ballon avec un seul missile est significatif.

Les missiles passent souvent directement à travers les ballons car ils ne sont pas assez solides pour les déclencher.

En 1998, les forces britanniques, canadiennes et américaines n’ont pas réussi à faire tomber un ballon météorologique véritablement voyou au-dessus de l’Arctique.

L’aviation canadienne a pompé plus d’un millier d’obus de canon de 20 mm dedans, mais il ne s’est toujours pas dégonflé.

“Ils sont conçus pour frapper quelque chose de solide”, a déclaré le professeur Michael Clarke, analyste de la défense et de la sécurité chez Sky.

“Cela montre une certaine confiance et ingéniosité pour l’obtenir avec un seul missile.”

Image:

Une carte montrant où le ballon a été repéré et la base aérienne américaine de Malmstrom



Le missile aurait pu être fusionné pour exploser exactement trois secondes après avoir été tiré, ou de telle manière que la pression atmosphérique plus élevée l’aurait déclenché. Quoi qu’il en soit, il ne s’agissait pas d’un “essai et erreur”.

Lors de l’opération militaire, des avions à réaction F-15 Eagle du Massachusetts ont accompagné les F-22 Raptors, susceptibles de dissuader les pays “curieux” qui voulaient “y jeter un œil”, a déclaré le professeur Clarke.

“Il n’est pas impossible que les Russes, les Chinois ou quelqu’un d’autre aient quelques avions pour être curieux et voir ce qui se passait.”

Un deuxième ballon a maintenant été repéré, cette fois dans le ciel au-dessus de l’Amérique latine, a annoncé le Pentagone.

Regardez : Future Wars : Pourrait-il y avoir un jour un conflit entre les États-Unis et la Chine ?

Image:

Une guerre américano-chinoise est-elle possible ?



Insulte à l’Amérique : pourquoi la Chine a déployé un ballon espion

C’est une relique de l’ère de l’espionnage de la guerre froide et une « cascade qui a mal tourné », selon le professeur Clarke.

Il a dit que c’était probablement “quelqu’un à Pékin pensait que ce serait une bonne idée” en représailles à l’annonce par l’Amérique de la réouverture de bases militaires dans le Philippines.

Le mouvement, a-t-il dit, aurait été conçu pour “insulter les Américains”.

Les États-Unis ont en effet été tellement offensés le secrétaire d’État Antony Blinken a brusquement annulé un voyage très attendu à Pékin.

Image:

Pic: Chad Fish via AP



“Ils ont perdu le contrôle de ce problème parce qu’ils ont complètement tort maintenant”, a déclaré le professeur Clarke.

“Ils ont violé l’espace aérien, il a été abattu, du matériel de surveillance sera récupéré, j’en suis certain, et il sera démontré qu’il s’agit de matériel de surveillance, il sera donc démontré qu’ils ont menti.

“Et ils ont perdu la visite de Blinken – pour le moment. La visite de Blinken aura lieu, mais peut-être dans quelques mois ou plus.

“Ils ont tort et les Américains peuvent en tirer profit autant qu’ils le souhaitent.”

Mais ce n’est pas la première fois qu’un ballon espion chinois pénètre dans l’espace aérien étranger – sous l’administration Trump, il y a eu trois incidents similaires, qui ont reçu relativement peu d’attention médiatique à l’époque.

Image:

La route du ballon espion depuis la Chine vers les îles Aléoutiennes, à travers le Canada et jusqu’au Montana



La Chine aurait “essuyé” le ballon espion à distance

Il est peu probable que les États-Unis se soient inquiétés des renseignements que le ballon recueillait, a déclaré le professeur Clarke.

“Les champs de missiles dans le Montana sont des installations sensibles, il y a beaucoup d’installations militaires dans les environs”, a-t-il déclaré.

“Mais il ne se passe rien là-bas que vous ne puissiez obtenir des satellites. Bien qu’ils soient sensibles, rien de nouveau ne s’y passe.”

Les avions américains ont commencé à encercler le ballon dès sa première apparition et auraient utilisé du matériel militaire “soit pour télécharger tout ce que les Chinois avaient, soit pour interférer avec lui d’une manière ou d’une autre”.

“Vous avez un avion qui tourne à 10 000 pieds sous le ballon – vous êtes en mesure de brouiller tous les signaux qu’il envoie ou reçoit ou simplement d’aspirer tout ce qu’il a dessus”, a-t-il ajouté.

“L’histoire non écrite de ce petit fiasco – [which] dans les mois suivants sortira – [is] la bataille électronique qui s’est déroulée lorsque le ballon dérivait au-dessus du Montana.”

Mais il a dit qu’il était probable que la Chine ait nettoyé le ballon espion afin que les États-Unis ne récupèrent probablement pas beaucoup de logiciels de l’épave.

Au lieu de cela, le matériel « prouvera que les Chinois ont utilisé des dispositifs de surveillance, des dispositifs d’écoute, des signaux de communication, des dispositifs de renseignement. Ils seront en mesure de prouver que ce n’était clairement pas un ballon météo ».

La découverte de ces appareils montrera que “les Chinois ont menti jusqu’aux dents”.

Que se passe-t-il maintenant ?

Alors que le président Joe Biden prononce son discours sur l’état de l’Union mardi, il est probable qu’il voudra que le ballon soit récupéré à temps pour qu’il mentionne la découverte.

Jusqu’à présent, M. Biden est resté relativement silencieux sur l’opération et n’a fait qu’une brève déclaration sur la question lors de son arrivée à Camp David.

“Je serais surpris si mardi il n’utilisait pas cela pour montrer le genre de président qu’il est”, a déclaré le professeur Clarke.

“Il n’est pas démonstratif, il n’est pas hystérique, il fait juste le travail.”