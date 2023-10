Comment les États-Unis ont émis leur tout premier ordre d’assassinat d’un dirigeant étranger

Lumumba et son groupe ont également visité Mount Vernon, la plantation riveraine de George Washington. Un guide a souligné l’héritage du premier président américain en tant que combattant anticolonial.

« Quelle était l’attitude des Anglais à son égard ? » demanda Lumumba lorsqu’ils atteignirent la chambre de Washington.

« Oh, ils l’ont traité avec respect. »

« Les colons d’aujourd’hui ne sont pas si vaillants », répondit Lumumba avec un sourire.

Une partie de l’objectif de Lumumba En visitant les États-Unis, l’objectif était de recruter des Américains qualifiés capables d’occuper les postes laissés vacants par les travailleurs belges – des personnes pouvant exercer les fonctions d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de dentistes et d’infirmières au Congo. Sur le campus de l’Université Howard, la première université historiquement noire des États-Unis, il a rencontré un petit groupe de professeurs et d’étudiants. La plupart des 6 000 étudiants de Howard étaient américains, mais 83 étaient originaires d’Afrique, et Lumumba a sauté sur l’occasion de discuter avec certains d’entre eux dans leur langue maternelle. Aucun ne venait du Congo, mais il a promis que cela changerait bientôt et a exhorté les étudiants américains de Howard à traverser l’océan pour « travailler sur la terre de leurs ancêtres ».

À l’hôtel Mayflower, juste au nord de Blair House, il a rencontré un couple de missionnaires méthodistes qui le connaissaient depuis l’école primaire et les a encouragés à envoyer davantage d’enseignants et de personnel médical au Congo. Dans la salle de bal en contrebas, diplomates, journalistes et divers amis de l’Afrique se sont mêlés à une réception organisée en son honneur. Lumumba et ses collaborateurs en profitent pour redoubler d’efforts de recrutement.

Yvonne Reed, âgée de 22 ans seulement et fraîchement sortie de l’université, a assisté à la réception à la place de sa mère, active dans le mouvement des droits civiques. Comme sa mère, Reed avait souvent ressenti les conséquences du racisme – Washington était encore largement ségrégué à l’époque – et même si elle ne se sentait pas à sa place lors de la réception, elle avait hâte de rencontrer le Premier ministre congolais. Au moment où elle est arrivée, la ligne de réception était rompue et Lumumba était empêtrée dans un cercle de journalistes. Mais elle a mis un terme à l’un de ses collaborateurs, qui lui a dit que le Congo recherchait des talents américains. Pourrait-elle venir travailler là-bas ?

Le lendemain matin, Reed s’est habillée en costume et a pris un taxi pour Blair House. Un homme de l’ambassade soviétique l’a bousculée pour sonner mais on lui a dit que Lumumba était occupée. Reed, cependant, a été conduit dans une salle d’attente. Lumumba descendit l’escalier.

« Alors ça vous intéresse d’aller au Congo ? » Il a demandé.

Elle était. Aucune discussion ne s’est ensuivie sur ce que ferait exactement cette jeune femme inexpérimentée, mais Lumumba a demandé à ses assistants de veiller à ce que ses papiers soient réglés. Il partirait de New York pour le Congo dans quelques jours. « C’est tout », dit-il avec une détermination qui impressionna Reed. « Je te verrai dans l’avion. »

Le fait que Lumumba soit prêt à accepter tous les arrivants, aussi courts que soient leurs curriculum vitae, montre à quel point la fuite des cerveaux belges du Congo est grave. Et il s’est avéré que Reed n’a pas pris l’avion pour New York, parce que ses parents ont préféré l’idée. Elle a fini par partir au Congo bien plus tard — et, il faut le dire, est la mère du comédien Dave Chappelle. Reed se souviendrait toujours avec tendresse de sa rencontre éphémère avec Lumumba. «C’était un leader fort», a-t-elle déclaré. « Il savait ce qu’il faisait. »

À Blair House, certains Les interlocuteurs américains de Lumumba, déjà prêts à considérer les dirigeants noirs comme des imbéciles, lui ont reproché son manque de familiarité avec les mœurs occidentales. Entre les plats du déjeuner, un officier du Département d’État a réprimé un sourire narquois lorsque le Premier ministre, après avoir reçu un bol pour se laver les mains, en a bu. Les escortes du Département d’État ont également critiqué l’approche improvisée de Lumumba en matière de planification. Ils essayaient constamment de bousculer la délégation congolaise, généralement en vain. Lumumba a interpellé un homme politique de l’Indiana venu de l’extérieur de la ville pour parler d’aide étrangère. « On ne fait tout simplement pas ça à un sénateur américain quand on lui demande de l’argent », a déclaré un assistant à Temps.

Un incident deviendrait légendaire dans les cercles diplomatiques. Selon le jeune officier du Département d’État affecté à Lumumba à DC, le premier ministre aurait discrètement demandé une « blonde » pour la soirée. L’officier, Thomas Cassilly, a appelé un contact à la CIA, qui a rapidement trouvé une chambre d’hôtel et une femme convenable. Lumumba avait dénoncé les flirts dans ses écrits précédents – « la femme n’est pas comme une chemise que l’on peut changer à volonté : le mariage est ‘un contrat de vie’ » – mais il s’est dit satisfait du choix qu’il a fait ce soir-là.

Faisant suite aux histoires d’hommes noirs violant des femmes blanches au Congo pendant la mutinerie, la mission de Lumumba, qui a été connue de la Maison Blanche mais n’a jamais été exploitée, a particulièrement mal joué au sein de l’establishment de Washington (sans parler du fait qu’elle a donné un laissez-passer gratuit). aux adultères en série comme Allen Dulles). Les responsables donnaient déjà des critiques mitigées à Lumumba. Un responsable anonyme l’a décrit ainsi à un journaliste : « Un type erratique, mais dur et intelligent ». Mais il y avait une chance pour Lumumba de s’adresser directement aux plus hauts niveaux du gouvernement américain et de faire sa propre impression. La pièce maîtresse du voyage de Lumumba dans la capitale nationale a été une réunion au Département d’État. Washington ne le connaissait jusqu’alors qu’au télescope, le jugeant à distance au moyen de câbles et de coupures de presse. Il pouvait désormais l’examiner de près.

La réunion a commencé à 15h00 dans le grand bureau du secrétaire d’État, au cinquième étage, la lumière de l’après-midi perce les stores vénitiens. Herter a présidé la conférence, accompagné de trois autres responsables du Département d’État et d’un interprète. Lumumba, qui était accompagné de trois responsables congolais, a commencé par faire l’éloge. « Le peuple congolais, même dans ses villages les plus reculés, a confiance dans les États-Unis », a-t-il déclaré. « Nous savons que les États-Unis sont anticoloniaux. » Il a ensuite corrigé la version de Bruxelles des événements depuis le 30 juin, expliquant comment la Belgique avait vidé le Trésor, intervenu illégalement dans tout le pays et organisé la sécession du Katanga. Il savait que les États-Unis et la Belgique étaient alliés, mais Washington ne pouvait-il pas donner du sens à son partenaire transatlantique ? En fait, a-t-il ajouté, les États-Unis pourraient servir de bon médiateur, un rôle dans lequel l’ONU semble échouer. Lumumba a également réitéré sa demande d’aide américaine. Son gouvernement n’a pas été en mesure de payer les salaires. Les États-Unis pourraient-ils lui prêter de l’argent ? Et le matériel ? Il avait été empêché à deux reprises de voler là où il devait se rendre au Congo. « Serait-il possible pour nous, par la voie officielle, d’obtenir un avion qui pourrait être utilisé par le chef de l’Etat et moi-même pour les déplacements que nous devons effectuer à l’intérieur du pays ?

Herter avait soixante-cinq ans, plusieurs fois grand-père. Il avait commencé sa carrière diplomatique pendant la Première Guerre mondiale et s’exprimait avec l’accent apaisant du milieu de l’Atlantique que l’on peut attendre d’un républicain du Massachusetts et époux d’une héritière Pratt. Il avait de larges épaules et des sourcils broussailleux et, le jour où il a rencontré Lumumba, il arborait un nœud papillon à pois. Il était l’image même de la diplomatie américaine.

Il n’a donc eu aucun problème à détourner les nombreuses demandes de Lumumba. Faire pression sur la Belgique pour qu’elle retire ses troupes ? C’était désormais une question qui relevait de l’ONU. Une aide économique bilatérale directe ? Tous les fonds devaient passer par l’avion A de l’ONU ? C’est aussi une question pour l’ONU

« Je me demande s’il ne serait pas approprié que je présente mes respects au président », a déclaré Lumumba.

« Malheureusement, je ne connais pas son emploi du temps », a répondu Herter.

Lorsque Lumumba lui a demandé s’il pourrait simplement rencontrer l’un des candidats à la présidentielle, le vice-président Richard Nixon ou le sénateur John F. Kennedy, Herter a de nouveau hésité.

Les responsables s’étaient préparés à un enfant erratique, mais au cours de la réunion d’une heure et demie, selon des récits contemporains, Lumumba les a convaincus qu’il était fondamentalement raisonnable. Temps a rapporté que « les responsables de Washington, qui s’attendaient à un fanatique déclamé, ont trouvé à la place un homme posé, presque impassible ». Le Moniteur de la Science Chrétienne a annoncé que Lumumba avait « fait une impression favorable » – « favorable par contraste avec les rumeurs en provenance du Congo qui présentaient le jeune Premier ministre congolais comme porteur de menaces et d’ultimatums, comme le Castro du Congo, comme un pro-occidental et anti-occidental. Révolutionnaire soviétique devenu homme d’État.

Un officier de carrière du service extérieur présent sur place a fait écho à cette évaluation, ne trouvant « aucune preuve » que Lumumba était fou, comme les critiques l’avaient suggéré. D’autres responsables ont souligné son « génie » et son « éloquence ». Même la sollicitation d’un avion par Lumumba a été accueillie avec une certaine sympathie, Herter transmettant la demande à l’ONU.

Des années plus tard, cependant, un officiel présent offrira un récit très différent de la réunion. Douglas Dillon, le numéro deux du Département d’État, dira aux enquêteurs du Church Committee en 1975 qu’il trouvait Lumumba « psychotique » et « impossible à gérer » :

« Lorsqu’il assistait à une réunion du Département d’État, soit avec moi, soit avec le secrétaire d’État en ma présence, il parlait d’une manière qui semblait presque messianique. Et il ne te regarderait jamais dans les yeux. Il leva les yeux vers le ciel. Et un énorme flot de paroles en sortit. Il parlait français et il le parlait très couramment. Et ses paroles n’ont jamais eu de rapport avec les choses particulières dont nous voulions discuter. Et c’était comme si des navires passaient dans la nuit. On avait le sentiment que c’était quelqu’un qui était saisi par cette ferveur que je ne peux que qualifier de messianique. Et il n’était tout simplement pas un être rationnel.

Que l’évaluation de Dillon reflète le consensus privé de juillet 1960 ou qu’elle soit une exagération ex post facto, teintée par la connaissance de ce qu’est devenu Lumumba, on ne peut pas le savoir avec certitude. Quoi qu’il en soit, malgré quelques rapports positifs issus de la réunion, un consensus se renforçait à Washington selon lequel il était hostile aux États-Unis. En août, le Revue nationale considérait Lumumba comme « un détourneur de fonds bon marché, un agitateur schizoïde (moitié sorcier, moitié marxiste), un opportuniste prêt à vendre au plus offrant, d’office grand chef numéro un d’une bande de primitifs de la jungle se pavanant dans les masques de Cabinet des ministres. » Washington commençait à réfléchir à l’opportunité de remplacer Lumumba par quelqu’un plus adapté aux intérêts américains. « Nous nous demandions s’il existait un moyen de changer le paysage du Congo », disait Dillon.

Le sujet a été évoqué lors d’une conférence interagences à laquelle Dillon a assisté au Pentagone peu après avoir rencontré Lumumba. Quelqu’un a évoqué la possibilité d’assassiner Lumumba, mais un représentant de la CIA a mis fin à la discussion, peut-être parce que le groupe était trop nombreux pour un sujet aussi sensible, ou peut-être parce que l’idée était jugée peu pratique. Néanmoins, une nouvelle idée avait été lancée, une frontière morale sondée.

En août 1960, le président Eisenhower avait 69 ans, approchait de la fin de son deuxième mandat et s’essoufflait. Il a survécu aux crises de la guerre froide à Cuba, en Corée, en Hongrie et à Suez, sans oublier une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une opération intestinale. Après que l’abattage d’un avion espion U-2 au-dessus de la Russie en mai ait fait échouer un sommet de paix Est-Ouest à Paris, le président s’est largement désintéressé des tâches liées à son travail et a joué au golf presque quotidiennement. « J’aimerais que quelqu’un me fasse sortir et me tire une balle dans la tête pour que je n’aie pas à subir ce genre de choses », a-t-il soufflé un jour de juillet, après qu’une réunion du Conseil national de sécurité lui ait apporté de mauvaises nouvelles en provenance de Cuba et du Congo.