Avec l’autorisation d’un vaccin contre le coronavirus par la Food and Drug Administration vendredi, les États-Unis sont devenus le troisième pays occidental hautement développé – après la Grande-Bretagne et le Canada – à approuver un tel vaccin, et devraient commencer à vacciner les gens dans les jours. Mais les trois pays ont des systèmes de santé très différents. Et ils sont confrontés à différents défis dans la course pour faire parvenir le vaccin à des millions de personnes. Voici quelques similitudes et contrastes.

Est-ce le même vaccin? Pour l’instant oui. Le premier vaccin autorisé par les régulateurs américains, et le premier approuvé par leurs homologues britanniques et canadiens, est celui développé par le géant pharmaceutique Pfizer et une petite entreprise, BioNTech. Il pourrait obtenir l’approbation de l’Union européenne d’ici quelques semaines.

Mais plusieurs autres suivent de près, en particulier un vaccin développé par Moderna et les National Institutes of Health, et un autre d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford. Il se pourrait bien qu’une demi-douzaine de vaccins ou plus soient approuvés dans les mois à venir. Ainsi, à mesure que 2021 se déroule, les injections (la plupart des inoculations nécessiteraient deux injections, à des semaines d’intervalle) pourraient varier considérablement d’un pays à l’autre, en fonction de la vitesse des approbations réglementaires, des accords conclus par les gouvernements pour acheter des fournitures et du coût des vaccins. . Même à l’intérieur d’un pays, il peut y avoir des différences en fonction de la facilité avec laquelle il est de distribuer et d’utiliser un vaccin particulier. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna-NIH sont d’un nouveau type jamais utilisé auparavant; ils nécessitent un stockage ultra-froid et sont plus chers que les concurrents probables. Le tir de Pfizer doit être conservé particulièrement au froid, à moins 94 degrés Fahrenheit, ce que la plupart des établissements de soins de santé ne sont pas équipés pour gérer.