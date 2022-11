Comment les États-Unis et l’Iran s’affrontent sur le terrain alors que les tensions montent

Doha, Qatar — À moins de 24 heures du coup d’envoi, le drame entourant le match de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre l’Iran mardi a atteint son paroxysme. Non seulement il y a tout à jouer sur le terrain, mais il y a un mécontentement croissant entre les rivaux géopolitiques en dehors du terrain.

Tout au long de cette Coupe du monde, les discussions impliquant l’Iran ont tourné autour des conditions dans son pays, où 410 manifestants ont été tués au cours des deux mois de troubles qui ont suivi la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du pays. Dans une tentative de solidarité avec ces manifestants, la Fédération américaine de football a brièvement affiché le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l’emblème de la République islamique, ce qui a provoqué une violente réaction, le gouvernement iranien accusant la fédération d’avoir retiré le nom de Dieu de leur drapeau national. drapeau.

C’est dans ce contexte que se déroulera la finale de la phase de groupes de mardi. Sur le terrain, les deux pays se disputeront une place en huitièmes de finale. Les États-Unis occupent la troisième place du groupe B avec deux points, après des matchs nuls contre le Pays de Galles et l’Angleterre, et doivent battre l’équipe de Carlos Queiroz s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale. L’Iran, deuxième, avancera avec la phase de groupes avec n’importe quel résultat autre que la défaite.

Ce match s’annonce comme l’un des concours les plus intenses de la phase de groupes. Alors, comment cela se passera-t-il une fois le jeu lancé? ESPN a demandé à Jeff Carlisle et Gabriel Tan d’expliquer comment ces deux équipes se correspondent.

Qu’est-ce qui a fonctionné pour les États-Unis ? Et qu’est-ce qui n’a pas été le cas ?

Les États-Unis ont été exceptionnels défensivement jusqu’à présent, ce qui a été une agréable surprise. Le centre de la défense était considéré comme un point faible, mais l’insertion de Tim Ream dans l’alignement aux côtés de Walker Zimmerman a fait des merveilles. Ils ne l’ont pas fait seuls non plus, Tyler Adams remportant un impressionnant 85,7% de ses tacles. En tant qu’équipe, les États-Unis ont été efficaces avec leur Angleterre pressante et déconcertante, tandis que Matt Turner a été solide devant les buts. Le seul hic – et oui, c’était un gros problème – a été le penalty tardif que Zimmerman a concédé contre le Pays de Galles.

Les États-Unis ont eu du mal à créer des occasions, avec Tim Weah, à gauche, marquant le seul but des Américains à Qatar 2022. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Le gros problème pour les Américains a été leur incapacité à trouver le filet de manière constante. Le manager Gregg Berhalter a estimé que son équipe s’était créé des occasions mais ne les avait pas terminées. Il y a une part de vérité dans cela dans la mesure où les États-Unis sont sous-performants en termes de buts attendus (xG) (1,42) par rapport aux buts réellement marqués (1). La réalité est que la marque xG se classe 26e sur 32 équipes en Coupe du monde, et les États-Unis ne sont à égalité qu’au 15e rang en termes de création de chance avec 14.

Un gros problème est que les États-Unis ont eu du mal à exécuter la transition, la passe finale allant souvent de travers. Les Américains n’ont pas non plus réussi sur coups de pied arrêtés, ce qui était considéré comme une force de cette équipe. Contre le Pays de Galles, cela était dû à de mauvaises livraisons de coups de pied arrêtés par Christian Pulisic, bien que cela ait été rectifié contre l’Angleterre. –Carlisle

Qu’est-ce qui a fonctionné pour l’Iran ? Et qu’est-ce qui n’a pas été le cas ?

Un début de tournoi cauchemardesque a vu l’Iran tomber sur une défaite déséquilibrée 6-2 contre l’Angleterre, et la seule chose qui n’a clairement pas fonctionné a été l’approche trop prudente de Queiroz, compte tenu du nombre de buts qu’ils ont fini par encaisser malgré un 5-4- 1 formation remplie de joueurs défensifs. Le fait que les Trois Lions aient également chanté ce soir-là n’a pas aidé la cause iranienne, mais la sortie n’a pas été sans points positifs puisque l’attaquant vedette Mehdi Taremi a montré de quoi il était capable avec deux buts.

Il semblait également que Queiroz aurait pu radier le match contre l’Angleterre comme celui que l’équipe Melli pouvait se permettre de perdre, car il a laissé les premiers titulaires réguliers Sardar Azmoun et Saeid Ezatolahi sur le banc.

Quatre jours plus tard, un Iran bien amélioré a montré de quoi il était fait alors qu’il dominait le Pays de Galles, même s’il l’a laissé tard pour remporter une victoire 2-0 grâce à quelques frappes dans le temps additionnel. Avec l’attaque à deux volets de Taremi et Azmoun offrant toujours une option, et avec les joueurs larges iraniens qui rompent souvent le rythme et étirent le jeu, la défense galloise a été découpée et les Iraniens pourraient avoir l’impression qu’ils auraient pu gagner avec une marge encore plus grande.

La différence entre le moment où l’Iran est sur le pied arrière et le moment où il veut attaquer avec intention est frappante. — Bronzer

Où ce jeu sera gagné et perdu

Je pense que deux parties du terrain seront essentielles. Sur le plan défensif, les États-Unis devront étouffer les opportunités de transition de l’Iran. Étant donné que l’Iran n’a besoin que d’un match nul pour avancer, l’équipe Melli devrait s’asseoir et essayer d’absorber la pression, puis frapper ses adversaires à la pause. Cela mettra une prime sur les États-Unis en s’assurant qu’ils restent bloqués sur les attaquants iraniens, même lorsque les Américains ont le ballon.

Du côté des attaquants, c’est dans la surface de réparation adverse que les États-Unis devront être bien meilleurs, à la fois en termes de livraison et de finition. C’est aussi un jeu qui réclame la capacité technique de Giovanni Reyna. Reste à savoir si cela signifie le lancer au poste d’attaquant ou à l’extérieur. Berhalter a déclaré lundi qu’il ne cherchait pas à rester avec ses trois attaquants – Jésus Ferreira, Josh Sargent, Haji Wright – mais compte tenu des enjeux en jeu, il doit trouver un moyen d’obtenir ses meilleurs joueurs offensifs sur le terrain, et comme il y aura probablement peu d’espace derrière la défense, cela signifie que la volonté et la créativité de Reyna seront nécessaires. . –Carlisle

Queiroz est conscient qu’il a deux attaquants de premier ordre à Taremi et Azmoun. En particulier, le premier a déjà montré ce qu’il peut faire contre une opposition de qualité en Angleterre, et n’est pas non plus un coup sûr, ayant marqué cinq fois pour le FC Porto dans la seule Ligue des champions de cette saison.

La clé de la victoire mardi, comme ce fut le cas contre le Pays de Galles, pourrait simplement être de s’assurer que les deux reçoivent une offre constante d’occasions dans des situations individuelles. Bien que les deux soient décents dans les airs, l’Iran pourrait mieux être plus complexe dans le dernier tiers car cela a bien fonctionné pour eux contre les Anglais et les Gallois, dont les lignes de fond ont sans doute des profils physiques similaires à ceux des États-Unis.

Pourtant, pour commencer à travailler le ballon dans et autour de la zone adverse, ils devront d’abord être en possession du ballon, et c’est là que la bataille de la salle des machines entre le duo américain Adams et Weston McKennie et les Iraniens Ezatolahi et Ahmad Nourollahi pourrait s’avérer cruciale. . Il y a aussi la question de limiter l’influence de Pulisic et, après avoir tourné entre ses arrières droits, il sera intéressant de voir si Queiroz s’en tient au but marquant Ramin Rezaeian ou revient à Sadegh Moharrami, plus défensif. — Bronzer

Prédictions

États-Unis 2-1 : Je pense que les États-Unis y parviennent, mais avec des marges très minces. Recherchez McKennie pour obtenir un, sinon les deux buts, via un coup franc. –Carlisle

Iran 2-1 : L’équipe Melli ne manquera pas de motivation pour être à la hauteur de l’occasion et, pour le deuxième tournoi consécutif, ils ont en fait la qualité pour le soutenir. La dernière fois, l’Espagne et le Portugal se sont avérés trop difficiles à vaincre à la fin, mais l’Iran croira qu’après avoir battu le Pays de Galles, il peut faire de même contre les États-Unis pour atteindre les huitièmes de finale. — Bronzer