Comment les États-Unis et l’Afrique du Sud se sont retrouvés dans un différend sur les allégations de trafic d’armes russes

Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, l’ambassadeur Brigety a déclaré que les États-Unis étaient « convaincus que des armes avaient été chargées sur ce navire » et qu’il « parierait [his] la vie sur l’exactitude de cette affirmation. »

Le système d’identification automatique du navire aurait été hors ligne et les photographes ont capturé des images de la cargaison transférée entre le Lady R et plusieurs camions porte-conteneurs, selon plusieurs médias sud-africains. . Les experts militaires ont noté l’étrangeté d’un navire civil amarré à une base navale, en particulier lorsque le port commercial de Table Bay était disponible à proximité.

Le Lady R, un cargo roll-on/roll-off battant pavillon russe sanctionné par le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers, a accosté à la plus grande base navale d’Afrique du Sud sous le couvert de l’obscurité le 6 décembre avant de reprendre la mer tôt le décembre 9, suscitant des spéculations parmi les habitants, les médias locaux et les partis politiques d’opposition.

Monyela a également affirmé que « le Comité national de contrôle des armes conventionnelles [NCACC] n’a approuvé aucune vente d’armes à la Russie liée à la période et à l’incident en question … [and] toute affirmation selon laquelle « l’Afrique du Sud (le gouvernement) a vendu des armes ou arme la Russie » est factuellement incorrecte. »

Le porte-parole Clayson Monyela a déclaré que DIRCO avait exprimé son « mécontentement à l’égard de [Brigety’s] conduite », et a déclaré que Brigety « a admis avoir franchi la ligne et s’est excusé sans réserve ».

Après avoir rencontré la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération Naledi Pandor, Brigety a tweeté sa gratitude pour l’opportunité de « corriger toute fausse impression laissée par [his] remarques publiques. »

Les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud se sont détériorées la semaine dernière, lorsque l’ambassadeur américain Reuben Brigety a ouvertement accusé Pretoria de faire circuler des armes pour la Russie via un mystérieux navire marchand.

Louw Nel, un analyste politique principal d’Oxford Economics Africa basé au Cap, a suggéré qu’il était juste que Pretoria demande des preuves aux États-Unis pour étayer ses affirmations, mais a noté que « l’absence de démentis explicites de la part des hauts responsables de l’administration ne fait qu’alimenter l’impression que l’Afrique du Sud a quelque chose à cacher. »

Bien qu’il ait reconnu que les États-Unis ont une « longue histoire d’armement du renseignement », les circonstances entourant l’amarrage du Lady R en Afrique du Sud « sont indéniablement suspectes, et les demandes répétées (tant nationales qu’étrangères) pour que le pays s’explique ont été bêtement ignorées. . »

« L’Afrique du Sud a été marquée d’un point noir, et il incombe maintenant au pays de montrer que son image a été faussement ternie », a déclaré Nel.

« Prouver son innocence ne sera pas un exercice simple, et sa réponse immédiate n’a pas inspiré confiance. »

La position « non alignée » de l’Afrique du Sud

L’ambassadeur Brigety a suggéré lors de la conférence de presse controversée que le mystère du Lady R rendait « inexplicable » la politique de non-alignement de l’Afrique du Sud concernant la guerre en Ukraine.

Dans sa déclaration de lundi, le président Ramaphosa a également insisté sur le fait que l’Afrique du Sud « n’a pas été et ne sera pas entraînée dans une compétition entre puissances mondiales », laissant entendre que le pays était visé par des accusations en raison de sa neutralité dans la guerre en Ukraine. .

« Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de position sur le conflit russo-ukrainien », a-t-il ajouté. « Conformément à notre position sur les conflits dans d’autres parties du monde, l’opinion de l’Afrique du Sud est que la communauté internationale doit travailler ensemble pour obtenir de toute urgence une cessation des hostilités et pour empêcher de nouvelles pertes de vies humaines et le déplacement de civils en Ukraine. »

Ramaphosa a réitéré les appels à la communauté internationale pour « soutenir un dialogue significatif vers une paix durable » et a déclaré que la position de l’Afrique du Sud cherche à créer des conditions qui permettent « la réalisation d’une résolution durable du conflit ».

« Nous n’acceptons pas que notre position de non-aligné favorise la Russie par rapport aux autres pays. Nous n’acceptons pas non plus qu’elle mette en péril nos relations avec d’autres pays », a-t-il ajouté.

Les efforts diplomatiques de Pretoria au cours de la semaine dernière se sont étendus au-delà de Washington, puisque Ramaphosa s’est également entretenu samedi avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Lors d’une conférence de presse mardi, il a annoncé que les deux dirigeants avaient fait part de leur ouverture à rencontrer une mission de chefs d’État africains pour discuter des voies potentielles vers la paix.

Les relations entre l’Afrique du Sud et la Russie sont sous le feu des projecteurs depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine l’année dernière. Plus tôt cette année, le gouvernement a accueilli une visite diplomatique du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et a mené un exercice militaire conjoint controversé aux côtés de la Russie et de la Chine, qui a coïncidé avec le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine.