Comment les États-Unis et la Chine pourraient se retrouver en guerre d’ici 2025 alors que les tensions font rage après l’abattage d’un ballon espion et la fureur sur Taïwan

Les CRAINTES de guerre entre la Chine et les États-Unis grandissent de jour en jour, alors que les tensions montent entre les deux superpuissances.

De nouveaux commentaires d’un ancien commandant de l’US Air Force ont révélé qu’un conflit pourrait être plus proche que nous ne le pensons.

Les troupes chinoises mènent des exercices près de Taïwan Crédit : AP

Après que l’armée américaine a abattu hier un ballon espion chinois présumé, les craintes d’un malaise croissant entre les deux nations se sont renforcées.

Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command de l’US Air Force, a été franc dans ses réflexions sur les tensions entre les deux pays, dans une note de service divulguée.

Il a dit: “Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025.”

Les commentaires de Minihan sont intervenus quelques jours seulement avant que l’un des points d’éclair les plus importants entre les deux superpuissances depuis des années ne se produise au-dessus d’un ballon de surveillance.

Un ballon a flotté au-dessus de l’Alaska et de la partie continentale des États-Unis, violant l’espace aérien américain et suscitant la crainte que la Chine ne recueille des informations sur les bases militaires américaines.

La Chine a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le ballon était utilisé pour la recherche météorologique et d’autres recherches scientifiques et qu’il avait été dévié de sa trajectoire, mais les États-Unis ont abattu l’avion hier.

L’ancien chef du Commandement indo-pacifique américain, l’amiral Philip Davidson, a cité les menaces contre Taïwan comme un déclencheur possible de la guerre.

L’année dernière, l’amiral a déclaré: “Je pense que la menace est manifeste au cours de cette décennie, en fait, dans les six prochaines années.”

Le président Joe Biden a peut-être sous-estimé la menace chinoise, affirmant même lors du sommet du G-20 à Bali qu’il n’y avait “aucune menace imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan”.

Les États-Unis se sont continuellement rangés du côté de Taiwan alors qu’ils font face à une agression militaire croissante de la part de la Chine.

La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire et a déclaré que toute mesure prise vers une indépendance à grande échelle entraînerait une invasion.

Xi a insisté sur le fait que c’est la mission de son parti de “réunifier et de rajeunir la nation”, et cette “exigence naturelle” à laquelle il fait allusion semble être l’acquis de Taiwan.

La visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi à Taïwan en 2022 a provoqué une réponse furieuse de Pékin, avec des navires de guerre et des avions de chasse chinois entourant l’île lors d’exercices militaires massifs.

Le lieutenant-colonel américain à la retraite Daniel Davis a déclaré aux médias qu’il s’inquiétait pour l’avenir des deux pays face à ces menaces.

Il a déclaré : “Je vois des têtes brûlées à Pékin, et je vois des têtes brûlées au Pentagone et dans les différents commandements. Et je m’en inquiète beaucoup.”

Les « têtes brûlées » de Pékin s’insurgent déjà contre la décision d’abattre le ballon « civil » au large de l’Atlantique.

Dans un communiqué, le gouvernement chinois a déclaré : “La Chine protégera résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises concernées et se réservera le droit d’apporter d’autres réponses nécessaires”.

On ne sait pas ce que l’on entend par “autres réponses nécessaires”, mais la crainte d’un futur conflit demeure et est exacerbée par la chute du ballon chinois.

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a affirmé plus tôt ce mois-ci que le président chinois Xi Jinping était une plus grande menace que le russe Vladimir Poutine.

Pompeo est allé jusqu’à dire que “l’objectif vicieux” de Xi est d’atteindre une domination totale à travers le monde.

Il a déclaré à Sky News : “Il veut une intention hégémonique à travers le monde avec sa vision marxiste-léniniste et la domination économique et politique chinoise aux quatre coins du monde.

« C’est son objectif vicieux. Nous avons l’obligation envers la prochaine génération de repousser cela.

En octobre, l’expert chinois Skylar Mastro a déclaré que Pékin était convaincu qu’il devait frapper l’Amérique “durement et tôt” dans une attaque de type Pearl Harbor si les deux pays entrent en guerre.

Alors que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Avec des plages difficiles, un terrain rocheux, des défenseurs bien entraînés et des mers impitoyables, la Chine pourrait faire face à la même guerre brutale et brutale à laquelle la Russie est confrontée en Ukraine.

Prendre Taïwan pourrait même obliger Pékin à rassembler une force de deux millions de soldats, a-t-on affirmé.

Xi Jinping multiplie les discours anti-Taiwan et anti-américains Crédit : Alamy

L’armée chinoise mène des exercices près de Taïwan Crédit : AFP

Un avion de chasse chinois a volé à côté d’un avion américain en mer de Chine méridionale en décembre Crédit : Reuters

De hauts responsables militaires américains ont mis en garde contre une escalade entre la Chine et les États-Unis Crédit : AFP