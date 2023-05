Comment les États républicains érodent la démocratie locale

Le Texas, le Tennessee et le Mississippi – tous dirigés par des gouverneurs et des législatures républicains – poursuivent leurs efforts pour réduire le contrôle local sur la police, les élections et les tribunaux dans les zones libérales et racialement diverses.

Toutes les lois proposées ciblent des questions particulièrement sensibles pour les domaines marginalisés, comme les élections et la justice pénale. Au Mississippi et au Texas en particulier, la législation vise spécifiquement les localités où les personnes de couleur sont majoritaires. Les efforts déployés dans les trois États indiquent une tendance alarmante, dans laquelle les dirigeants républicains tentent de nouvelles stratégies pour éroder davantage la démocratie, en particulier dans les zones majoritairement minoritaires et les bastions démocrates.

Certains de ces efforts, comme les efforts du gouvernement de l’État pour contrôler la police et le système judiciaire de Jackson, la capitale à majorité noire et mal desservie du Mississippi, sont en cours depuis des mois. Le Tennessee éliminera les conseils communautaires qui supervisent les forces de police locales à compter du 1er juillet.

Au Texas, un projet de loi qui a déjà été adopté par le Sénat de l’État supprimerait l’administrateur des élections du comté de Harris et confierait ces fonctions à l’évaluateur-percepteur et au greffier du comté, a rapporté le Texas Tribune plus tôt ce mois-ci. Un autre permettrait au secrétaire d’État de déclencher une nouvelle élection dans le cas où les bulletins de vote ne seraient pas disponibles, selon le Washington Post. Un autre projet de loi permettrait au secrétaire d’État de nommer un maréchal pour enquêter sur les plaintes relatives au vote.

« Je pense que cela se moquerait de notre démocratie », a déclaré au Post le commissaire du comté de Harris, Rodney Ellis, un démocrate. « Ce serait un retour aux années 40 et 50. »

Le sénateur républicain Paul Bettencourt a déclaré que son projet de loi initial avait été rédigé pour inclure les comtés de plus d’un million d’habitants, mais qu’une étude de son bureau a révélé que le comté de Harris était la seule municipalité de ce type qui avait à plusieurs reprises des problèmes électoraux, selon le Tribune. Le comté de Harris n’a pas créé de service électoral ni nommé d’administrateur électoral pour organiser ses élections jusqu’en 2020, et les électeurs ont rencontré des problèmes lors des élections de cette année-là, notamment des machines à voter défectueuses, une pénurie de bulletins de vote papier et de longues attentes dans les bureaux de vote.

Mais la législation de Bettencourt semble être motivée par des complots de fraude électorale, plutôt que de fournir le financement, les ressources et la formation qui aideraient les élections du comté de Harris à se dérouler efficacement et sans problèmes majeurs.

Dans tous ces cas, plutôt que d’investir dans les services publics nécessaires au fonctionnement des collectivités et de la démocratie locale, l’apparent leadership républicain La réponse est de sous-financer les institutions ou, comme l’ont montré les derniers mois, d’éliminer ou de réduire le contrôle local.

Texas, Mississippi et Tennessee : le trois fait la tendance

Le gouverneur républicain du Mississippi et la législature de l’État dominée par les républicains ont tenté d’étendre la présence des forces de police de la capitale, ainsi que d’établir une alternative à la cour de circuit du comté de Hinds, où les juges élus seraient remplacés par des juges nommés par l’État – du moins pour partie de la ville.

Jackson est une ville majoritairement noire avec un maire noir progressiste. Chokwe Antar Lumumba est entré en fonction en 2017 avec 93 % des voix. Lumumba se qualifiait de «révolutionnaire», tout comme son père, l’ancien maire de Jackson, Chokwe Lumumba Sr. Le jeune Lumumba avait une vision pour Jackson, dont la population noire a longtemps souffert de l’architecture de la suprématie blanche dans le Sud; après des décennies de violences racistes, de la législation Jim Crow et de réactions négatives contre le mouvement des droits civiques, Lumumba espérait construire un Jackson prospère qui s’efforcerait «non seulement de corriger les maux tels que nous les voyons, mais d’être un modèle pour la nation de ce que le leadership progressiste et le génie collectif peuvent accomplir », a-t-il déclaré au Guardian dans une interview post-électorale.

L’État du Mississippi a travaillé contre cette vision ces derniers mois, en introduisant une liste de projets de loi qui arrachent le contrôle du système d’eau de Jackson, des forces de police, du système judiciaire et des allocations de taxe de vente du gouvernement élu local au leadership républicain et blanc de l’État, qui semble profiter beaucoup plus à la population blanche de Jackson qu’à ses résidents noirs, qui représentent environ 80 % de la population.

Jackson a certainement des problèmes – le système d’eau est tellement dégradé que les résidents ne peuvent pas boire l’eau du robinet ou se brosser les dents à moins qu’elle ne soit bouillie au préalable. La collecte des ordures est un autre problème critique récent, tout comme les taux élevés de criminalité et de pauvreté.

Le représentant Trey Lamar, un républicain du nord-ouest du Mississippi qui a parrainé le projet de loi visant à reprendre les forces de police et le système judiciaire de Jackson, a nié que la législation était motivée par la race lors d’une interview avec le New York Times ; sa mesure, a-t-il dit, visait plutôt à aider la ville à résoudre ses problèmes de criminalité et d’arriérés judiciaires.

Mais il est difficile d’ignorer le message selon lequel « C’est une chose de » Les Noirs ne peuvent pas gouverner. Les dirigeants noirs ne peuvent pas gouverner », a déclaré Danyelle Holmes, organisatrice de la Mississippi Poor People’s Campaign, à NPR en mars.

Dans le Tennessee, le gouverneur républicain Bill Lee a signé jeudi un projet de loi qui éliminera les conseils de surveillance civile des forces de police locales. Ils n’existent pas dans toutes les villes du Tennessee, mais il existe une commission civile d’examen de l’application des lois à Memphis, la ville où Tire Nichols a été battu à mort par des policiers en janvier. À Memphis, le CLERB « a le pouvoir de recevoir, d’enquêter, d’entendre des cas, de formuler des conclusions et de recommander des mesures concernant des plaintes concernant une force excessive et mortelle », selon le site Web du gouvernement de la ville de Memphis.

« Toute communauté confrontée à un incident important d’abus de la part de la police – de toute évidence, la situation avec Tire Nichols était une situation particulièrement flagrante et très médiatisée – mais je pense que l’un des problèmes les plus courants dont nous entendons parler est qu’il n’y a pas assez de transparence, il n’y a pas assez d’accès communautaire à ce que fait la ville pour résoudre le problème », a déclaré Lauren Bonds, directrice exécutive du National Police Accountability Project, à Vox. Les commissions de surveillance communautaires et civiles comme celles que le Tennessee éliminera aideront les communautés à accéder aux informations sur leurs forces de police et fourniront un mécanisme de responsabilisation lorsque les forces de police sont accusées d’actes répréhensibles.

La nouvelle législation du Tennessee remplacera les conseils de surveillance communautaires par des comités consultatifs et d’examen de la police le 1er juillet. Ces comités n’auront aucun pouvoir d’enquêter sur les forces de police, et seuls les membres nommés par le maire seront autorisés à porter plainte auprès de l’unité des affaires internes de la police. . Il n’y aura pas de mécanisme d’enquêtes indépendantes sur les fautes policières, comme l’a rapporté l’Associated Press jeudi.

Les républicains ont trouvé des moyens plus créatifs pour essayer d’éliminer le contrôle démocrate

Les efforts républicains pour limiter le pouvoir et la représentation démocrates ne sont pas nouveaux. Le gerrymandering, par exemple, a été un fléau pour le système électoral, les républicains et les démocrates redessinant tous les deux des cartes pour essayer de truquer les circonscriptions électorales en leur faveur.

Les législatures des États se sont également efforcées de limiter l’influence des démocrates au pouvoir, notamment dans le cas du gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper. Comme Vox l’a rapporté en avril :

Projet de loi interne 17qui [former Gov. Pat] McCrory a signé une loi en décembre 2016, a paralysé la capacité de Cooper à nommer du personnel, a exigé que les nominations au cabinet soient approuvées par la législature et a limité le contrôle de Cooper sur le système éducatif. Projet de loi du Sénat 4 a transformé les élections à la Cour suprême de l’État en un processus partisan, obligeant les candidats à divulguer leur affiliation à un parti sur un bulletin de vote. Le projet de loi a également modifié les exigences relatives aux appels, acheminant toutes les affaires devant la cour d’appel contrôlée par les républicains et limitant le contrôle de Cooper sur les commissions électorales des États et des comtés; McCrory, un républicain, a signé les deux projets de loi.

Les efforts législatifs dans des États comme le Texas, le Tennessee et le Mississippi sont spécifiques et subtils, et sont ostensiblement proposés pour corriger de vrais problèmes. Mais ils s’inscrivent également dans un cadre plus large de républicains qui tentent d’arracher le contrôle de toutes les manières possibles dans les États où ils détiennent le pouvoir législatif et exécutif.