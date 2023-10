Comment les espions impitoyables du Mossad israélien se vengent avec des assassinats éhontés, du pistolet télécommandé au téléphone piégé

L’agence d’espionnage israélienne, le Mossad, a éliminé des dizaines de ses ennemis au fil des ans en utilisant des méthodes telles que des voitures piégées, des téléphones piégés, des armes télécommandées et du poison.

Les techniques des espions impitoyables sont devenues un art au cours des 74 dernières années d’activité de l’agence.

Mohsen Fakhrizadeh a été tué en Iran en 2020 pour avoir travaillé sur des armes nucléaires Crédit : AFP

La voiture du scientifique iranien a été attaquée avec une mitrailleuse télécommandée Crédit : Agence FarsNews

Le Dr Masoud AliMohammadi a été tué à Téhéran en 2012 Crédit : Getty

Les ordres d’assassinat ne seraient approuvés que par les premiers ministres israéliens. Crédit : Twitter/@netanyahu

Le Mossad et le reste des services de renseignement israéliens sont confrontés à des questions sur la manière dont le massacre sanglant perpétré par le Hamas, qui a tué des centaines de civils, n’a pas été détecté et stoppé.

Mais au cours des années passées, le groupe s’est montré d’une efficacité impitoyable, étant associé à de nombreux assassinats.

Avec un budget annuel de près de 2,2 milliards de livres sterling et plus de 7 000 employés, les agents des renseignements israéliens font face à l’une des situations les plus difficiles. emplois sur Terre.

Entouré de pays et de groupes qui ne reconnaissent pas leur statut d’État, Israël défend farouchement ses intérêts et son « droit à exister ».

Depuis sa création à la fin des années 1940, les agents du Mossad auraient éliminé des centaines de militants et d’ennemis de l’État.

Au sein du Mossad, l’un de ces groupes qui mène de nombreuses opérations est appelé l’Unité Césarée.

Créée au début des années 1970 par le célèbre espion israélien Mike Harari, l’unité opère principalement dans les pays arabes.

Au sein de l’unité de Césarée, un groupe plus meurtrier opère, connu sous le nom de Kidon – ou « pointe de lance » en hébreu.

Les agents secrets ont un arsenal des méthodes à leur disposition pour éliminer les adversaires.

En règle générale, les escadrons de la mort emploient des méthodes traditionnelles telles que des bombes collantes et magnétiques, qui explosent par télécommande.

Certains anciens agents ont également parlé de techniques plus originales, comme le dentifrice empoisonné qui met des mois à tuer ses victimes.

L’une des premières opérations très médiatisées du Mossad a suivi le massacre de Munich en 1972, qui a fait 17 morts après qu’un groupe militant palestinien ait tué l’équipe olympique.

Le Mossad a mené l’opération Bayonet pour tuer les individus impliqués dans le horreur attaque terroriste.

Entre 1972 et 1988, des agents secrets ont tué des dizaines de personnes impliquées dans le massacre de Munich en utilisant des voitures piégées. fusilladeset d’autres méthodes.

L’un des plus récents et très médiatisés exécutions par le Mossad, c’était en 2020, lorsque Mohsen Fakhrizadeh, le cerveau du L’IranLe programme d’armes nucléaires présumé du pays a été éliminé.

La soi-disant « Unité Kidon » a éliminé le Dr Fakhrizadeh à l’aide d’une mitrailleuse télécommandée – qui a été introduite clandestinement en Iran et assemblée pièce par pièce.

Des photos graphiques montraient une chaussée tachée de sang près de sa voiture après l’assassinat.

L’ensemble de l’opération n’a duré que trois minutes du début à la fin, et aucune des personnes impliquées n’a pu être retrouvée.

En 2011, le scientifique nucléaire iranien Darioush Rezaeinejad a été tué par balle à cinq reprises par des hommes armés circulant à moto devant son domicile.

Les bombes magnétiques sont une arme clé de choix pour les agents du Mossad, car elles peuvent exploser à distance.

Ces engins sont destinés à tuer les occupants des voitures sans tuer ceux qui se trouvent à proximité, ce que font souvent les voitures piégées traditionnelles.

En 2012, le scientifique nucléaire iranien Mostafa Ahmadi-Roshan a été tué par une bombe magnétique fixée au bas de sa voiture.

Le groupe a également utilisé historiquement des téléphones piégés, comme le montre l’affaire de 1996 qui a fait exploser le téléphone portable du maître fabricant de bombes du Hamas, Yahya Ayyash.

L’empoisonnement est également un mode opératoire privilégié, car il est rapide et mortel dans presque tous les cas.

En 2007, le Mossad de longue date cible et le scientifique nucléaire Ardeshir Hosseinpour aurait été tué par poison gaz au milieu des craintes qu’il soit à la tête de la production de plutonium de qualité militaire.

Le QG des renseignements palestiniens a été détruit en 2011 Crédit : AFP

Mostafa Ahmadi Roshan est décédé après l’explosion d’un explosif sur le côté de sa voiture Crédit : AP : Associated Press

Mahmoud al-Mabhouh a été empoisonné dans sa chambre d’hôtel à Dubaï par des agents secrets

Et en 2010, plusieurs dizaines d’agents du Mossad se sont rendus à Dubaï avec de faux passeports et les déguisements.

Ils ont ensuite eu accès à la chambre du chef du Hamas Mahmoud al Mabhouh et ont utilisé un équipement à ultrasons de haute technologie pour lui injecter du poison dans le cou sans lui briser la peau.

L’équipe composée d’agents de haut niveau avait quitté le pays quatre heures après l’assassinat.

Mais les formes traditionnelles d’assassinat sont également une option populaire pour les agents ultrasecrets, comme les voitures piégées.

En 2010, le scientifique nucléaire iranien Masoud Masoud Alimohammadi a été tué par une moto piégée garée près de sa voiture qui a explosé alors qu’il partait travailler.

Majid Shahriari, professeur à l’Université Shahid Beheshti d’Iran, a été tué un an plus tard après qu’un assassin ait attaché une voiture piégée et l’ait fait exploser à distance.

L’année suivante, l’expert en nucléaire Mostafa Ahmadi Roshan a été assassiné avec un « explosif magnétisé » fixé sur le côté de sa voiture.

Chaque opération menée par des agents d’élite du Mossad ne peut être menée qu’avec l’approbation du Premier ministre.

Une fois approuvée, l’opération est envoyée pour planification et exécution, ce qui peut prendre des mois ou des années, selon les cas.

Malgré des centaines d’exécutions documentées, Israël n’a jamais admis être à l’origine de la liste des morts – tous qualifiés d’« ennemis de l’État ».

On pense que plus exécutions pourrait être en préparation en provenance d’Israël après que les terroristes du Hamas ont déclenché un bain de sang surnommé « le 11 septembre en Israël ».

Plus de 1 100 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe militant palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’un festival de musique.

Israël rassemble désormais des chars et des troupes à la frontière avec Gaza, dans la ville de Sderot – avec quelque 300 000 soldats de réserve déployés au sud.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à réduire Gaza à l’état de « décombres » alors qu’il bombarde les bastions du Hamas pour se venger de l’attaque surprise de samedi.

Il a déjà fait appel à des forces spéciales alors que ses troupes bombardent la bande de Gaza avec des frappes aériennes implacables. grèves.

Les États-Unis déplacent également plusieurs navires de guerre, dont l’USS Gerald. Gué – en Méditerranée après que Joe Biden a promis le soutien « solide » de Washington à Tel-Aviv.

Les forces de renseignement pourraient intensifier leurs opérations après les attentats de ce week-end Crédit : Rex

Mohsen Fakhrizadeh a été arrêté par des agents à Téhéran

Mostafa Ahmadi-Roshan est décédé alors qu’il conduisait sa voiture Crédit : Fars News

Yaha Ahash a été assassiné par téléphone piégé Crédit : Reuters