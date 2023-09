Comment les escroqueries deepfake utilisent des célébrités pour attirer leurs victimes

Vous vous demandez pourquoi vous voyez des vidéos d’un présentateur de nouvelles nationales faisant la promotion d’une entreprise de cannabis sur YouTube ? Ou pourquoi le milliardaire technologique Elon Musk apparaît-il dans une publicité faisant la promotion d’une opportunité d’investissement qui semble trop belle pour être vraie ?

Aussi convaincante qu’elle puisse paraître, la vidéo est probablement un deepfake, un terme qui fait référence à des médias manipulés ou fabriqués à l’aide de l’intelligence artificielle.

Jeff Horncastle, client et agent des communications du Centre antifraude du Canada (CAFC), met en garde les Canadiens contre l’augmentation des escroqueries vidéo et audio qui utilisent l’image de personnalités médiatiques pour faire la publicité de plateformes frauduleuses de cryptomonnaie et d’autres escroqueries.

« Tout ce dont (les fraudeurs) ont besoin, c’est d’un peu d’audio de la personne qu’ils veulent falsifier, potentiellement d’une photo ou d’un court clip audio, et ils l’utilisent comme un outil supplémentaire pour tenter de convaincre les victimes potentielles qu’il s’agit d’une réalité », a déclaré Horncastle. a déclaré à CTV National News.

Ces fraudeurs s’appuient souvent sur des personnalités connues pour instaurer la confiance, comme les personnalités de la télévision américaine Gayle King, Tucker Carlson et Bill Maher.

Les escroqueries publicitaires de vidéos Deepfake sur YouTube ont également mis en vedette Omar Sachedina, présentateur en chef de l’information et rédacteur en chef de CTV National News. L’une de ces publicités semble montrer Sachedina présentant une actualité, mais faisant plutôt l’éloge d’une entreprise de cannabis. L’audio, bien que bien adapté à la vidéo, est faux.

Une autre vidéo montre le fondateur de Tesla, Elon Musk, vendant des actions de sociétés de cryptographie frauduleuses.

Bien que la technologie d’IA derrière cela ne soit pas nouvelle, il est de plus en plus facile d’accéder à des applications et à des sites Web qui peuvent être utilisés pour générer de fausses images, vidéos et clips audio convaincants mettant en vedette des visages familiers.

Semblable aux appels automatisés et aux spams, les créateurs de ces vidéos deepfake ont arnaqué des milliers de dollars. Bien qu’il n’existe aucune donnée concrète sur le nombre de Canadiens qui ont été arnaqués spécifiquement avec du contenu deepfake, le CAFC a rapporté en 2022 que les Canadiens ont perdu un total de 531 millions de dollars à cause de la fraude. En juin, les Canadiens ont perdu 283,5 millions de dollars cette année.

L’IA ne fait que « s’améliorer », ce qui rend les arnaques pires

Outre leur aspect étrangement réaliste, l’aspect le plus effrayant de ces deepfakes est que la technologie ne fait que s’améliorer, ce qui rend plus difficile pour une personne d’identifier un faux, explique l’expert en technologie Mark Daley.

« Le point important à retenir est que les deepfakes que vous voyez maintenant seront les pires que vous verrez pour le reste de votre vie. Cela ne fera que s’améliorer », a déclaré Daley, directeur de l’information numérique chez Université Western, a déclaré à CTV National News.

Daley explique que les progrès technologiques se sont intensifiés au cours des cinq dernières années, car la création d’un deepfake nécessitait autrefois une personne hautement qualifiée ayant accès à des logiciels techniques exclusifs. Désormais, toute personne ayant une connaissance moyenne de l’IA et ayant accès à un ordinateur de jeu peut diffuser des informations erronées en ressemblant à une personnalité bien connue, comme un homme politique candidat aux élections.

Cette désinformation est particulièrement alarmante pour la psychothérapeute et journaliste technologique Georgia Dow, qui affirme que les vidéos fabriquées peuvent alimenter la haine des gens envers certains groupes et individus, ou les inciter à croire quelque chose que leur célébrité préférée a semblé dire lors d’une interview qui n’a jamais vraiment eu lieu.

« C’est presque comme ces fantasmes de vengeance. Des gens que nous n’aimons pas, que nous voulons voir dans certaines situations, des gens que nous aimons, que nous voulons voir dans certaines situations. Cela produit beaucoup de clics et les gens essaient maintenant d’obtenir cela. monnaie sociale », a déclaré Dow à CTV National News.

L’une des façons dont cette technologie peut être nocive est lorsqu’elle est utilisée au milieu d’événements politiques importants.

Par exemple, à la veille de l’élection présidentielle américaine de 2024, les candidats potentiels voient déjà des vidéos d’eux-mêmes travaillant contre leur campagne. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui cherche actuellement une nomination pour le Parti républicain, a été vu la semaine dernière dans une vidéo deepfake semblant annoncer qu’il se retirerait de la course.

« C’est vraiment en quelque sorte de petites graines plantées dans notre tête selon lesquelles peut-être cette personne est néfaste, ou peut-être qu’elle a des sentiments différents. Je pense que politiquement, c’est vraiment un gros problème », a déclaré Dow.

Récemment, Google a annoncé qu’il utiliserait sa propre technologie pour ajouter des avertissements en filigrane aux images générées par l’IA dans le but de mettre fin aux fausses allégations et de dénoncer les fausses photographies ; cependant, la préoccupation quant à la propagation potentielle de la désinformation existe même avec de tels efforts.

Dans une déclaration à CTV News, un porte-parole de la société a déclaré : « Nous nous engageons à assurer la sécurité des personnes sur nos plateformes et lorsque nous trouvons du contenu qui enfreint ces politiques, nous prenons des mesures.

« Nous continuons d’améliorer nos pratiques d’application pour lutter contre les abus et la fraude. Nous avons lancé de nouvelles politiques de certification, intensifié la vérification des annonceurs et augmenté notre capacité à détecter et prévenir les escroqueries coordonnées ces dernières années. »

COMMENT REPÉRER UN DEEPFAKE

À mesure que la technologie progresse, les experts affirment qu’il est important que les gens remettent en question les médias qu’ils consomment en ligne. Les signaux d’alarme suggérant qu’une vidéo pourrait être fausse incluent un son qui ne correspond pas aux mouvements de la bouche d’une personne, une vidéo présentant des mouvements oculaires non naturels et des différences d’éclairage sur la personne qui parle et sur l’arrière-plan.

Dow a également conseillé de se concentrer sur le « contour » d’une personne par rapport à l’arrière-plan, y compris ses cheveux et les zones autour de son visage, en particulier lorsque l’orateur bouge.

Horncastle a recommandé de poser des questions sur les raisons pour lesquelles certaines personnalités médiatiques feraient la promotion de produits en dehors de leurs intérêts et pourquoi elles feraient la promotion de quoi que ce soit si ce n’est pas quelque chose qu’elles font habituellement.

« Le premier signal d’alarme devrait être : ‘Je pense que cette célébrité ne fait pas la promotion de ce genre de choses' », a-t-il déclaré.

« Et si vous n’êtes toujours pas sûr, faites autant de recherches que possible, mais il est probable que les sites Web dont ils font la promotion soient frauduleux. »

Horncastle affirme que rechercher les entreprises derrière ces produits avant de les acheter vous donnera un aperçu de leur légitimité et de la destination exacte de votre argent.