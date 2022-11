Comment les escrocs par téléphone ont trompé les Américains de dizaines de milliards de dollars en 2022

Malgré la montée des fraudes cryptographiques sophistiquées et des complots de rançongiciels, les escroqueries par téléphone continuent de tromper les Américains avec des dizaines de milliards de dollars chaque année.

“C’est très bon marché de mettre en place un numéroteur automatique et d’y brancher un tas de numéros de téléphone, qu’ils soient aléatoires ou très intentionnels par géographie ou par groupe démographique, et de passer des millions d’appels téléphoniques en très peu de temps. “, a déclaré Clayton LiaBraaten, conseiller exécutif principal chez Truecaller. “C’est un jeu de nombres.”

Les arnaques téléphoniques se multiplient. Truecaller, qui crée une application qui bloque les appels indésirables, estime que près de 70 millions d’Américains ont perdu de l’argent à cause d’escroqueries par téléphone en 2022, et que ces escrocs ont empoché près de 40 milliards de dollars au total. Les escroqueries par téléphone comprennent les fraudes qui commencent par des appels et des SMS.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les escroqueries par téléphone restent si répandues, comment les gens se battent contre elles et comment ne pas devenir une victime.