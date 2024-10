Comment les escrocs à la bénédiction rôdent dans les rues

Les communautés chinoises sont la cible d’escrocs qui trompent les femmes âgées pour leur confisquer leurs objets de valeur en les persuadant que leurs proches sont en danger.

Après une vague d’affaires dans les rues du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie et du Canada, la police enquête et les familles des victimes tentent de retrouver les auteurs.

L’arnaque à la bénédiction est une pièce élaborée de théâtre de rue criminel. Un groupe composé généralement de trois femmes joue un scénario bien répété en cantonais devant un public composé d’une seule personne – la victime sans méfiance.

Mungnee est une Londonienne sino-malaisienne d’une soixantaine d’années. Elle a été approchée sur Harrow Road, dans l’ouest de Londres, alors qu’elle se rendait au yoga, par une femme en pleurs. La femme a demandé en cantonais si Mungnee connaissait un guérisseur traditionnel chinois spécifique dans la région, car son mari était malade.

Mungnee a le sentiment d’avoir été attirée par les escrocs parce qu’elle a des croyances spirituelles. [BBC]

Rapidement, une deuxième inconnue parlant cantonais est apparue, affirmant qu’elle connaissait le guérisseur et proposant de les lui emmener. Mungnee a été emporté, désireux d’aider la femme qui était si bouleversée. Dans une rue plus calme, une troisième femme a rejoint le groupe, prétendant avoir un lien de parenté avec le guérisseur et est allée voir s’il pouvait l’aider.

Lorsqu’elle revint après avoir parlé au guérisseur pendant 15 minutes, elle eut des nouvelles troublantes. Grâce à ses pouvoirs mystiques, il avait apparemment découvert que Mungnee était également en danger. Par miracle, il semblait tout savoir de ses problèmes de mariage, de la douleur lancinante dans sa jambe droite – des choses que Mungnee n’avait pas partagées avec eux.

Mais la révélation suivante a choqué Mungnee.

« Votre fils va avoir un accident dans les trois prochains jours et il va mourir. »

La femme a dit à Mungnee que le guérisseur pouvait lui accorder une bénédiction qui protégerait son fils adulte.

Les dames lui ont dit : « Vous devez prendre une poignée de riz et mettre autant d’or et d’argent liquide que possible dans un sac ». Ils diraient une bénédiction sur les objets de valeur.

Mungnee dit qu’elle s’est sentie rassurée par la promesse que ses objets lui seraient restitués après la bénédiction.

L’une des femmes s’est précipitée chez Mungnee pour récupérer ses bijoux, puis à la banque pour retirer 4 000 £ en espèces de ses économies. Les objets de valeur ont été placés dans un sac en plastique.

Mungnee pense que cela doit être le moment où les sacs ont été échangés.

« Cela a été rapide comme un éclair – ses mains sont si agiles. Je n’ai rien vu.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle, Mungnee a été choquée de regarder à l’intérieur du sac noir et de trouver seulement une brique, un morceau de gâteau et deux bouteilles d’eau. Elle dit : « C’est à ce moment-là que j’ai eu froid… et puis je l’ai dit à mon fils. «Je pense que j’ai été trompé. J’ai été victime d’une arnaque.’

Certains des objets volés appartenaient à la famille depuis des générations, transmis par sa mère.

La police aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni a émis des avertissements concernant les escroqueries aux bénédictions au cours de l’année écoulée. [New South Wales Police]

L’expérience de Mungnee est un exemple classique d’arnaque à la bénédiction. La BBC a parlé à plusieurs victimes qui racontent toutes des histoires similaires – depuis l’étranger désemparé jusqu’aux affirmations selon lesquelles des esprits maléfiques menacent un proche. Même le nom du guérisseur fictif est le même dans de nombreux cas : « M. Koh ».

Toutes les victimes sont arnaquées en quelques heures. Dans le cas de Mungnee, l’escroquerie n’a duré qu’environ trois heures du début à la fin.

Anqi Shen est professeur de droit à l’Université de Northumbria et ancien policier chinois. Elle pense que l’arnaque à la bénédiction est le dernier exemple en date d’une tradition séculaire de crime de rue qui exploite les croyances spirituelles.

« Les Chinois ont tendance à conserver certains bijoux de valeur, notamment des pièces en or, en argent et en jade, censées détenir des pouvoirs protecteurs », explique Shen.

Elle dit qu’il est crédible pour les victimes qu’une fois ces objets bénis, ils puissent offrir une protection encore plus grande.

Une campagne sur les réseaux sociaux a encouragé d’autres victimes d’escroqueries à la bénédiction à se manifester. [Tuyet van Huynh]

Tuyet van Huynh a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à l’escroquerie de la bénédiction, après que sa mère se soit fait escroquer des dizaines de milliers de livres en mai.

Sa mère faisait du shopping à Upton, dans l’Est de Londres, lorsque trois femmes jouant les mêmes rôles l’ont persuadée que son fils était menacé par de mauvais esprits.

La police aux États-Unis, au Canada et en Australie a émis des avertissements concernant les escroqueries aux bénédictions au cours de l’année écoulée.

Au Royaume-Uni, Mungnee et la mère de Tuyet ont tous deux signalé leur cas à la police métropolitaine, qui a également révélé qu’ils étaient enquête sur un certain nombre de cas dans le quartier d’Islington à Londres.

Tuyet a reçu des rapports faisant état d’autres incidents à Lewisham, Romford, Liverpool et Manchester.

Elle a commencé à enquêter sur ce qui s’était passé en rassemblant des enregistrements de vidéosurveillance de la zone où sa mère avait été approchée. Tuyet dit que les images montraient que sa mère « suivait toutes les instructions au point où elle ressemblait à un zombie ».

Tuyet a montré à la BBC les images de vidéosurveillance qu’elle a retrouvées, montrant sa mère avec les escrocs. [Tuyet van Huynh]

La mère de Tuyet ne peut pas expliquer comment les escrocs l’ont attirée avec l’histoire du guérisseur, car elle n’est catégoriquement ni superstitieuse ni spirituelle.

Tuyet se demanda si quelque chose d’autre aurait pu être impliqué. Elle a commencé à rechercher s’il existait une drogue qui aurait pu mettre sa mère sous l’influence de quelqu’un, mais aussi la rendre suffisamment lucide pour récupérer ses objets de valeur dans des cachettes autour de sa maison.

Elle a une théorie : « Il est possible qu’il s’agisse d’un médicament appelé Souffle du Diable. »

La scopolamine, familièrement connue sous le nom de Devil’s Breath, est utilisée pour traiter le mal des transports. À la bonne dose, il peut rendre les gens très influençables, compromettant temporairement leur libre arbitre. Il peut être administré aux victimes dans la rue, sans qu’elles se rendent compte qu’elles ont été droguées.

Tuyet n’a aucune preuve que ce médicament a été utilisé dans le cas de sa mère ou dans tout autre cas. C’est l’une des rares drogues capables d’avoir un effet aussi lucide, et elle a été utilisée lors de vols en Équateur, en France et au Vietnam, ainsi que dans meurtres et agressions sexuelles en Colombie.

Le Souffle du Diable est dérivé d’une fleur qui pousse en Colombie [BBC]

Bien qu’on ne sache pas si ce médicament est impliqué dans des escroqueries à la bénédiction au Royaume-Uni, même si c’était le cas, il serait difficile à établir.

Le médicament passe très rapidement dans le corps, alors lorsque Tuyet a essayé de faire tester sa mère pour le médicament le lendemain, il était déjà trop tard.

Lisa Mills, experte en fraude de l’association caritative Victim Support, affirme qu’il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles l’arnaque est si efficace, et que la configuration est conçue pour attirer rapidement les victimes.

«Vous rencontrez des gens qui vous reflètent, car vous savez qu’ils vous ressemblent. Ce sont des femmes, du même âge, qui parlent votre langue », explique-t-elle.

Des avertissements d’arnaque à la bénédiction circulent dans les centres communautaires chinois au Royaume-Uni [BBC]

Pour le moment, les escrocs sont toujours en liberté, mais les familles de certaines victimes sont déterminées à les retrouver.

Mungnee déclare : « J’ai dit à la police que je suis prêt à tout pour arrêter ces gens ».

Ce qui la dérange également, c’est que les escrocs sont chinois : « Ils escroquent leur propre peuple ».

Reportage supplémentaire d’Austin Landis en Colombie.

