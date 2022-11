Comment les équipes de la Coupe du monde au Qatar protestent

Autant l’action sur le terrain a captivé les fans du monde entier, autant la Coupe du monde 2022 a également fait la une des journaux importants pour les incidents en dehors du terrain.

La décision d’attribuer au Qatar les droits d’organisation du tournoi il y a plus de dix ans a suscité de nombreuses controverses en raison d’accusations de corruption, des conditions de travail et des lois sur les droits de l’homme.

Depuis le coup d’envoi du tournoi le 20 novembre, la première semaine a vu divers pays exprimer leur dégoût tout en profitant des projecteurs pour mettre en lumière d’autres questions politiques.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici ce qui a été mis en lumière au fur et à mesure que le tournoi progresse et que les équipes s’éloignent des grandes déclarations.

LES JEUX EN IRAN LIÉS AUX PROTESTATIONS POLITIQUES

Au début du tournoi, l’équipe nationale iranienne a fait la une des journaux après avoir refusé de chanter l’hymne national avant le coup d’envoi de son match d’ouverture contre l’Angleterre.

La manifestation a été liée aux luttes politiques en Iran alors que le pays connaît de vives protestations contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, par la police des mœurs iranienne.

Le match d’ouverture de l’Iran s’est terminé par une défaite 6-2, et les tables ont ensuite tourné dans son deuxième match contre le Pays de Galles, qu’ils ont remporté 2-0.

Les joueurs sont revenus sur leur décision initiale et ont cette fois entonné l’hymne national. Les fans ont continué à montrer des signes mitigés de soutien et de dégoût avec des images d’Amini apparaissant dans les gradins.

L’Iran affronte les États-Unis mardi dans ce qui devrait être un affrontement enflammé sur et hors du terrain. Les devoirs médiatiques d’avant-match lundi ont vu la politique, l’immigration, la guerre navale, le racisme, la discrimination, la xénophobie et, enfin, le football discuté.

LA BATAILLE DES BRASSARDS ‘ONE LOVE’ TOMBE COURT

Les capitaines de sept nations européennes, dont l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas, étaient prêts à porter les brassards “One Love” pendant les matchs pour protester contre les mauvais traitements infligés par le Qatar aux personnes LGBTQ2S+.

Cependant, la FIFA a décidé quelques heures à peine avant le coup d’envoi que tout capitaine qui porterait le brassard politiquement alimenté recevrait automatiquement un carton jaune.

Les sept nations européennes sont ensuite revenues sur leur décision.

“Notre priorité n°1 à la Coupe du monde est de gagner les matchs”, a déclaré la fédération néerlandaise de football. “Alors vous ne voulez pas que le capitaine commence le match avec un carton jaune.”

Depuis lors, aucun joueur n’a réellement porté le brassard “One Love” sur le terrain. Certains joueurs, dont l’Anglais Harry Kane, ont plutôt porté un brassard “No Discrimination”.

De plus, les équipes de sécurité du Qatar en place sur les terrains des stades retiraient initialement tous les articles arc-en-ciel des fans. Selon un rapport de l’Independent vendredi dernier, cette décision a maintenant été annulée.

PHOTO DE L’ÉQUIPE DE LA DÉCLARATION DE L’ALLEMAGNE

Suite aux suggestions de sanction de la FIFA concernant les brassards “One Love”, l’Allemagne a continué de partager sa désapprobation du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme dans une protestation silencieuse.

Lors de son match d’ouverture contre le Japon, où ils ont subi une défaite choc 2-1, la photo de l’équipe montrait les 11 joueurs partants se couvrant la bouche en signe de protestation.

“Nous pouvons nous faire enlever nos groupes, mais nous ne laisserons jamais nos voix nous être enlevées”, a déclaré le gardien Manuel Neuer. “Nous défendons les droits de l’homme. C’est ce que nous voulions montrer. Nous avons peut-être été réduits au silence par la FIFA concernant les brassards de capitaine, mais nous défendons toujours nos valeurs.”

L’image a fait la une des journaux et a été critiquée par d’autres équipes. Le Belge Eden Hazard, en particulier, a suggéré que l’Allemagne aurait peut-être « mieux fait de ne pas le faire (la protestation) et de gagner à la place ».

L’Allemagne n’a pas répété l’action lors de son deuxième match contre l’Espagne, le milieu de terrain Ilkay Gundogan ayant déclaré lundi qu’il pensait que “la politique est finie”.

“Maintenant, il ne s’agit plus que de football – profiter et célébrer – c’est donc la chose la plus importante”, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de l’Associated Press