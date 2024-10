Comment les entreprises utilisent le BIM pour des projets de construction durables de grande hauteur

Avec l’aimable autorisation de grabowski.spork architektur

grabowski.spork architektur conçoit « The Change », Eschborn, le premier immeuble de bureaux hybride en bois d’Allemagne, pour le compte de PE Merhenthaler GmbH, une coentreprise entre Bauwens et Ampure, deux des plus grandes sociétés de promotion immobilière d’Allemagne. Le processus BIM du projet illustre comment ces flux de travail numériques intelligents contribuent à des résultats de conception exceptionnels.

Innovation dans la conception durable

Le cabinet d’architecte valorise l’utilisation innovante des matériaux. Ce projet intègre le bois et le béton pour créer une superstructure hybride. Le béton est majoritairement utilisé pour les fondations et le noyau d’accès du bâtiment, tandis que le bois remplace le béton aux étages supérieurs, choisi pour ses qualités structurelles et pour réduire l’empreinte carbone du bâtiment. Cette combinaison profite non seulement à l’environnement mais améliore également l’intérieur, créant un espace de travail accueillant et confortable.

Avec ce projet, l’équipe vise l’obtention de la prestigieuse certification DGNB platine. Une partie importante de l’approvisionnement énergétique du bâtiment proviendra d’un système solaire photovoltaïque géothermique et des bornes de recharge pour véhicules électriques seront fournies. Des systèmes intelligents de gestion de l’eau, notamment une citerne pour la récupération de l’eau de pluie, contribueront à réduire la consommation globale d’eau. Les arbres existants seront préservés et complétés par diverses plantations, tandis que les toits verts amélioreront le microclimat et la biodiversité.

Planifier un processus BIM efficace

La planification complexe et la coordination technique de « The Change » ont été réalisées à l’aide de Vectorworks Architect. Tirer parti des avantages de Flux de travail BIM – y compris la précision, la cohérence, la transparence et la réduction du gaspillage de matériaux – était cruciale. L’étroite collaboration entre tous les membres de l’équipe a abouti à un processus BIM très efficace.

Initialement, un plan d’exécution BIM (BEP) et des exigences en matière d’informations sur le projet (PIR) ont été élaborés au cours d’ateliers impliquant tous les participants au projet. Le BEP a décrit les structures organisationnelles spécifiques du projet telles que définies par le PIR, tandis que le PIR a établi les buts, les objectifs et les responsabilités. Une collaboration étroite avec l’équipe de coordination BIM du client a permis à grabowski.spork architektur d’aligner les objectifs BIM du projet avec l’ensemble de l’équipe de conception.

Avec l’aimable autorisation de grabowski.spork architektur

À l’intérieur du processus BIM

Comme établi lors de la planification et du BEP, l’équipe de conception et l’équipe de gestion BIM du client se sont réunies toutes les deux semaines pour coordonner les modèles BIM. Sous la direction de grabowski.spork architektur, en partenariat avec Build Effects GmbH, les modèles de chaque discipline ont été intégrés de manière transparente dans un modèle fédéré, où des rapports de détection de conflits ont été générés avant chaque réunion. Les conflits ont été examinés et évalués lors des réunions, et les problèmes BCF ont été créés et attribués à la discipline concernée par le responsable BIM, en utilisant BIMcollab comme plateforme de gestion des problèmes.

À la suite de ces réunions, chaque discipline a apporté les ajustements nécessaires au modèle et résolu les problèmes de BCF dans BIMcollab, garantissant ainsi que toute l’équipe reste à jour tout au long du processus de conception. En plus des réunions officielles de coordination BIM, l’équipe de conception a organisé des réunions BIM hebdomadaires pour maintenir l’excellence architecturale et élever la qualité globale de la conception.

Faire l’éloge du BIM avec Vectorworks

« Pour nous, ‘The Change’ était notre premier projet entièrement conçu pour la collaboration BIM dans toutes les disciplines de conception. Nous avons beaucoup appris au cours du processus et acquis des informations précieuses pour les projets futurs », ont partagé les architectes.

« Après une demande préliminaire de construction réussie en août 2023, nous pouvons également dire que l’effort supplémentaire en valait la peine à tous égards. L’adaptation rapide à un processus inconnu et le travail d’équipe intensif et interdisciplinaire sur le jumeau numérique nous ont aidés à développer des routines pour le flux de travail complexe. , ainsi que favoriser la collaboration.

Logiciel utilisé :

Conception & réalisation BIM : Vectorworks Architect.

Vérification et validation du modèle : Solibri.

Gestion de projet : Thinkproject.

Collaboration BIM : BIMcollab.

En savoir plus sur la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et comment les flux de travail intelligents révolutionnent les projets dans le secteur AEC.