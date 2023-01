Comment les entreprises tiennent les promesses faites après le meurtre de George Floyd

Cela fait près de trois ans depuis les manifestations et les troubles raciaux qui ont suivi le meurtre de George Floyd. En octobre 2022, le montant que les entreprises se sont engagées à soutenir la justice raciale est passé à près de 340 milliards de dollars, selon Shelley Stewart, associée principale de McKinsey & Company.

Mais où va tout cet argent ?

Il y avait deux côtés aux promesses qui ont été faites au cours de cette période, a déclaré Stewart. Premièrement, les entreprises fixent des objectifs de diversité au sein de leurs institutions. Ils ont regardé en interne et ont promis de “faire mieux”, de diversifier leurs équipes, des employés débutants aux cadres supérieurs.

Deuxièmement, ils se sont engagés à utiliser à la fois le capital et les actifs pour aider à lutter contre «l’inégalité systémique plus large» en dehors de leurs organisations. Ils ont engagé de l’argent pour soutenir des causes telles que le logement abordable, les efforts de diversité et l’éducation, a déclaré Stewart à CNBC.

“Vous voyez des dollars couler à travers la liste de ce que je ferais [call] besoins de développement humain qui sont très aigus dans la communauté noire », a déclaré Stewart. « À bien des égards, les promesses sont ciblées dans les bons domaines.

Pourtant, il a été difficile d’atteindre des objectifs aussi ambitieux en matière de déploiement de capital, a reconnu Stewart.

Voir la vidéo (sera lié lorsque la vidéo sera en direct) pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises ont commencé à investir dans des structures anti-préjugés à la fois en interne et dans leurs communautés.