Comment les entreprises technologiques ont eu accès à nos données fiscales

Les sociétés fiscales ont partagé les données via des pixels de suivi, qui sont utilisés à des fins publicitaires, a révélé mercredi un rapport d’enquête du Congrès. Beaucoup d’entre eux disent avoir supprimé les pixels, mais il n’est pas clair si certaines données sensibles sont toujours détenues par les entreprises technologiques. Les résultats exposent les risques importants pour la vie privée que posent la publicité et le partage de données, et il est possible que les régulateurs fassent quelque chose à ce sujet.

C’est quoi l’histoire? En novembre 2022, le Markup a publié une enquête sur les sociétés de préparation des déclarations de revenus, notamment TaxAct, TaxSlayer et H&R block. Il a constaté que les sites envoyaient des données à Meta via Meta Pixel, un morceau de code informatique couramment utilisé souvent intégré dans les sites Web pour suivre les utilisateurs. L’histoire a déclenché une enquête du Congrès sur les pratiques en matière de données des sociétés fiscales, et ce rapport, publié mercredi, a montré que les choses étaient bien pires que ne le suggéraient même les rapports explosifs du Markup.

Les entreprises technologiques avaient accès à des données très sensibles, telles que les revenus de millions de personnes, le montant de leurs remboursements d’impôts et même leur statut d’inscription aux programmes gouvernementaux, remontant à 2011. Meta a déclaré avoir utilisé les données pour cibler les publicités sur utilisateurs sur ses plateformes et pour former ses programmes d’IA. Il semble que Google n’ait pas utilisé les informations à ses propres fins commerciales aussi directement que Meta, bien qu’il ne soit pas clair si la société a utilisé les données ailleurs, a déclaré à CNN une assistante de la sénatrice Elizabeth Warren.

Les experts disent que les entreprises de préparation de déclarations de revenus et de technologie pourraient faire face à des conséquences juridiques importantes, notamment des poursuites privées, des contestations de la Federal Trade Commission, voire des accusations criminelles du gouvernement fédéral américain.

Que sont les pixels de suivi ? Au centre de la controverse se trouvent les pixels de suivi : des morceaux de code que de nombreux sites Web intègrent pour en savoir plus sur le comportement des utilisateurs. Certains des pixels les plus couramment utilisés sont fabriqués par Google, Meta et Bing. Les sites Web qui utilisent ces pixels pour collecter des informations sur leurs propres utilisateurs finissent souvent par partager ces données avec de grandes entreprises technologiques.

Les résultats peuvent inclure des informations telles que l’endroit où les utilisateurs cliquent, ce qu’ils tapent et combien de temps ils défilent. Des données très sensibles peuvent être glanées à partir de ces types d’activités. Ces données peuvent être utilisées pour cibler les publicités en fonction de ce qui pourrait vous intéresser.

Les pixels permettent aux sites Web de communiquer avec des services publicitaires sur des sites Web et des appareils, afin qu’un fournisseur de publicité puisse en savoir plus sur un utilisateur. Ils sont différents des cookies, qui stockent des informations sur vous, votre ordinateur et votre comportement sur chaque site Web que vous visitez.

Alors quels sont les risques ? Ces pixels de suivi sont partout et de nombreuses publicités diffusées en ligne sont placées dans leur direction. Ils contribuent au modèle économique dominant de l’internet, qui encourage la collecte de données dans l’intérêt de la publicité ciblée et de l’hyper-personnalisation en ligne. Souvent, les utilisateurs ne savent pas que les sites Web qu’ils visitent contiennent des pixels. Dans le passé, les défenseurs de la vie privée ont mis en garde contre les pixels collectant des données d’utilisateurs sur l’accès à l’avortement, par exemple.