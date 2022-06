Comment les entreprises technologiques et les utilisateurs peuvent protéger la vie privée

MATÉRIEL SENSIBLE. CETTE IMAGE PEUT OFFENSER OU PERTURBER Les manifestants du droit à l’avortement participent à des manifestations nationales à la suite de la fuite de l’avis de la Cour suprême suggérant la possibilité d’annuler la décision Roe v. Wade sur le droit à l’avortement, à New York, États-Unis, le 14 mai 2022.

Les experts en confidentialité des données préoccupés par les implications de la décision de justice affirment qu’il existe des moyens pour les entreprises technologiques et leurs utilisateurs d’essayer de mieux protéger leurs informations dans une ère post-Roe.

C’est pourquoi un groupe de démocrates dirigé par le sénateur Ron Wyden de l’Oregon et la représentante Anna Eshoo de Californie, a écrit à Google le mois dernier qu’il craignait que sa “pratique actuelle de collecte et de conservation de nombreux enregistrements de données de localisation de téléphones portables ne lui permette de devenir un outil pour les extrémistes d’extrême droite qui cherchent à réprimer les personnes qui recherchent des soins de santé reproductive. C’est parce que Google stocke des informations de localisation historiques sur des centaines de millions d’utilisateurs de smartphones, qu’il partage régulièrement avec les agences gouvernementales.

“Le problème est que, si vous le construisez, ils viendront”, a déclaré Corynne McSherry, directrice juridique de l’association à but non lucratif Electronic Frontier Foundation (EFF). “Si vous créez d’énormes bases de données d’informations, ce que vous créez également est une sorte de pot de miel pour que les forces de l’ordre viennent à vous, vous étant un tiers, et essayez d’obtenir ces informations s’ils pensent que c’est utile pour les poursuites.”

“Nous avons déjà vu, mais nous prévoyons, que les entreprises technologiques recevront des assignations à comparaître pour les historiques de recherche des personnes et les informations de recherche”, a déclaré Dana Sussman, directrice exécutive adjointe du National Advocates for Pregnant Women, une organisation à but non lucratif qui fournit une défense juridique aux femmes enceintes. personnes.

La décision officielle place les plateformes en ligne dans une situation délicate. Bien que les grandes entreprises technologiques se soient prononcées sur des questions politiques qui correspondent à leurs valeurs, notamment en plaidant pour certains types de lois sur la confidentialité et pour des réformes de l’immigration qui protégeraient leur main-d’œuvre, patauger dans une question aussi controversée que le droit à l’avortement peut entraîner des réactions négatives importantes des deux côtés du débat.

Avant même que la décision ne devienne officielle, les législateurs ont demandé à Google et à la Federal Trade Commission de garantir la protection des données des consommateurs en ligne à la recherche de soins en cas d’annulation de la décision historique Roe v. Wade. Les lettres sont venues à la suite de Reportage de Politico sur un brouillon divulgué décision qui réduirait les protections.

Les entreprises technologiques peuvent être confrontées à des problèmes de confidentialité des utilisateurs liés à ces soins de santé, qu’elles le veuillent ou non. Cela pourrait être le cas si un tribunal leur ordonnait de remettre certains types de données, comme les informations de localisation des utilisateurs d’une clinique d’avortement, les historiques de recherche ou les SMS.

La décision de la Cour suprême vendredi de supprimer le droit de se faire avorter soulève de nouvelles questions quant à savoir si et comment les entreprises technologiques devraient protéger les informations des utilisateurs cherchant des soins de santé reproductive.

“Je pense que ce n’est tout simplement pas réaliste”, a déclaré Sussman à propos de l’idée que les lois anti-avortement ne cibleraient pas les femmes enceintes. “Et je pense que ce n’est pas du tout exact, à la fois parce que nous l’avons déjà vu et aussi parce que lorsque vous créez des lois qui établissent qu’un fœtus est une personne, vous criminalisez une personne enceinte. Cela ne fait aucun doute.”

Une fois que les protections offertes par Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey, une autre affaire qui a généralement confirmé le droit à l’avortement, seront annulées, “nous verrons les lois existantes réinterprétées pour s’étendre pour s’appliquer à la conduite pendant la grossesse”, y compris pour la perte de grossesse et l’auto-avortement. -l’avortement géré, dit Sussman.

Le deuxième cas est celui de Pêcheur en treillis , qui en 2018 a été inculpée par un grand jury du Mississippi pour meurtre au deuxième degré après avoir donné naissance à ce que ses avocats ont déclaré être un bébé mort-né. Les procureurs ont utilisé l’historique de recherche de Fisher, qui comprenait des recherches de pilules abortives et provoquant une fausse couche, selon les rapports de l’époque, comme preuve contre elle. Le procureur de district a par la suite abandonné l’accusation.

En 2016, une cour d’appel réduit la gravité des accusations trouvant que la loi n’était pas censée être utilisée contre les femmes pour leurs propres avortements, et Patel a été libéré de prison lorsque sa peine a également été réduite.

Le premier est celui de Purvi Patel, qui en 2015 était condamné à 20 ans de prison après avoir été accusée de foeticide et de négligence envers un enfant après avoir soi-disant provoqué son propre avortement. Patel avait dit aux médecins d’une salle d’urgence de l’Indiana qu’elle avait fait une fausse couche entraînant une mortinaissance. L’accusation a utilisé des textes entre Patel et un ami, qui comprenaient une discussion sur la commande de pilules pharmaceutiques destinées à provoquer un avortement, comme preuve contre elle.

“La réalité est que les bureaux des procureurs disposent d’un certain nombre de ressources”, a déclaré Sussman. “Et s’ils pensent que la meilleure façon d’utiliser leurs ressources pour améliorer la qualité de vie dans leur communauté est de se battre pour obtenir l’empreinte numérique des femmes enceintes, alors ils vont devoir dépenser ces ressources, et ils n’ont pas de ressources illimitées. Donc, si les entreprises technologiques peuvent leur rendre l’accès à ces informations beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, cela jouera un rôle énorme dans l’entrave de leur capacité à intenter ces poursuites.

Pour les plateformes technologiques, l’EFF a suggéré dans un récent article de blog que la minimisation de la collecte et du stockage des données pourrait mieux réduire le risque que ces données fassent l’objet d’une enquête. Le groupe suggère aux entreprises de réduire le suivi comportemental, de réduire les types de données qu’elles collectent uniquement à ce qui est nécessaire et de chiffrer les données par défaut afin qu’elles ne soient pas facilement lues par les autres.

McSherry prévoit que si les entreprises technologiques ne prennent pas de mesures pour protéger les informations des utilisateurs cherchant à avorter, leurs employés les pousseront probablement à en faire plus, tout comme ils l’ont fait sur d’autres problèmes.

Alors que de nombreuses entreprises technologiques peuvent être enclines à être aussi politiquement neutres que possible, a déclaré McSherry, “les entreprises devraient toujours défendre leurs utilisateurs en matière de confidentialité, quel que soit le problème. Et c’est une opportunité pour elles de le faire.”

Un porte-parole de la société mère de Facebook, Meta, a déclaré que la société repousse déjà les demandes d’informations trop larges, soulignant un politique sur les demandes du gouvernement qui dit qu’il “peut rejeter ou exiger une plus grande précision sur les demandes qui semblent trop larges ou vagues”. La politique stipule également que Meta informera les utilisateurs et les annonceurs lorsqu’ils recevront de telles demandes, à moins qu’ils ne soient interdits de le faire.

Alors que les entreprises minimisent leur propre collecte et conservation de données est le moyen le plus clair de réduire le risque d’exposition de ces données, les experts spécialisés dans la surveillance et les droits numériques affirment qu’il existe des moyens pour les consommateurs de réduire eux-mêmes les risques.

McSherry a déclaré qu’il était important de se rappeler que “la vie privée est une activité communautaire”. Cela signifie que les consommateurs doivent non seulement penser à la confidentialité et à la sécurité de leurs propres appareils et services, mais aussi à ceux de leurs amis, de leur famille et des fournisseurs avec lesquels ils communiquent.

En effet, même en vertu de certaines lois d’État existantes comme celles du Texas, les procureurs peuvent demander des mandats pour obtenir des informations auprès de tiers qui, selon eux, pourraient avoir aidé une personne enceinte à se faire avorter.

“Encore une fois, la responsabilité de se protéger d’une criminalisation injuste incombe aux personnes elles-mêmes qui ont le moins de ressources”, a déclaré Sussman. “Je voudrais également avertir les gens de s’assurer qu’ils ne partagent pas d’informations avec beaucoup de gens, ce qui est, encore une fois, incroyablement difficile si vous avez besoin du soutien de votre famille, de vos amis et de votre communauté. Mais que les gens soient très intentionnels sur qui avec qui ils partagent des informations, car non seulement leur empreinte numérique sera en cause, mais les personnes qui détiennent des informations pourraient également être impliquées ici d’une manière ou d’une autre.”

L’EFF n’approuve pas des produits spécifiques, mais McSherry a suggéré quelques moyens de base pour les utilisateurs d’augmenter leur protection de la confidentialité des données.

La première consiste à utiliser un moteur de recherche ou un navigateur qui minimise la collecte ou la rétention de données par défaut, comme DuckDuckGo, Firefox ou Brave et à utiliser une fenêtre de navigation privée qui n’enregistrera pas l’historique de recherche.

Deuxièmement, les consommateurs ne devraient communiquer des informations sensibles que sur des services de messagerie cryptés, comme Signal.

L’EFF suggère également dans un article de blog sur la protection des informations sensibles que les utilisateurs configurent des adresses e-mail et des numéros de téléphone secondaires pour les communications auxquelles ils ne veulent pas être trop étroitement connectés. Ils désignent Protonmail et Tutanota comme deux fournisseurs de services de messagerie avec des offres de confidentialité robustes, et Google Voice comme une option pour créer un numéro de téléphone secondaire.

Le groupe recommande également de naviguer sur Internet sur un réseau privé virtuel, qui peut masquer l’adresse IP d’un ordinateur. Il suggère également d’installer des extensions de navigateur qui peuvent améliorer la confidentialité, de désactiver les identifiants publicitaires sur les appareils mobiles et d’activer les services de localisation uniquement lorsque cela est nécessaire. Lors de la visite d’un lieu sensible qui pourrait avoir une surveillance accrue, ajoute EFF, il peut être judicieux d’éteindre complètement les appareils pour minimiser le suivi de la localisation.

McSherry s’attend à ce que les préoccupations renouvelées en matière de confidentialité des données découlant de la décision du tribunal aient un effet beaucoup plus important sur la façon dont les consommateurs envisagent plus largement la protection de la vie privée.

“Jusqu’à présent, je ne pense pas que la plupart des gens aient beaucoup réfléchi aux aspects liés à l’application de la loi”, a déclaré McSherry. “Je pense que la plupart des gens pensent : ‘Eh bien, ces mandats ne seront probablement utilisés que contre les méchants.’ … Je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai. Mais cela signifie que cette situation où vous pouvez maintenant la voir affecter des millions de personnes entraînera, je pense, une réinitialisation de la façon dont les gens pensent de la confidentialité des données en général. Et cela , je pense, ne peut être qu’une bonne chose.”

