Comment les entreprises répondent aux plaintes sur Twitter peuvent affecter leur réputation : étude

Une nouvelle étude montre que les médias sociaux jouent un rôle clé dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie.

Des chercheurs des universités de Waterloo et de Birmingham ont publié une étude, « Service Recovery via Twitter: An Exploration of Concerns to Consumer Complaints », qui montre que les médias sociaux jouent un rôle important dans la prise de décision, la satisfaction des clients et la performance managériale dans le tourisme. et l’industrie hôtelière. L’étude a été menée par le Dr Seda Oz de l’Université de Waterloo et le Dr Doga Istanbulluoglu de l’Université de Birmingham.

Le rapport ajoute que les performances futures et les résultats financiers d’une entreprise peuvent être influencés par la fréquence à laquelle une entreprise tweete et son engagement global avec les clients sur Twitter.

Oz, professeur adjoint à la School of Accounting and Finance de Waterloo, a déclaré que cette étude aide à mieux comprendre comment la reprise des services est effectuée sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter.

« Les médias sociaux jouant un rôle de plus en plus important en tant que canal de communication, il est crucial d’explorer comment les entreprises gèrent les pannes de service et interagissent avec les clients en ligne. En incluant des mesures de récupération de service dans les systèmes de performance, les managers peuvent avoir une meilleure compréhension de leurs résultats contrôlables et percevoir les systèmes de performance managériale comme plus efficaces.

Le rapport comble une lacune dans les recherches précédentes en examinant le lien entre les plaintes des clients et la performance managériale et il aide à trouver des solutions pour les mesures de performance non financières afin d’améliorer la prise de décision et l’allocation des ressources.

Plus de 10 000 tweets ont été collectés et analysés pour l’étude. Celles-ci ont été utilisées pour documenter les réponses des organisations aux plaintes des consommateurs dans quatre secteurs, notamment les compagnies aériennes, les chaînes de restaurants décontractés, les hôtels et les restaurants de restauration rapide.

En appliquant le modèle traditionnel de reprise de service, l’étude montre les différents degrés de mise en œuvre au sein de l’échantillon. Celles-ci consistent en cinq services, à savoir les excuses, la réintégration urgente, l’empathie, l’expiation symbolique et le suivi.

Il existe également trois tactiques de récupération de service supplémentaires que l’adresse du rapport, qui comprend l’accusé de réception des commentaires, la demande d’informations et le canal.

« Lorsque les entreprises traitent les plaintes des clients en ligne de manière favorable, il y a des implications économiques pour les particuliers et les entreprises. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de continuer à faire affaire avec les entreprises, ce qui améliore la fidélisation de la clientèle et augmente les revenus. »

Oz a ajouté que les entreprises qui accordent la priorité au rétablissement du service et à la satisfaction de la clientèle ont tendance à jouir d’une meilleure réputation, à attirer plus de clients et à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.