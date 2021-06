comment les entreprises peuvent susciter l’enthousiasme

Alors que les entreprises élaborent des plans pour ramener les travailleurs au bureau, les directeurs des ressources humaines sont confrontés à une pléthore de problèmes. Obligent-ils les vaccins ou incitent-ils simplement les employés à se les procurer ? Comment les horaires hybrides doivent-ils être décidés et l’innovation souffre-t-elle lorsque les gens continuent de travailler à domicile ?

Ces questions et bien d’autres ont été abordées par Katy Milkman, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et auteur du nouveau livre, Comment changer : la science pour aller d’où à où vous voulez être. Elle a rejoint CNBC Conseil exécutif de la main-d’œuvre’s Town Hall jeudi pour aider les DRH à trouver les meilleures façons d’apporter des changements durables et d’amener les employés à adopter de nouvelles façons de fonctionner à mesure que nous avançons tous.