Comment les entreprises peuvent faire progresser l’action mondiale contre la crise climatique

Les entreprises peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Lors d’un événement Insider en direct, un dirigeant de BASF a déclaré que la société évaluait les profils de durabilité des produits.

Le PDG de Gist a déclaré qu’il était essentiel de mesurer et de suivre les progrès vers les objectifs de développement durable.

Le travail contre la crise climatique est souvent plus efficace lorsqu’il inclut les entreprises, et pas seulement les entités gouvernementales. Et ces dernières années, de grandes entreprises comme IBM et Citi ont commencé à se concentrer sur le développement pratiques commerciales durables.

Lors d’un événement éditorial en direct, le rédacteur en chef de l’avenir des affaires d’Insider, Tim Paradis, s’est entretenu avec Marcelo Lu, vice-président principal, produits chimiques d’entretien pour l’Amérique du Nord, chez BASF, et Pavan Sukhdev, fondateur et PDG de GIST Impact et ambassadeur de bonne volonté aux Nations Unies pour l’environnement. Programme, sur la façon dont les organisations mondiales peuvent engager les consommateurs dans l’activisme climatique. L’événement faisait partie de la série Insider Climate Heroes 2022: Working Toward Solutions, présentée par BASF, qui comprenait des entretiens avec leaders dans toutes les industries pionniers des solutions climatiques innovantes.

Les entreprises doivent évaluer le “cycle de vie complet” d’un produit en termes de durabilité

BASF, la plus grande entreprise chimique au monde, fabrique des produits utilisés dans les industries des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l’électronique. BASF a fait de la durabilité une partie intégrante de sa mission organisationnelle, bien que l’entreprise, basée en Allemagne, ait également fait l’objet de critiques pour son bilan environnemental. Une partie du recul est liée à la production par l’entreprise, avec d’autres fabricants de produits chimiques, de soi-disant produits chimiques pour toujours qui ne se décomposent pas facilement une fois introduits dans l’environnement.

BASF utilise désormais le Pilotage de solutions durables méthode pour évaluer les contributions de ses produits à la durabilité environnementale, économique et sociale. BASF pourrait atteindre la durabilité économique en faisant économiser de l’argent aux clients et la durabilité sociale en rendant le produit plus sûr à utiliser par les clients, par exemple. Les produits sont identifiés comme des accélérateurs, des performeurs, des transitions ou des défis, en fonction de leurs contributions relatives.

Et à travers ses Soins 360 initiative, a déclaré Lu, BASF examine le « cycle de vie complet » d’un produit en termes de durabilité, en posant des questions telles que : « Est-ce d’origine durable ? » et “Est-il utilisé et jeté de manière durable ?”

Il est essentiel de mesurer et de suivre les progrès vers les objectifs de durabilité

Le suivi des progrès vers les objectifs de durabilité est essentiel, a déclaré Sukhdev. Son entreprise, GIST, utilise des données et des analyses pour aider les entreprises à évaluer leurs contributions à la durabilité, par exemple en montrant comment leurs progrès se comparent à ceux de leurs pairs. “Aujourd’hui, nous pouvons vraiment mesurer”, a ajouté Sukhdev.

BASF se concentre sur la numérisation de la chaîne d’approvisionnement, en s’appuyant en partie sur des solutions de blockchain, a déclaré Lu, pour créer une plus grande transparence sur la façon dont les produits ont été achetés. Un exemple récent d’un produit BASF dont la chaîne d’approvisionnement a été placée sur la blockchain est huile de palmeparce que les plantations de palmiers à huile contribuent de manière significative à la déforestation.

Les partenariats entre les entreprises et les organisations gouvernementales peuvent stimuler le progrès

Cet accent mis sur la durabilité holistique séduit les détaillants avec lesquels BASF s’associe, a déclaré Lu, qui souhaitent “raconter l’histoire” d’un ingrédient particulier. “Ils veulent utiliser l’histoire pour marquer leurs produits”, a-t-il déclaré, et ils n’envisageront pas d’utiliser un ingrédient efficace mais qui a un impact néfaste sur l’environnement.

Les entreprises, a déclaré Lu, “ne peuvent pas faire cela seules”. Il a déclaré qu’ils avaient besoin de parties prenantes, notamment des gouvernements, des clients et même des organisations concurrentes.

Sukhdev a cité des défis potentiels, y compris des subventions incitatives. UN rapport 2021 du Fonds monétaire international indique que le charbon, le pétrole et le gaz naturel ont reçu 5,9 millions de dollars (environ 108 millions de rands) de subventions en 2020.

“Nous sommes dans un monde avec des subventions, des taxes et des réglementations qui pointent vers le passé et non vers l’avenir”, a déclaré Sukhdev. “Nous avons besoin de cette transition. Nous avons besoin de ce changement.