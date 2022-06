Comment les entreprises déplacent leurs dépenses de bureau pour attirer les employés

Alors que les entreprises et les travailleurs continuent d’essayer de déterminer où et comment le travail se déroulera dans un environnement hybride, les coûts dépensés pour les espaces de bureau existants précédemment construits autour de la semaine de travail de cinq jours de 9 à 5 sont examinés de près.

La flexibilité est devenue le mot à la mode des deux côtés de la dynamique de pouvoir employé-employeur. Les travailleurs ont tiré parti des gains d’autonomisation qu’ils ont réalisés au milieu de la pandémie et d’un marché du travail tendu pour conserver le temps personnel lié au travail à domicile. Les entreprises, dont beaucoup craignent d’éroder la culture qui pourrait augmenter le chiffre d’affaires ainsi que d’étouffer l’innovation en ayant une main-d’œuvre principalement distante, ont essayé de rencontrer des travailleurs quelque part au milieu en poussant doucement, et non en poussant, les travailleurs vers le bureau.

La question est alors de savoir comment cela affecte-t-il la budgétisation et les dépenses sur des espaces de travail généralement coûteux lorsqu’une grande partie de votre main-d’œuvre ne sera pas là tous les jours, voire tout ? Existe-t-il une possibilité de réduire les coûts, ou ces espaces nécessitent-ils désormais des investissements supplémentaires pour essayer de ramener les travailleurs qui sont à la maison au bureau ?

Scott Dussault, le directeur financier de la société de technologie RH Workhuman et lui-même embauché à l’époque de la pandémie, constate le changement de première main.

« Je cite toujours Larry Fink [2022] lettre [to CEOs] où il a dit qu’aucune relation n’a été plus modifiée par la pandémie que celle entre employeur et employé; cela ne changera jamais et nous n’y retournerons jamais », a déclaré Dussault, membre du CNBC CFO Council.« Le concept de 9 à 5 au bureau cinq jours par semaine a disparu – le mot clé va être flexible. »

Pour de nombreuses entreprises, cela signifie moderniser les bureaux pour répondre à cette nouvelle norme et aux demandes des employés, tout en investissant dans d’autres outils pour s’assurer que les connexions sont toujours effectuées efficacement – des efforts qui pourraient signifier dépenser plus d’argent même si la superficie ou les baux sont ajustés.

« Je ne suis pas sûr que ce sera un coût négatif », a déclaré Dussault. « Je ne sais pas si les gens vont prendre moins de biens immobiliers ; ils vont juste changer la façon dont fonctionne l’immobilier. »

Workhuman arrive actuellement à la fin de son bail dans son siège social de la région de Boston, et Dussault a déclaré que la société envisageait d’agrandir son espace, ce qui fournirait une « table rase » pour s’adapter à ce nouvel environnement de travail.

Il a rappelé son temps à un travail dans les années 1990 où c’était un « terrain de football de cabines » – le genre de situation où vous pouviez « aller au travail et vous asseoir dans un cube toute la journée et ne jamais interagir avec qui que ce soit – vous pourriez vraiment perdre ça lien. »

Dussault a déclaré qu’il voyait le bureau devenir ce qu’il appelle une « destination de collaboration », faisant partie d’un environnement hybride où, même si vous pouvez travailler à domicile les jours où vous rattrapez votre travail ou vos e-mails, le bureau peut servir d’espace qui est « tout sur la connexion. »

« Vous allez voir beaucoup plus d’espaces ouverts, d’espaces de collaboration, de salles de conférence, de salles de réunion, d’espaces de pause où les gens peuvent s’asseoir et se réunir », a-t-il déclaré. « Cela va être axé sur la connexion, ce qui, à mon avis, est franchement positif et c’est une évolution – il s’agira de rendre ces connexions plus significatives. »

Cela signifierait investir davantage dans des choses comme une salle de sport, où les employés pourraient faire une pause physique, ou d’autres espaces qui fourniraient un endroit pour faire une pause émotionnelle ou méditer, a déclaré Dussault, ce qui, selon lui, entraîne un déplacement des coûts « d’un seau à une autre. »

« Nous devons comprendre et reconnaître que lorsque les employés sont à la maison et productifs, ils ont ces choses, et nous devons essayer de nous assurer que ces choses existent également au bureau », a-t-il déclaré.

Cela impose également un fardeau supplémentaire à l’investissement dans les outils numériques, car il doit encore y avoir des moyens pour les travailleurs de se connecter avec leurs pairs même lorsqu’ils ne sont pas en personne.

« Les entreprises parlent toujours de l’importance des employés et du fait que les employés sont l’investissement le plus important – elles n’ont pas toujours agi de cette façon », a-t-il déclaré. « C’est une bonne chose qui est sortie de la pandémie. »

Neal Narayani, directeur des ressources humaines de la société fintech Brex, a noté qu’en 2019, la société avait des employés qui se rendaient dans ses bureaux cinq jours par semaine à San Francisco, New York, Vancouver et Salt Lake City. À cette époque, « personne ne travaillait à domicile, car cela était considéré comme négatif », a déclaré Narayani. Mais alors que la pandémie obligeait les employés à travailler à domicile, où ils ont réussi à entreprendre plusieurs grands projets, cette vision a changé.

« Nous avons reconnu très rapidement que nous étions en mesure de travailler de manière plus productive et plus rapide, et que la collaboration vidéo est un outil très productif lorsque vous n’avez pas à vous déplacer quelque part pour rechercher une salle de conférence dans le bureau », a-t-il déclaré.

Convaincu qu’une approche à distance d’abord était l’avenir du travail, Brex s’est penché. Sur les plus de 1 200 employés de l’entreprise, 45 % sont entièrement à distance. L’entreprise maintient toujours ces quatre centres de localisation de bureaux où les travailleurs peuvent se rendre s’ils le souhaitent, mais l’entreprise a modifié son approche afin que chaque processus soit conçu pour les travailleurs à distance.

Cela a également changé la façon de penser qui est entrée dans ces espaces alors que Brex planifiait sa croissance.

« Lorsque vous réduisez les coûts immobiliers, nous avons pu voir combien de personnes entreraient dans un bureau si nous devions le rendre entièrement facultatif, et c’était environ 10% », a déclaré Narayani. « Donc, nous avons pu passer à une option immobilière de 10%, peut-être même moins, puis prendre le reste de ces dollars et le réaffecter aux voyages, au développement des talents, aux efforts de diversité et d’inclusion, et à tout ce qui améliore l’expérience des employés. »

« Cela s’est avéré être une bien meilleure expérience pour nous car ce coût immobilier était très élevé et ces marchés sont très chers », a-t-il ajouté.

Environ un tiers du coût de la stratégie immobilière précédente de l’entreprise a été investi dans la nouvelle stratégie hors site de l’entreprise, a déclaré Narayani, d’autres parties de ce coût étant utilisées pour payer les quatre espaces de bureau et d’autres espaces de coworking.

Larry Gadea, PDG de la société de technologie en milieu de travail Envoy, a déclaré qu’il pensait que de nombreuses entreprises cherchaient actuellement des moyens de réduire leurs coûts, les dépenses en espaces de bureau étant un domaine potentiellement mûr pour des réductions.

Cependant, Gadea prévient que « les gens ont besoin d’être ensemble, ils ont besoin de se connaître ».

« Ils doivent avoir un sens du but qui est unifié, et vous devez rassembler les gens pour cela », a-t-il déclaré. « Comment allez-vous rassembler les gens quand ils sont partout dans le pays? Je pense qu’il y a un nombre important de gens qui pensent qu’ils vont économiser de l’argent sur l’immobilier, mais United et d’autres compagnies aériennes et Hilton et d’autres les hôtels l’obtiennent à la place. »

Gadea a déclaré que, alors que les entreprises tentent de gérer un environnement de travail restreint ainsi que d’autres défis du marché, il faut consacrer plus de temps à « réfléchir à la manière de rassembler les équipes ».

« La raison numéro un pour laquelle la plupart des gens restent avec une entreprise, c’est qu’ils aiment les gens avec qui ils travaillent », a-t-il déclaré. « Il peut être beaucoup plus difficile d’aimer ces gens si vous ne les voyez jamais parce qu’ils ont éteint leur vidéo sur Zoom ou s’ils ne les connaissent même pas du tout. »