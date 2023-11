Comment les entreprises de technologie de l’air pur tentent de changer notre façon de respirer

L’Air Shield Mini est petit et léger : seulement 5 centimètres de large et pèse le même poids qu’une pile AA. Bouclier d’air mini

Les impacts de la pollution atmosphérique constituent une préoccupation croissante pour les organismes de santé et les régulateurs climatiques.

Les purificateurs d’air traditionnels sont encombrants, nécessitent beaucoup d’entretien et consomment beaucoup d’énergie.

Deux startups britanniques utilisent la technologie des ions négatifs pour créer ce qu’elles disent être des purificateurs d’air portables.

La pollution de l’air est un problème mondial qui a un impact énorme sur le bien-être et la longévité. Les recherches du Organisation Mondiale de la Santé a révélé que 99 % de la population mondiale respirait un air contenant des niveaux élevés de polluants, les pays à revenu faible et intermédiaire étant les plus exposés.

La pandémie a incité certains pays à donner la priorité à la recherche de moyens d’atténuer et de prévenir la pollution de l’air, notamment en encourageant les gens à porter des masques. Le Le gouvernement britannique a investi 42 millions de livres sterlingsoit environ 51,6 millions de dollars, pour financer la recherche et l’innovation dans ce domaine jusqu’en 2025.

Cette attention accrue de la part des législateurs a encouragé les nouvelles startups à examiner le problème de plus près. Et les technologies qu’ils développent permettent aux clients d’analyser leur environnement au niveau moléculaire.

Les appareils personnels de purification de l’air prennent leur essor

Jay Vitale, PDG d’Air For Life, une entreprise développant une technologie de double ionisation sans filtre, se concentre sur la lutte contre la pollution de l’air depuis plus de 15 ans.

“L’attitude générale du public après le COVID a rendu les gens beaucoup plus soucieux de leur santé, notamment en s’intéressant davantage aux purificateurs d’air ainsi qu’aux effets de la qualité de l’air et aux impacts sur la santé”, a-t-il déclaré.

La société, basée à Milton Keynes au Royaume-Uni, a développé sa technologie en mettant spécifiquement l’accent sur l’aide aux personnes souffrant de symptômes d’asthme et d’allergies, dans le but de réduire la consommation de médicaments.

Le L’air pour la vie la technologie crée des ions négatifs « respectueux de l’homme » – ce qu’une étude publiée en 2018 dans le Bibliothèque nationale de médecine trouvée élimine les impuretés dans l’air et sur les surfaces — dans un espace clos. Vitale, diplômé de la faculté de médecine du King’s College de Londres, a déclaré : « Lorsque les ions négatifs entrent en collision avec des impuretés présentes dans l’air, telles que des polluants, des bactéries, des virus et des allergènes, ils s’attachent à l’impureté et la détruisent ou la démobilisent au niveau moléculaire. niveau, purifiant ainsi l’air et les surfaces à l’intérieur d’un espace intérieur.

Ce niveau de contrôle de la qualité de l’air gagne en popularité à mesure événements de pollution comme le smog et les incendies de forêt, touchent chaque année davantage de personnes.

“L’industrie s’oriente vers les appareils intelligents et les technologies intelligentes, où les gens veulent voir physiquement les performances d’un produit qu’ils achètent pour améliorer leur santé avec des indicateurs ou des statistiques mesurables”, a déclaré Vitale.

Inspiré par la nature

Les ions négatifs peuvent être trouvés en concentrations élevées dans l’air marin, dans l’air des montagnes et à proximité des cascades, des endroits généralement considérés comme ayant l’air le plus pur. Vitale a déclaré que l’exposition aux ions négatifs pourrait augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau, ce qui aiderait à réduire le stress, l’anxiété et la dépression, ainsi qu’à améliorer la qualité du sommeil.

Vitale a déclaré que ces ions se sont également révélés efficaces pour détruire des impuretés aussi petites que 0,001 microns, y compris les virus, et sont censés éliminer mauvaises odeurs, poussière, squames d’animaux et même moisissures.

Purificateurs d’air traditionnels, qui utilisent filtres absorbant les particules à haute efficacité ou une combinaison de filtres HEPA et de technologie ionisante, ne peuvent filtrer les impuretés que jusqu’à 0,3 microns, de sorte qu’ils ne tiennent pas compte de toutes les petites bactéries ou virus. Outre la différence de précision, Vitale a déclaré qu’il y avait aussi le coût du remplacement des filtres traditionnels, que la technologie de son entreprise évite. Au lieu de cela, a-t-il expliqué, les appareils de son entreprise contiennent des cartouches équipées d’une lumière UV qui peuvent être remplacées chaque année.

Chaque appareil dispose d’un ventilateur intégré qui aspire l’air dans l’unité. L’entreprise affirme que la technologie fonctionne en faisant passer l’air à travers une lampe UV qui détruit les contaminants lors de leur passage. Dans le même temps, la lumière UV éclaire le catalyseur nanoparticulaire, ce qui provoque une réaction qui libère des ions négatifs.

De l’air pur dans votre poche

Un autre nouveau venu sur le marché de la purification de l’air est un purificateur d’air portable appelé le Bouclier d’air mini. Lancé en octobre et disponible à la commande dès maintenant, l’appareil est le fruit de l’idée originale de Christiaan Trahms, un entrepreneur technologique de 34 ans.

Le processus de développement du produit, qui a duré 10 ans, était profondément personnel pour Trahms, né en Afrique du Sud et a déménagé à Londres en 2008. Il était horrifié par l’effet de l’air de la ville sur sa santé, a-t-il déclaré à Insider.

“J’ai d’abord remarqué le goût de l’air au fond de ma gorge et de mes poumons et l’impact que cela avait sur ma respiration”, a déclaré Trahms. “Mais chaque fois que je partais et revenais à Londres, je prenais conscience d’autres effets : l’air de Londres me rendait plus irritable et plus fatigué.”

À l’époque, les seules machines capables de purifier efficacement l’air étaient des unités industrielles immobiles. Alors Trahms s’est demandé : « Et si vous pouviez emporter avec vous la capacité de respirer de l’air pur ? Il a commencé à développer un purificateur portable et a reconnu son potentiel commercial après la pandémie.

L’Air Shield Mini est petit et léger : seulement 5 centimètres de large et pèse le même poids qu’une pile AA. Trahms a déclaré que l’appareil émettait un flux constant de millions d’ions négatifs, qui se lient aux polluants – ou s’agglomérent – ​​plutôt que de les détruire. À la suite de ce processus, vous obtenez des amas de particules plus gros qui sont désormais trop lourds pour rester en suspension dans l’air. Ils tombent ensuite au sol ou sur des surfaces proches, les gardant ainsi éloignés de l’utilisateur.

Trahms a déclaré que l’Air Shield Mini était suffisamment puissant pour générer une bulle d’air purifié de 3 pieds de large autour du porteur. Le purificateur est également silencieux et sa batterie dure 12 heures avec une seule charge, a-t-il déclaré.

La voie à suivre

Il existe encore des problèmes réglementaires concernant les technologies de l’air pur. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a commencé à réglementer les purificateurs d’air après la pandémie de COVID-19 ; c’est conseils sur ces appareils est en pleine évolution. Ils ne sont toujours pas réglementés au Royaume-Uni, selon Nicola Carslaw, professeur de chimie de l’air intérieur à l’Université de York.

“Quiconque achète un tel appareil doit se fier aux informations fournies par le fabricant pour déterminer l’efficacité avec laquelle il élimine les polluants”, a-t-elle déclaré. « Les appareils ont tendance à être testés dans des conditions de laboratoire soigneusement contrôlées plutôt que dans un bâtiment typique et occupé. Le problème de la formation de polluants secondaires n’est souvent pas abordé et les conseils sur l’endroit où un appareil de purification de l’air doit être placé pour obtenir de meilleurs résultats sont souvent absents. “.

Trahms reste néanmoins optimiste. Il a déclaré que ce type de technologie semblait sur le point de prendre un essor considérable : « De nombreuses personnes s’y sont habituées sur leur lieu de travail et à la maison, et je pense que le moment est venu de leur donner le pouvoir de respirer un air de meilleure qualité partout. ils vont.”