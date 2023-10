Comment les entreprises de méta et d’IA ont recruté des acteurs en grève pour former l’IA

Ce type de jargon juridique peut être difficile à analyser, en particulier lorsqu’il s’agit d’une technologie qui évolue à un rythme aussi rapide. Mais ce que cela signifie essentiellement, c’est que « vous pourriez dévoiler des choses dont vous n’aviez pas conscience… parce que ces choses n’existaient pas encore », explique Emily Poler, avocate plaidante qui représente des clients dans des litiges à l’intersection des médias, de la technologie et de la technologie. propriété intellectuelle.

« Si j’étais l’avocat d’un acteur ici, je chercherais certainement à savoir si l’on peut sciemment renoncer à des droits là où les choses n’existent même pas encore », ajoute-t-elle.

Comme le dit Jessica : « Une fois qu’ils ont votre image, ils peuvent l’utiliser à tout moment et comme bon leur semble. » Elle pense que les ressemblances des acteurs pourraient être utilisées de la même manière que les œuvres d’autres artistes, comme les peintures, les chansons et la poésie, ont été utilisées pour former l’IA générative, et elle craint que l’IA puisse simplement « créer un composite qui ressemble à » humain », comme crédible en tant qu’humain », mais « il ne serait pas reconnaissable comme étant vous, donc vous ne pouvez pas potentiellement les poursuivre en justice » – même si cet humain généré par l’IA était basé sur vous.

Cela semble particulièrement plausible à Jessica étant donné son expérience en tant qu’actrice d’origine asiatique-américaine dans une industrie où la représentation revient souvent à être une minorité symbolique. Désormais, craint-elle, quiconque embauche des acteurs pourrait « recruter quelques Asiatiques » et les scanner pour créer « un avatar asiatique » qu’il pourrait utiliser au lieu d’« embaucher l’un d’entre vous pour jouer dans une publicité ».

Ce ne sont pas seulement les images qui devraient inquiéter les acteurs, déclare Adam Harvey, chercheur appliqué qui se concentre sur la vision par ordinateur, la confidentialité et la surveillance et qui est l’un des co-créateurs d’Exposing.AI, qui catalogue les ensembles de données utilisés pour entraîner les visages. systèmes de reconnaissance.

Ce qui constitue la « ressemblance », dit-il, est en train de changer. Alors que le mot est désormais compris principalement comme désignant une ressemblance photographique, les musiciens contestent cette définition pour inclure les ressemblances vocales. À terme, estime-t-il, « cela sera également… remis en question sur la frontière émotionnelle » : les acteurs pourraient faire valoir que leurs micro-expressions sont uniques et doivent être protégées.

Kalehoff de Realeyes n’a pas précisé à quoi spécifiquement l’entreprise utiliserait les résultats de l’étude, bien qu’il ait expliqué dans un e-mail qu’il pourrait y avoir « une variété de cas d’utilisation, tels que la création de meilleures expériences médiatiques numériques, dans les diagnostics médicaux (c’est-à-dire la peau/muscle conditions), la détection de la vigilance de sécurité ou des outils robotiques pour prendre en charge les troubles médicaux liés à la reconnaissance des expressions faciales (comme l’autisme).

Lorsqu’on lui a demandé comment Realeyes définissait le terme « ressemblance », il a répondu que l’entreprise utilisait ce terme – ainsi que « commercial », un autre mot pour lequel il existe des définitions supposées mais pas universellement acceptées – d’une manière qui est « la même pour nous ». comme [a] Business général. » Il a ajouté : « Nous n’avons pas de définition spécifique différente de l’usage standard. »