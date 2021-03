En redonnant vie à un lac mourant de la ville de Nizams et de perles, une équipe d’éducateurs mari-femme a prouvé que des changements positifs peuvent commencer même à partir de l’école elle-même. La fondatrice de Fountainhead Global School, basée à Hyderabad, Meghana Musunuri et son mari Sridhar Vunnam, n’avaient pas la moindre idée qu’une session d’interaction de routine évoluerait en un mouvement propulsé par les enfants et sauverait finalement un lac de 15 acres d’une mort certaine.

Et puis Voila !!… C’est précisément ce qui s’est passé, lorsque le discours libre de Meghana sur les droits et les responsabilités des enfants, en juin 2019, a donné le ton pour les choses à venir.

«Pour les aider à comprendre le concept de leurs droits, je leur ai donné des exemples de lacs, de forêts, de rivières et leur ai demandé, à votre avis, à qui appartenaient-ils? Les plus jeunes ont répondu Dieu, et les plus âgés ont dit le gouvernement. Alors j’ai dit, tu sais, ils t’appartiennent. «Soudainement, la conversation a viré à la propriété. Et ils étaient impatients de voir une forêt ou une rivière qui était hors de question car nous vivons à Hyderabad. Alors, ils se sont installés pour une visite à un lac. Meghana a dit à IANS.

À son grand regret, elle a découvert que trouver le lac idéal était plus facile à dire qu’à faire. La ville tentaculaire d’Hyderabad, célèbre pour l’imposant lac Hussain Sagar et quelques autres grands plans d’eau, abritait autrefois quelques milliers de lacs de différentes tailles. Cependant, l’urbanisation rapide associée à l’accaparement des terres par des éléments sans scrupules, a sonné le glas de la majorité de ces lacs.

Aujourd’hui, la plupart de ces plans d’eau existent à différents stades de négligence – remplis d’ordures et d’égouts, étouffés par les mauvaises herbes, envahis par les requins terrestres. Et le lac Meedi Kunta, situé à Hafeezpet, était l’un des quelque 200 lacs qui luttaient pour survivre contre toute attente. Sauf qu’il a eu un rendez-vous miraculeux avec espoir et détermination venant de quartiers inattendus.

Lorsque Meghana s’est mise à la recherche d’un plan d’eau approprié afin de donner à ses protégés une expérience de première main, elle n’a rien trouvé de satisfaisant et a finalement décidé de visiter le lac Meedi Kunta, situé à environ un kilomètre de l’école. Le seul problème était que le lac, en train de mourir, était une image de désespoir.

Au lieu d’accepter docilement l’image lugubre que Meghana a peinte après son voyage de reconnaissance, les enfants ont estimé qu’ils devraient raviver le lac s’ils le possédaient vraiment. Et ainsi, a commencé le voyage étonnant du couple qui, encouragé par le sérieux d’un groupe de jeunes écoliers, a continué à faire revivre le lac Meedi Kunta.

Pour Meghana et Sridhar, les trois dernières années ont été un voyage de découverte non moins, alors qu’eux et leur groupe d’écoliers ont pataugé à travers les frictions et la traînée résultant d’une combinaison de résidents suspects, d’autorités nonchalantes et de fauteurs de troubles de différentes teintes. Mais eux et leur bande d’écoliers ont continué avec acharnement.

«Je pensais que ce serait une excellente occasion pour les étudiants de renforcer leur confiance. Parce que la plupart des enfants d’aujourd’hui vivent des vies très protégées à la maison et à l’école. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. S’ils ne sont pas prêts à affronter le monde réel, je pense que toute l’éducation ne les aidera pas à améliorer leur vie. Donc, je voulais réduire les murs entre l’école et le monde réel. Je les ai impliqués dans tous les aspects du nettoyage », se souvient Meghana.

Le travail préparatoire a commencé par les rondes habituelles des bureaux gouvernementaux pour obtenir les autorisations obligatoires. Les écoliers, environ 120 des 330 étudiants qui étudient à la Fountainhead Global School, ont poursuivi leur mission avec détermination. Pour une communication efficace, Meghana a créé un kit de sensibilisation que les enfants peuvent utiliser dans leurs interactions avec des contributeurs potentiels à la cause. V. Bilvoa, un étudiant standard 10 qui a créé une mascotte appelée ‘Cheru’ symbolisant la déesse du lac, a déclaré: «Nous avons compris que ce n’est pas facile mais pas impossible non plus. La mascotte en particulier a été utile pour remonter le moral des étudiants.

En juillet 2019, le plan de sauvetage du lac Meedi Kunta a été élaboré. Collectes de fonds, courses et marches de sensibilisation, goûter près du lac, flash mobs, l’équipe a intensifié ses efforts de promotion.

La campagne initiale a abouti à des collectes, à peine une fraction du coût estimé des opérations de dragage et de nettoyage qui ont nécessité la location d’équipements et de main-d’œuvre spécialisés. À ce stade, Sreedhar, qui est directeur de l’école, a contribué avec des fonds. Enthousiasmés par le soutien du couple, les écoliers ont poursuivi leur collecte de fonds avec une vigueur renouvelée et ont réussi à collecter environ Rs 10 lakh – mais toujours loin du montant total des fonds nécessaires.

Lorsque les tentatives de collecte de fonds pour les enfants ont été épuisées, Sridhar est de nouveau intervenu avec des fonds. Selon les estimations, environ Rs 2 crore seraient nécessaires pour réparer et nettoyer le lac. C’était beaucoup d’argent qui inciterait quiconque à réfléchir un instant. Mais le couple a décidé de se lancer avec son propre argent plutôt que de voir les enfants découragés.

Avec le verrouillage de Covid serré à partir de mars 2020, c’est Sridhar qui a littéralement campé au bord du lac tout au long de la mission. Il se souvient que le verrouillage de covid s’est avéré utile pour eux: «C’était un travail difficile, mais nous ne nous sommes pas arrêtés avant qu’il ne soit terminé.

«Quand j’ai eu du mal à louer des camions locaux pour transporter les ordures et autres fouilles, j’ai dû organiser des tracteurs depuis ma ville natale. Peu à peu, les populations locales ont compris nos bonnes intentions et ont commencé à se manifester pour nous aider en termes de location d’équipement et autres exigences.

«Entre les deux, le travail a également souffert à cause des fortes pluies qui ont dévasté Hyderabad. Mais le verrouillage de Covid s’est également avéré bénéfique car peu de fauteurs de troubles se sont aventurés et nous avons pu terminer notre tâche sans trop de perturbations.

La majeure partie de 2020 a été consacrée à la réalisation de mesures de relance telles que le dragage du lit du lac, la redirection des entrées d’eaux usées loin du lac, la fermeture des puits de forage non autorisés dans la zone de stockage du lac, la réparation du remblai du lac et la pose d’une passerelle autour de lui.

D’ici 2021, l’impact pourrait être vu et ressenti. Même les poissons relâchés dans le lac ont commencé à survivre et à prospérer. Avec la levée du verrouillage, les étudiants et les résidents locaux sont en mesure de profiter des avantages d’un lac ravivé dans leur voisinage.

Aujourd’hui, le lac Meedi Kunta est une image de hasard. L’eau est plus propre, les eaux usées ne s’infiltrent plus dans le lac comme avant, les poissons survivent et commencent à prospérer, tandis que la verdure environnante s’enrichit également. Aujourd’hui, les résidents locaux regardent le lac ravivé pour se rendre compte de ce dont ils se sont privés pendant toutes ces années.

Au lieu de s’asseoir et de profiter de l’adulation à venir, le couple envisage d’installer un laboratoire de biodiversité à proximité du lac. Interrogée sur les points à retenir de l’initiative, «La résolution pratique de problèmes est le moyen de combler le fossé entre l’apprentissage scolaire et les problèmes de la vie réelle», confirme Meghana.