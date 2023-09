Comment les enfants volés au Chili retrouvent le chemin du retour | Actualités sur la traite des êtres humains

Santiago, Chili – Chris Flaherty se souvient clairement de l’appel téléphonique au cours duquel il a entendu parler de sa famille biologique. C’était en octobre 2022, et il venait de terminer une journée d’enseignement au lycée.

Tyler Graf, fondateur de l’ONG Connecting Roots, a déclaré à Flaherty qu’il avait trois frères originaires de la ville de Quemchi, sur l’île de Chiloé, dans le sud du Chili. À peine 12 heures avant que Graf ne le contacte au téléphone, la mère biologique de Flaherty – qui croyait depuis longtemps que son fils était mort – était décédée des suites de complications liées au COVID-19.

« Je n’étais pas vraiment triste à ce moment-là ; J’ai été encore plus choqué », a déclaré Flaherty à Al Jazeera. «Je ne l’ai jamais connue, je n’ai jamais eu de photo. Mais ce soir-là, lorsque j’ai annoncé la nouvelle à ma femme et à mes enfants, je me suis effondré en annonçant simplement à haute voix que ma mère était décédée.

Tout au long de sa vie, la mère biologique de Flaherty a pensé que son fils était mort peu de temps après sa naissance. Selon la famille, les médecins ont faussement confirmé la mort du bébé, alors qu’il a été secrètement emmené pour être vendu illégalement aux États-Unis en vue d’une adoption internationale.

« Même maintenant, je ne sais pas si je suis prêt à vraiment accepter cela, émotionnellement », a déclaré Flaherty.

Son histoire n’est pas isolée. Pendant la dictature chilienne, de 1973 à 1990, des milliers d’enfants auraient été volés à leur mère et proposés à l’adoption à l’étranger.

Les enquêteurs chiliens et les groupes de défense des droits affirment que ces adoptions illégales ont été facilitées par divers réseaux à travers le pays, composés de travailleurs sociaux, de personnel de santé, de responsables religieux, d’avocats et d’agences d’adoption internationale.

Certaines mères ont été contraintes de donner leurs enfants en vue d’une adoption, tandis que d’autres se sont fait voler leurs bébés, qui ont ensuite été vendus à des familles aux États-Unis et en Europe.

Bien que des cas d’adoption illégale soient apparus entre les années 1960 et les années 2000, cette pratique a atteint son apogée au cours des 17 années de la violente dictature d’Augusto Pinochet, à partir de 1973.

Le régime de Pinochet a activement encouragé l’adoption internationale comme stratégie d’éradication de la pauvreté, ciblant directement les communautés autochtones et les mères vulnérables des régions pauvres.

« Dans cette affaire, il s’agissait de juges, de médecins d’hôpitaux publics, de travailleurs sociaux – et même de la police et de l’immigration. Tout le monde a réalisé que cela se produisait, mais n’a rien fait pour y remédier, et ils ont commencé à y participer », a déclaré à Al Jazeera Ana Maria Olivares, une journaliste qui travaille avec l’organisation à but non lucratif Hijos y Madres del Silencio, qui défend les adoptés. « Ils étaient donc là, effectivement des agents de l’État, travaillant contre un grand nombre de civils. »

« Une affaire lucrative »

Pendant cette période, les travailleurs sociaux recherchaient les mères vulnérables et les contraignaient à abandonner leurs enfants, ou les trompaient pour qu’elles signent des papiers qu’elles ne pouvaient ni lire ni comprendre.

Dans certains cas, des enfants qui avaient été placés – apparemment à titre temporaire – dans des foyers ou des institutions privées pour enfants ont été déclarés abandonnés et proposés à l’adoption. Mais lorsque leurs mères sont allées les chercher, on leur a dit que l’enfant n’était plus là et qu’elles n’avaient plus de ressources pour riposter.

En 2018, un juge chilien a ouvert une enquête pénale pour examiner les circonstances d’environ 8 000 adoptions à l’étranger entre 1970 et 1999, mais les enquêteurs estiment que le nombre total d’adoptions illégales pourrait atteindre 20 000. L’enquête reste en cours.

Une commission du Congrès enquêtant sur l’implication de l’État dans le scandale a qualifié le vol d’enfants de « business lucratif pour les vraies mafias » (PDF).

« Nous avons conclu que l’État était responsable de ce qui s’est passé », a déclaré à Al Jazeera Boris Barrera, membre du Congrès qui dirigeait le comité. Même si les législateurs des ministères de la Justice, de la Santé et des Affaires étrangères ont reconnu le rôle de l’État, « nous avons encore besoin que le président déclare la responsabilité du pays », a-t-il ajouté.

Al Jazeera a contacté le ministère chilien de la Justice et le bureau des médias du gouvernement pour commenter cette affaire, mais n’a pas reçu de réponse.

À ce jour, personne n’a été traduit en justice pour la vague d’adoptions illégales. « Il s’agit d’une blessure ouverte à laquelle, malheureusement, l’État chilien n’a pas traité comme il le devrait », a déclaré à Al Jazeera Rodrigo Bustos, directeur exécutif d’Amnesty International Chili. « Il est important qu’il y ait une politique d’État en faveur de la vérité, de la justice et de la réparation qui garantisse que cela ne se reproduise plus jamais. »

Des connexions profondes

Pendant ce temps, les adoptés, les ONG et les groupes de bénévoles ont continué à rechercher les familles touchées et à exiger une action gouvernementale.

Graf a fondé Connecting Roots après avoir retrouvé sa propre mère biologique en 2021. Les médecins avaient dit à sa mère que Graf était mort bébé, mais ils ont refusé de lui laisser voir le corps. Graf consacre désormais son temps à reconstruire sa relation avec sa famille biologique et à mener une campagne de sensibilisation pour garantir que rien de tel ne puisse plus se reproduire.

Connecting Roots utilise les numéros d’identification et toute documentation disponible pour retrouver les familles biologiques. Ceux qui recherchent un parent perdu sont encouragés à soumettre leur ADN à une base de données, et si une correspondance est confirmée, le groupe facilite les appels vidéo entre les membres de la famille. C’est un chemin de réconciliation long et complexe.

Maria Diemar, qui a grandi en Suède après avoir été enlevée par sa mère le jour de sa naissance en juillet 1975, a déclaré qu’apprendre les circonstances de son adoption était comme « un double ou triple traumatisme ». Suite à l’activisme infatigable de Diemar et d’autres adoptés, la Suède est devenue l’un des rares États à ouvrir une enquête sur les adoptions internationales.

« Nous sommes victimes de l’un des crimes les plus ignobles, mais nous avons été obligés de lutter pour nos droits… Même si j’ai tout ce que je pourrais demander, mon identité s’est construite sur de nombreux mensonges et je n’ai pas appris à le savoir. ma famille chilienne jusqu’à très tard dans la vie », a déclaré Diemar à Al Jazeera. « Ma mère a été réduite au silence à propos de ce qui lui est arrivé et je n’avais aucune idée que j’avais été enlevée. Personne ne m’a protégé.

Le chemin pour renouer avec les familles biologiques, en particulier face aux barrières culturelles et linguistiques, peut être difficile et épuisant. Mais certains adoptés se souviennent d’avoir ressenti un lien profond avec un pays de naissance dont ils ignoraient même l’existence.

«C’était différent de presque partout où je suis allé», a déclaré Flaherty à propos de sa première visite au Chili. « C’était très paisible. »

Ses trois frères attendaient devant l’hôtel où séjournait Flaherty pour voir et embrasser leur frère pour la première fois.

« C’est la meilleure chose qui nous soit arrivée », a déclaré à Al Jazeera l’un de ses frères, Marcial Calbun. « La nouvelle a été dure, mais elle nous a apporté une sorte de paix après le décès de ma mère. Connaître Chris et sa famille a comblé le vide laissé par la perte de ma mère. Il est si affable, exactement comme ma mère.

Les frères de Flaherty lui ont donné une photo de sa mère biologique, qu’il regarde chaque matin avant de se rendre au travail. Ces regards quotidiens sont le lien le plus étroit qu’il aura jamais avec elle.

Il pense souvent à ce qui aurait pu se passer – à toutes les années pendant lesquelles lui et sa famille biologique auraient pu vivre ensemble. Flaherty se souvient avoir récemment envoyé des SMS à ses frères : « Nous nous moquions les uns des autres. Mais je pleurais presque parce que je n’avais jamais eu personne avec qui plaisanter comme ça quand j’étais petite.

Cette histoire a été réalisée avec le soutien du Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF) dans le cadre de son initiative sur la santé reproductive, les droits et la justice dans les Amériques.