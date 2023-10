Comment les enfants pensent au changement climatique : NPR

Lorsque trois élèves de cinquième année de l’État de Washington se sont assis pour créer un podcast, ils n’ont pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver un bon sujet.

« Les incendies de forêt sont un problème et ils sont dangereux », déclarent-ils dans leur podcast de l’école primaire Chautauqua, sur l’île Vashon. « Mais il existe des moyens de les prévenir, alors respectez les précautions de sécurité contre les incendies de forêt et faites de votre mieux pour prévenir ces incendies. »

Cette entrée de Roz Hinds, Jia Khurana et Sadie Pritsky faisait cette année partie de plus de 100 podcasts du Student Podcast Challenge de NPR qui abordaient un sujet de plus en plus important pour les jeunes : le changement climatique. À maintes reprises, les étudiants journalistes ont tenté de donner un sens aux événements météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents ou plus intenses : crues soudaines, ouragans, sécheresses, incendies de forêt.

Voici quatre podcasts étudiants qui offrent un aperçu de l’esprit des étudiants et de ce qu’ils ont à dire sur l’actualité liée au climat dans leurs communautés – et ce qu’ils espèrent faire à ce sujet.

Dans les coulisses de l’incendie des moustiques

Dans une série de 10 épisodes, une classe de sixième année de la Georgetown School of Innovation de Georgetown, en Californie, partage des histoires sur l’incendie dévastateur de Mosquito en 2022. Ce groupe de huit élèves demande à deux pompiers du service d’incendie de Georgetown à quoi ça ressemble. pour lutter contre les incendies et protéger leurs proches dans leur ville natale.

Incendies : mettre le feu

À l’école élémentaire Chautauqua, les élèves de cinquième année de Vashon parlent de l’impact profond et durable des incendies de forêt et de la fumée des incendies de forêt – et de leurs effets directs sur leur vie, comme attendre le bus scolaire par une journée enfumée. Les étudiants interrogent également des experts et partagent leurs recherches sur les précautions à prendre contre les incendies de forêt.

S’écouler dans le temps : le passé, le présent et l’avenir de l’eau

Dans ce podcast de Peak Academy, un groupe de huit collégiens raconte comment faire face aux pénuries d’eau à Bozeman, dans le Montana. Ils retracent l’histoire de l’approvisionnement en eau croissant de leur ville natale, qui dépend de la fonte des neiges des montagnes. Alors que cette source devient de moins en moins fiable dans un monde qui se réchauffe, les élèves se tournent vers les adultes pour leur demander ce qu’ils peuvent faire pour économiser l’eau.

emporté

Les inondations meurtrières dans l’est du Kentucky l’année dernière ont changé à jamais la vie des lycéens Ryley Bowman, Carolina Johnson et Hunter Noble. Les trois camarades de classe du lycée du comté de Morgan à West Liberty, dans le Kentucky, partagent des récits directs de leurs propres expériences et de celles de leur famille lors des inondations.

