Les frappes aériennes israéliennes ont entraîné la mort de centaines d’enfants à Gaza, et le blocus total présente des risques supplémentaires.

Avec les frappes aériennes des avions de guerre et le blocus total annoncé par Israël de la bande de Gaza, les habitants ont été privés de l’accès à de nombreuses nécessités, notamment à la nourriture et à l’eau.

En réponse à l’attaque du Hamas contre Israël, les quartiers de Gaza, notamment al-Karama et Rimal, ont été bombardés et le nombre de victimes civiles, dont des centaines d’enfants, continue de s’alourdir.

Voici un aperçu de la manière dont la guerre affecte les enfants palestiniens dans la bande de Gaza :

Combien d’enfants palestiniens ont été tués et blessés ?

Mercredi, le bilan des morts à Gaza a atteint au moins 950 Palestiniens, dont 260 enfants, le Centre palestinien d’information sur la santé rapportant que 10 pour cent des 3 726 personnes blessées étaient des enfants.

Selon Défense des Enfants International (DCI), une organisation palestinienne de défense des droits humains axée sur les droits de l’enfant, depuis 2005, six offensives militaires majeures à Gaza ont tué au moins 1 000 enfants palestiniens.

« Nous savons par expérience que les enfants seront terrifiés », a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children pour le territoire palestinien occupé, dans un communiqué. déclaration Samedi.





Les enfants et le blocus

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé lundi un blocus complet de Gaza, justifiant cette décision en qualifiant les Palestiniens de « peuple bestial ».

Cela signifie que l’approvisionnement en électricité, en gaz, en nourriture et en eau a été coupé à Gaza, qui vit déjà sous blocus terrestre, maritime et aérien depuis 2007 et dont les frontières sont contrôlées par Israël.

Depuis ce blocus, Israël a lancé cinq attaques militaires sur Gaza, détruisant des habitations.

En raison du blocus et du manque d’accès aux matériaux, la reconstruction des maisons a été lente et difficile, entraînant le déplacement des habitants.





Les enfants sont très vulnérables à ces conditions – manque d’accès à l’eau potable, aux ressources sanitaires et à la protection contre les conditions météorologiques extrêmes – qui mettent à rude épreuve leur santé physique et mentale.

Le manque de nourriture dans le cadre du blocus total entraînera également un taux d’insécurité alimentaire plus élevé. DCI a rapporté que les enfants de Gaza ont déjà eu recours à des méthodes dangereuses pour collecter de la nourriture ou de l’argent pour se nourrir, pénétrant dans des zones où ils peuvent être attaqués par l’armée israélienne.

Le manque d’eau et d’installations sanitaires à Gaza a déjà entraîné des enfants souffrant de maladies, notamment de la grippe et de la fièvre typhoïde, selon DEI.

Les déficits fréquents d’électricité ont exacerbé le problème de la vulnérabilité des enfants à la chaleur et au froid extrêmes, a indiqué DEI dans le rapport.

Santé mentale

Selon un 2022 rapport Selon Save the Children, quatre enfants sur cinq à Gaza vivent dans la dépression, le chagrin et la peur, tandis que plus de la moitié sont aux prises avec des pensées suicidaires. Là-bas, les enfants subissent également des traumatismes en étant témoins de la mort d’autres enfants.

L’éducation perturbée

Depuis le début des frappes aériennes israéliennes, plus de 73 000 Palestiniens ont quitté leurs foyers pour chercher refuge dans 64 écoles gérées par l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Cependant, les écoles ne sont plus des espaces sûrs et selon l’UNRWA, au moins quatre écoles à Gaza ont subi des dégâts suite aux bombardements israéliens.

Mardi, l’école Al Fakhoora de la Fondation Education avant tout (EAA) a été détruite au milieu de frappes aériennes. Le programme offrait des bourses aux étudiants palestiniens dans le besoin. Dans un communiqué, l’EAA a déclaré que « les punitions collectives, les représailles et les attaques contre des civils et des infrastructures civiles constituent de graves violations du droit international humanitaire et, si elles sont délibérées, constituent des crimes de guerre ».

Les étudiants de Gaza vivent également dans la peur constante d’une incursion israélienne. Le ministère de l’Éducation a créé des programmes de formation pour les enseignants et les élèves des écoles proches des frontières de Gaza afin de mener des exercices d’évacuation en cas d’attaque.