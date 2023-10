Comment les enfants de Jada Pinkett Smith ont réagi à ses mémoires explosifs – Hollywood Life

Crédit d’image : Owen Kolasinski/BFA.com/Shutterstock

Jada Pinkett Smith s’est ouverte d’une manière qu’elle ne l’a jamais fait auparavant dans ses nouveaux mémoires, Digne. Depuis qu’elle a tant révélé sur sa vie personnelle et familiale, la Voyage entre filles L’actrice de 52 ans s’est assurée que ses enfants ne seraient pas dans l’ignorance de ce qu’elle avait écrit. « Ce que j’ai fait, c’est leur dire ce qu’il y avait dans le livre, quelles histoires j’allais raconter à leur sujet en particulier, et [ask] s’ils étaient d’accord avec ça », a déclaré Jada Dans le style.

Jada et Will Smith partager deux enfants, Willow Smith22, et Jaden Smith25 ans. Jada est également la belle-mère du fils aîné de Will, Trey Smith30 ans. Dans son interview, Jada a admis qu’un seul de ses enfants avait lu son livre.

« Willow a lu [it]c’est une lectrice assidue et elle est le prochain auteur de la famille », a déclaré le Cri 2 alun révélé. Jada a ajouté que Willow « aimait » les mémoires de sa mère « avant même qu’ils ne soient édités ».

Jada a poursuivi : « Elle ne pouvait pas attendre, elle a dit : « Maman, je prends cette copie. Je dois finir ma lecture. Elle était super excitée à ce sujet. Mais les garçons [Jaden and Trey], je leur ai juste dit ce qu’il y avait dedans. Ils finiront par le lire.

Avant la publication de ses mémoires, Jada a révélé qu’elle était séparée de Will depuis 7 ans. Jada a expliqué sur Actualités NBC qu’elle et Will, 55 ans, vivaient «des vies complètement séparées». Malgré leur séparation, Jada et Will n’envisagent pas de divorcer légalement. «J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer. Nous surmonterons tout, quoi qu’il en soit, et je n’ai tout simplement pas réussi à rompre cette promesse », a-t-elle déclaré.

Compte tenu de tout ce que c’est. a été révélé récemment sur leur relation, les enfants de Jada et Will « se sentent mal » pour Will. « Ils savent qu’il a traversé beaucoup de choses ces derniers temps et cela ne l’aide pas », a déclaré une source. Divertissement ce soir. La source a également ajouté que les enfants « souhaiteraient que certaines affaires privées de leur famille restent privées ».

Will a fait une déclaration publique à propos du livre de Jada et a montré son soutien au milieu du drame : « Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité à l’égard de Jada. leurs nuances cachées et leurs beautés subtiles », a-t-il déclaré Le New York Times.