Comment les employeurs aggravent la frénésie de démissions aux États-Unis

Et alors que les États-Unis clôturent une année complète de chiffre d’affaires record sans fin en vue, la recherche de Morning Consult indique que le manque de personnel conduit à l’épuisement professionnel, ce qui pousse encore plus de personnes à démissionner.

Alors que 63 % des personnes qui ont récemment cessé de fumer ont déclaré que l’argent était une préoccupation majeure, 53 % ont cité des obligations familiales et personnelles comme raisons pour lesquelles ils ont quitté un ancien employeur, selon un nouvelle enquête de Morning Consult de plus de 1 300 personnes qui ont arrêté de fumer au cours de la dernière année.

Dans ces cas, dit Wheeler, les employeurs devraient travailler avec les employés pour déterminer comment soutenir leur famille ou leurs préoccupations personnelles. Il énumère un certain nombre de solutions en fonction des besoins : fournir des congés de maladie payés adéquats, accorder une plus grande flexibilité des quarts de travail ou déterminer comment les gens peuvent travailler à distance ou socialement éloignés des autres.

Certaines entreprises, comme Airbnb plus récemment, ont fait des vagues en adoptant le travail à distance permanent, mais Wheeler dit à CNBC Make It que plus doit être fait pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler.

Si les employeurs veulent vraiment garder les travailleurs, ils doivent augmenter les salaires et les indemnités, déclare Jesse Wheeler, analyste économique chez Morning Consult. Mais pour répondre à la deuxième plus grande préoccupation des travailleurs concernant les questions personnelles, les employeurs ont un long chemin à parcourir pour être plus flexibles.

Dans l’ensemble, un peu plus de 12 % des travailleurs américains ont quitté leur emploi au cours de la dernière année, selon Morning Consult, mais c’est plus élevé dans certains secteurs comme l’information et la technologie ; nourriture et boisson; et les loisirs et l’hospitalité.

Et l’embauche n’a fait que se compliquer l’année dernière : il y a actuellement deux emplois ouverts pour chaque personne qui en veut un.

Cela aggrave le problème de l’épuisement professionnel aux États-Unis, en particulier dans les industries de services. Dans un cycle persistant, les personnes qui disent que leur lieu de travail manque de personnel sont plus susceptibles de s’épuiser et de démissionner. Si les employeurs ne s’occupent pas de leurs employés surmenés, ils risquent de voir partir encore plus de personnes et d’aggraver la pénurie de personnel.

Les responsables du recrutement font ce qu’ils peuvent pour élargir leurs bassins de candidats, par exemple en assouplissant les exigences en matière d’éducation, d’expérience ou de localisation. Ils peuvent également attirer et retenir de manière significative les travailleurs en offrant ce que les gens veulent le plus, ajoute Wheeler, comme un bon salaire, des avantages sociaux flexibles et un environnement de travail favorable.