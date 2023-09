Comment les élites ont ruiné le mouvement Black Lives Matter et autres récits d’échec de la gauche

Vous pratiquez une bonne politique de classe en leur montrant et en leur disant : « Hé, regardez, ce crédit d’impôt pour enfants, cela a l’opportunité de sortir une tonne de familles de la pauvreté. » Et vous dites : « Écoutez, le crédit d’impôt pour enfants est un programme neutre sur le plan racial, donc tout le monde en profite, ce qui est une bonne chose, mais aussi, en raison de la répartition de la pauvreté américaine, cela finit par être un programme très profondément anti-social. -programme raciste car il aide notamment à sortir les familles noires de la pauvreté.» Et c’est ça la politique de classe. Vous montrez aux gens qu’ils partagent des intérêts communs. Et l’alternative est de dire : « Il y a des Noirs et des Blancs, et il y a un immense fossé entre eux dans l’expérience de vie. Ce sont deux camps opposés. Nous voulons traiter l’un de ces groupes comme celui qui devrait bénéficier de toute notre volonté politique et de notre gentillesse, mais nous allons continuer à mettre l’accent sur la différence plutôt que sur l’identité.» Je pense que c’est tout simplement absurde en tant qu’approche politique, et je pense que c’est là que la gauche américaine s’est trompée.

Novicoff : Comment voyez-vous le rôle du Parti démocrate dans la promotion des objectifs du centre-gauche américain ? Les gauchistes devraient-ils ou non soutenir Biden et le programme modéré du Parti démocrate ?

DeBoer : Il y a une sous-section du livre intitulée « Le Parti démocrate : ni tout ni rien ». Je pense que tout type de gauchiste intelligent doit être motivé dans plusieurs directions différentes à la fois. La première est de comprendre que nous ne pouvons pas simplement abdiquer la politique partisane et dire : « C’est un bassin de corruption dans lequel je ne me souillerai pas », car nous lâchons alors simplement les leviers du pouvoir dans notre société.

Mais vous devez aussi comprendre que les démocrates vous baiseront toujours. Il n’y aura jamais un moment dans votre vie de gauchiste où les démocrates ne vous baiseront pas. Les Démocrates vous emmerdent à cause d’éléments structurels de ce qu’est le Parti Démocrate, de qui le finance et de son objectif. Il faut donc se présenter à chaque élection et dire : « Je suis prêt à voter stratégiquement pour un démocrate lors d’une élection particulière parce que l’alternative est pire. Comment puis-je contribuer à imaginer un avenir meilleur où je n’aurai pas à me boucher le nez et à voter pour les Démocrates ? »

La misère permanente de la politique américaine à l’heure actuelle est que la seule manière d’obtenir des résultats réellement meilleurs est de voter pour plus de partis, afin qu’il y ait plus d’options, afin que les partis que nous avons ressentent plus de pression pour rivaliser les uns avec les autres et présenter des propositions. de meilleures alternatives. Mais le problème est que, au cours d’une année électorale donnée, si nous créons un troisième ou un quatrième parti, cela sapera le soutien du parti pour lequel nous pourrions autrement voter et aidera nos adversaires. Je ne sais pas vraiment comment sortir de ce problème. J’ai dit à moitié sérieusement que ce que nous devrions faire, c’est décider d’ajouter deux autres grands partis politiques américains, un de droite et un de gauche, et dire que dans 25 ans, vous aurez des candidats sur lesquels vous pourrez voter. pour dans ces fêtes. Mais on ne peut pas voter pour eux avant 25 ans.

Je ne sais pas comment vous y parvenez, mais à long terme, bouchez-vous le nez et votez pour les démocrates. Si vous êtes dans un état sûr, comme je le suis depuis longtemps, votez pour un candidat protestataire si cela vous semble approprié et que l’un d’entre eux vous plaît, mais comprenez toujours qu’à long terme, le Parti démocrate ne peut pas être le véhicule d’un mouvement véritablement de gauche et nous devons garder les yeux rivés sur l’horizon pour trouver de meilleures alternatives.

Fredrik deBoer est l’auteur de « Comment les élites ont mangé le mouvement pour la justice sociale ». | Simon & Schuster

Novicoff : La conclusion du livre est que la classe sociale doit être la base première sur laquelle la gauche s’organise. Étant donné que la base du grand parti le plus à gauche des États-Unis est de plus en plus composée de personnes instruites et disposant de moyens, est-ce réalisable et comment cela fonctionnerait-il ?

DeBoer : Cela va demander beaucoup d’argumentations, de persuasion et de discussions approfondies, mais l’une des choses que les gens doivent comprendre est que vous ne pouvez pas construire le genre de société que nous voulons construire si vous définissez les riches comme étant uniquement ceux qui gagnent de l’argent. plus de 400 000 $ par an, d’accord ? Vous devez commencer à taxer la classe moyenne supérieure et même la classe moyenne plus que vous ne les imposez actuellement. Le problème est, comme vous l’avez suggéré, que le Parti démocrate compte une tonne de personnes dans ce qui est considéré comme sa base qui gagnent entre 100 000 et 200 000 dollars et qui gagnent donc considérablement plus que le revenu médian des ménages américains, mais qui ne se considèrent pas comme riches. ou des riches, qui vous diront qu’ils ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Et ils sont tous pour taxer les riches tant que les riches ne les incluent pas.

Mais si l’on considère la situation simplement de manière structurelle, nous ne pouvons pas continuer à définir les riches de manière aussi étroite et espérer pouvoir les taxer uniquement et construire le type d’État social que nous souhaitons. Cela étant dit, regardez, finalement, tous ces libéraux de Park Slope — je dis cela en tant que personne ayant vécu à Park Slope — bougies, hyper-éduqués, méritocratiques, citadins, inculturés, de gauche, démocrates blancs, ils vont je dois supporter ou me taire, non ?

À un moment donné, vous devez réellement démontrer que vous vous souciez suffisamment de cette situation pour ouvrir votre portefeuille et donner un peu plus d’argent au fisc. Et l’une des choses vraiment malheureuses dans l’état actuel des politiques identitaires libérales, c’est qu’elles ne les mettent jamais dans cette position, n’est-ce pas ? Les politiques identitaires du XXIe siècle sont si implacablement concentrées sur ces trivialités culturelles absurdes, comme la diversité raciale aux Oscars, qu’on ne met pas réellement les libéraux et les gauchistes aisés dans une position où ils doivent réellement décider : « Suis-je ? Je suis secrètement républicain quand vient le temps de me taxer ?