Comment les élèves et les enseignants peuvent rester à l’abri du coronavirus pendant la réouverture des écoles

Avec le début de la campagne nationale de vaccination et la baisse du nombre de cas actifs de Covid-19, le gouvernement a décidé de permettre lentement aux écoles de rouvrir. En commençant par phases, les écoles sont d’abord rouvertes pour les élèves de la 10e et 12e norme et seront ensuite appliquées aux classes juniors.

Par la suite, il est essentiel que les précautions pour prévenir une nouvelle propagation soient prises aussi au sérieux qu’auparavant, les chiffres pourraient baisser mais le virus persiste toujours et nous devons prendre toutes les mesures possibles pour freiner sa propagation.

Les enfants étant l’une des catégories les plus vulnérables, des précautions supplémentaires doivent être prises par les autorités scolaires, les enseignants, les parents des élèves et les élèves eux-mêmes. Des faits de base comme l’éloignement social, le port de masques, la pratique de l’hygiène des mains doivent leur être enseignés et leur démontrer comme les nouvelles normes de vie.

Bien que le gouvernement autorise le rappel des élèves à l’école, dans l’intérêt de la sécurité et de la santé des enfants, les écoles doivent pratiquer:

Modèle d’école hybride – il s’agit d’une combinaison d’apprentissage à distance / virtuel et d’une forme d’enseignement en personne / traditionnelle. Cela implique de limiter le nombre d’élèves qui viendront à l’école en une seule fois afin que la distanciation sociale puisse être pratiquée efficacement

Les autorités scolaires doivent s’assurer que le bâtiment est propre et hygiénique – Les surfaces et les objets (p. Ex. Bureaux et tables) doivent être régulièrement essuyés avec un désinfectant

Promouvoir un lavage des mains régulier et complet avec les enfants et placer des distributeurs de désinfectant pour les mains à des endroits bien en vue sur le lieu de travail

Enseigner aux enfants l’essence de la pratique de l’hygiène respiratoire et de l’utilisation d’un masque pour couvrir le visage et le nez

Restreindre les assemblées d’événements sociaux et même les rassemblements dans les cantines étudiantes et la pratique du partage de la nourriture

Dépistage thermique obligatoire, aucune personne présentant le moindre des symptômes comme la fièvre, la toux doit être autorisée dans les locaux et doit être recommandée auto-isolement immédiat