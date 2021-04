Le futur accès à long terme de l’Australie aux minéraux critiques pour les téléphones, les voitures électriques, les batteries, la défense et les éoliennes est en jeu dans une élection au Groenland.

Le territoire abrite le plus grand projet de terres rares non développé au monde. Cela pourrait briser le monopole de la Chine et la société australienne Greenland Minerals détient la licence.

L’élection anticipée de mardi est en grande partie un référendum sur la proposition minière controversée, après que le retrait du soutien d’un parti mineur a brisé le gouvernement de coalition centriste du Groenland.

L’Inuit Ataqatigiit, de gauche verte, s’oppose au projet et mène les sondages tandis que le plus grand parti, le social-démocrate Siumut, soutient le développement en tant que clé d’une plus grande indépendance vis-à-vis du Danemark.

Greenland Minerals, cotée en Australie, en était aux dernières étapes de l’approbation du projet Kvanefjeld.

Mais la colère du public face au risque de poussière d’uranium provenant du site massif a conduit à la dissolution du gouvernement de février et à la réduction de moitié de la valeur des actions de la société à la bourse australienne.

«La controverse ne concerne que ce seul projet», a déclaré à l’AAP Dwayne Menezes, chef du groupe de réflexion indépendant basé à Londres Polar Research and Policy Initiative.

«Pour certains, la principale préoccupation concerne la propriété chinoise; pour d’autres, il s’agit de préoccupations environnementales ».

Une filiale de la société chinoise Shenghe Resources, l’un des plus grands producteurs de terres rares au monde, possède une tranche de Greenland Minerals.

« La Chine a démontré à plusieurs reprises sa volonté de déployer des leviers économiques à des fins géopolitiques, les terres rares étant sans doute l’arme la plus tranchante de son arsenal », a déclaré le Dr Menezes.

Le site minier contient du néodyme, du praséodyme, du terbium et du dysprosium ainsi que des éléments radioactifs uranium et thorium qui pourraient menacer la qualité de l’eau et les terres agricoles clairsemées.

Greenland Minerals a étudié l’impact radiologique et affirme qu’il n’y aura aucun impact nocif sur les plantes, les animaux ou les personnes vivant ou visitant la région.

Les sociétés minières liées à l’Australie, au Canada et au Royaume-Uni détiennent la plupart des licences de prospection, d’exploration et d’exploitation au Groenland, et se sont associées au sein d’une Five Eyes Critical Minerals Alliance.

Les leaders du Quad de l’Australie, du Japon, de l’Inde et des États-Unis tentent également d’influencer les règles commerciales mondiales et de stimuler leur propre production.

Les résultats des élections au Groenland sont attendus mercredi matin GMT.